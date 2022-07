Samsung anticipa tutti e aggiorna i suoi flagship più recenti con le inedite patch di sicurezza di agosto 2022: nuovi firmware sono infatti in distribuzione per Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra. Scopriamo le novità.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

Dopo aver raggiunto importanti traguardi di vendita e aver lanciato una nuova colorazione, la serie Samsung Galaxy S22 si prepara ad accogliere le patch di sicurezza di agosto 2022, ancora prima del rilascio da parte di Google. L’aggiornamento è in distribuzione anche in Italia attraverso il firmware S90*BXXU2AVG6, ma non sembra includere altre novità di rilievo.

Basandoci sul changelog diffuso dal produttore, Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra stanno ricevendo miglioramenti nella stabilità complessiva delle funzioni, oltre ai soliti perfezionamenti nelle prestazioni e all’eliminazione di qualche bug non specificato. Con il nuovo firmware attualmente in rollout potranno essere aggiornate anche alcune delle app Samsung, come Galaxy Wearable, Internet Samsung, Samsung Health, SmartThings e Samsung Members. Dovremo attendere ancora qualche giorno per i dettagli sui miglioramenti di sicurezza, dato che Samsung solitamente ne parla all’inizio del mese.

Il download richiesto è comunque piuttosto corposo per un aggiornamento minore: si tratta di circa 420 MB, dunque vi consigliamo di affidarvi a una rete Wi-Fi per non intaccare i giga della vostra offerta mobile.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

L’update con le patch di sicurezza di agosto 2022 è in distribuzione anche in Italia su Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra, partendo come (quasi) sempre dai modelli no brand. Per aggiornare via OTA potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo non disperate: basterà riprovare nel giro di qualche ora o al massimo giorno.

grazie a Mattia B. per la segnalazione e lo screenshot

