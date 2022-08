L’odierna raccolta di aggiornamenti software per dispositivi Android è più variegata che mai: alle immancabili patch di sicurezza mensili si affiancano major update e aggiornamenti correttivi vari e persino uno già avvistato ma non ancora in roll out; senza contare che ai tanti smartphone Samsung, OnePlus e Nokia di varie generazioni e fasce di prezzo si unisce anche la Chromecast con Google TV. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo dritti al punto.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G, S20 FE, A73 5G, Note 10: le novità degli aggiornamenti

Gli smartphone del produttore sudcoreano che presenziano in questa raccolta sono: Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy A73 5G, Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+.

Il colosso asiatico è stato il primo a rilasciare le patch di sicurezza di agosto 2022, che ha persino già presentato nei dettagli, e ora sta provvedendo ad allungare la lista dei modelli aggiornati:

Samsung Galaxy Z Fold3 5G (ecco la nostra recensione) si sta aggiornando in Europa alla versione firmware F926BXXU1CVG8 con un file OTA da 437,62 MB. Il changelog parla anche di miglioramenti di prestazioni e di aggiornamenti di varie applicazioni proprietarie.

(ecco la nostra recensione) si sta aggiornando in Europa alla versione firmware F926BXXU1CVG8 con un file OTA da 437,62 MB. Il changelog parla anche di miglioramenti di prestazioni e di aggiornamenti di varie applicazioni proprietarie. Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ si stanno aggiornando in Europa a partire dalla Svizzera con la versione firmware N97xFXXU8HVGA, che dovrebbe comprendere anche altro oltre alla SMR mensile, tuttavia non è ben chiaro di quali novità si tratti.

e si stanno aggiornando in Europa a partire dalla Svizzera con la versione firmware N97xFXXU8HVGA, che dovrebbe comprendere anche altro oltre alla SMR mensile, tuttavia non è ben chiaro di quali novità si tratti. Samsung Galaxy S20 FE ha iniziato ad aggiornarsi nella sola versione LTE alla versione G780FXXU9DVG5, per adesso avvistata in Russia.

ha iniziato ad aggiornarsi nella sola versione LTE alla versione G780FXXU9DVG5, per adesso avvistata in Russia. Samsung Galaxy A73 5G (ecco la nostra recensione) sta sì ricevendo le patch di sicurezza di agosto 2022, tuttavia la versione firmware A736BXXU2AVG3 disponibile in Asia (Malesia, Filippine, Thailandia) contiene anche miglioramenti di stabilità per la fotocamera e la connettività wireless, oltre che a livello di sistema.

OnePlus Nord: le novità dell’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento software per OnePlus Nord è stato annunciato come sempre sul forum ufficiale. Il capostipite dell’apprezzata serie di fascia media sta ricevendo la OxygenOS F.13, anche se per adesso il roll out riguarda il solo mercato indiano. Tra le novità segnalate, figurano le patch di sicurezza di luglio 2022, ma anche una lunga lista di fix e ottimizzazioni che vanno da bug di sistema alla fotocamera, passando per le chiamate tramite cuffie.

Ecco il changelog completo della versione AC2001_11.F.13 (IN):

System [Optimized] the font display

[Fixed] the issue of a blank screen in some scenarios

[Fixed] the issue of no response for fingerprint unlocking

[Fixed] the issue where the charging icon displayed abnormally under Power-off mode

[Updated] Android security patch to 2022.07 Communication [Fixed] the issue that Bluetooth name did not display in certain scenarios

[Fixed] the issue where there was noise in earphones when adjusting the call volume Camera [Optimized] the setting of the watermark font

[Optimized] the display of pictures in some scenarios

[Fixed] the issue of the Photos application lock working abnormally

[Fixed] the issue of the camera crashing abnormally in certain scenarios

Nokia 5.4: le novità dell’aggiornamento

Nokia 5.4 (ecco la nostra recensione) sta finalmente iniziando a ricevere il major update ad Android 12: alcuni utenti avevano provato a chiedere delucidazioni al servizio Nokia Support dell’app My Phone e ne hanno ricevuto conferma, altri ancora ne stanno segnalando la disponibilità.

Si tratta di un roll out globale ma graduale; i primi mercati raggiunti sono Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Germania, Hong Kong, Ungheria, Islanda, Iran, Giordania, Lettonia, mentre non si menziona l’Italia, dove pure dovrebbe arrivare a breve.

Chromecast con Google TV

Una pagina di supporto di Google parla di un aggiornamento per la Chromecast con Google TV in arrivo ad agosto.

Il piccolo dongle non sta ricevendo un supporto paragonabile a quello dei Pixel e l’ultima novità degna di nota attiene ad un’app per il controllo delle videocamere Nest. L’unico aggiornamento del 2022 è arrivato proprio lo scorso luglio e ha segnato un piccolo cambio di passo: Google ha iniziato a pubblicare i bollettini di sicurezza anche per i dispositivi Chromecast e, sebbene si parli di una pubblicazione trimestrale, è stata appena notata la presenza di una voce relativa ad agosto 2022.

Visto che la pagina parla di aggiornamenti rilasciati di pari passo con la pubblicazione dei bollettini, potrebbe esserci un altro update in arrivo questo mese. Purtroppo, il relativo link restituisce solo un messaggio di errore, dunque per i dettagli dovremo attendere.

Come aggiornare smartphone OnePlus, Samsung e Nokia

L’aggiornamento per Chromecast con Google TV non è dunque ancora in roll out, per gli altri è possibile verificare la disponibilità in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“;

per i Nokia, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.

Leggi anche: #NewSmartphone di agosto 2022