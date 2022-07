Il periodo estivo è solitamente parco di novità nel mercato della telefonia mobile ma bisogna dire che in questo 2022 non sono mancate le novità, che proseguiranno anche nel mese di agosto. Ne parliamo oggi nella nuova puntata di #NewSmartphone, la nostra rubrica che durante l’ultima domenica di ogni mese anticipa le novità in arrivo.

Un luglio scoppiettante

Prima di parlare delle novità che ci aspettano nel corso delle prossime settimane, vale la pena ricordare le novità che hanno raggiunto il mercato nel mese di luglio. è di pochi giorni fa l’annuncio di ASUS ZenFone 9, che rappresenta una importante conferma da parte del brand taiwanese.

Ancora una volta infatti la compagnia asiatica è riuscita a creare un top di gamma di valore assoluto e dalle dimensioni compatte, una rarità in un mercato che ormai punta tutto sulle grandi dimensioni dello schermo. ZenFone 9, col suo schermo da 5,92 pollici, sembra quasi anacronistico, viste anche le dimensioni che raggiungono ai 146,6 millimetri di lunghezza, eppure rappresenta l’unica alternativa per chi cerca un dispositivo compatto ma allo stesso tempo performante.

Se poi consideriamo che ASUS è riuscita a trovare lo spazio necessario a inserire quella porta da 3,5 mm che molti produttori hanno abbandonato per mancanza di spazio, riuscendo anche a inserire una batteria da 4.300 mAh, abbiamo un’idea del prodotto che fino a metà agosto sarà disponibile in offerta di lancio. Per maggiori dettagli potete consultare la nostra recensione completa di ASUS ZenFone 9.

Tra le novità viste nei giorni scorsi non possiamo dimenticarci di Nothing Phone (1), il primo smartphone della neonata compagnia di Carl Pei che, senza essere particolarmente rivoluzionario, ha saputo smuovere le acque portando idee nuove, in particolare con la cover posteriore. In un mercato segnato da una certa stagnazione dal punto di vista delle idee, anche piccole novità sono ben accette, soprattutto se portano funzioni particolari.

Non va infine dimenticato che luglio ha visto la commercializzazione di Google Pixel 6a, il nuovo medio gamma di Google che sta ottenendo un buon successo di vendite, riproponendo buona parte della ricetta vista con Google Pixel 6, a cui è chiaramente ispirato.

Dopo questo breve ma necessario riepilogo, è giunto il momento di parlare delle novità in arrivo nei prossimi giorni.

OnePlus 10T

Si parte il 3 agosto, mercoledì prossimo quindi, con la presentazione di OnePlus 10T 5G, il nuovo top di gamma di OnePlus che torna a riproporre la versione “intermedia” dopo la pausa dello scorso anno. Nel corso delle ultime settimane vi abbiamo riportato numerose notizie che hanno aiutato a fare chiarezza su quello che dobbiamo aspettarci dal nuovo top di gamma cinese.

Video e render hanno fugato ogni dubbio in merito al lato estetico, con una tripla fotocamera posteriore spostata sul lato sinistro dello smartphone. Spicca il sensore principale da 50 megapixel affiancato da un ultra grandangolare da 8 megapixel, ma si fa notare l’assenza di un qualsivoglia riferimento ad Hasselblad, che aveva contribuito al comparto fotografico di OnePlus 10 Pro, così come l’assenza dello slider per la modalità silenziosa, un elemento diventato ormai iconico per OnePlus e sparito invece in questo modello per problemi di spazio.

La compagnia ha deciso di dedicare lo spazio risparmiato al sistema di ricarica ultra rapido a 150 watt, a una batteria ad alta capacità e a una miglior gestione dei sistemi di antenna. Sarà interessante vedere come queste assenze andranno a incidere sul prezzo, visto che la scheda tecnica non è davvero niente male, a partire dallo Snapdragon 8 + Gen 1 con un massimo di 16 GB di RAM senza scordare lo schermo FullHD da 6,7 pollici a 120 Hz realizzato da Samsung. Da ricordare inoltre che insieme allo smartphone sarà presentata anche OxygenOS 13, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di OnePlus.

L’appuntamento con la presentazione ufficiale è per il 3 agosto, seguiteci su TuttoAndroid per non perdervi nemmeno un dettaglio dell’evento e scoprire prezzi e disponibilità del nuovo top di gamma.

I pieghevoli Samsung

Dopo mesi e mesi di speculazioni e anticipazioni, è finalmente giunto il momento di Samsung e dei suoi smartphone pieghevoli di quarta generazione. La data dell’evento è quella del 10 agosto quando, nel corso di un nuovo Galaxy Unpacked saranno annunciati Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Z Flip4, gli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch 5 e le cuffie Samsung Galaxy Buds 3 Pro.

Negli ultimi giorni abbiamo visto quale sarà l’aspetto dei due pieghevoli, insieme alle colorazioni disponibili inizialmente. Per quanto riguarda i prezzi non ci sono ancora certezze ma le prime anticipazioni collocano Z Fold4 sulla linea dello scorso anno, con i prezzi molto vicini ai 2.000 euro, mentre per Z Flip4 i prezzi dovrebbero partire da poco più di 1.000 euro.

Dal punto di vista tecnico non dovrebbero esserci grosse differenze rispetto ai modelli dello scorso anno, con processori ovviamente aggiornati, batterie leggermente aumentate e poche altre novità. Poche anche le novità per la nuova serie di smartwatch, che dovrebbe offrire anche una versione da 40 mm per soddisfare le esigenze di chi cerca un modello più compatto.

Anche in questo caso i prezzi si preannunciano in linea con quelli dello scorso anno, a partire da circa 260 euro per il modello base da 40 mm per arrivare agli oltre 400 euro della variante Pro da 45 millimetri. Per avere la conferma di prezzi, disponibilità, colorazioni e schede tecniche complete vi rimandiamo al 10 agosto, quando sarà Samsung a svelarci la nuova linea di prodotti per la seconda metà del 2022. Non mancheremo ovviamente di tenervi aggiornati su tutto quello che sarà annunciato nel corso dell’evento.

Ritorna HONOR

Chiudiamo con HONOR, anche se per scoprire le novità riservate al mercato europeo dovremo attendere il 2 settembre, quando a Berlino andrà di scena l’edizione 2022 di IFA, la grande fiera dedicata all’elettronica di consumo. Il produttore cinese dovrebbe presentare la versione globale degli smartphone della serie HONOR 70, presentata ufficialmente in Cina a fine maggio.

Resta da capire quali modelli arriveranno anche sul nostro mercato e quali saranno i prezzi di vendita, vera discriminante per consentire a HONOR di rilanciarsi in maniera importante dopo essersi tolta dall’ingombrante ombra di Huawei ed aver intrapreso la propria avventura in completa autonomia. L’appuntamento in questo caso è fissato per il 2 settembre ma nelle prossime settimane non mancheremo di riportarvi le eventuali anticipazioni che arriveranno dalla Rete.