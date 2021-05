Nokia ha già presentato parte della sua proposta per questo 2021, i nuovi smartphone arriveranno sul mercato tra un po’ e quindi oggi sul mercato c’è ancora la linea “2020”. Nokia 5.4 appartiene a quella gamma lì ma non per questo deve essere ignorato, si tratta di uno smartphone economico che potrebbe interessare a chi ha un budget limitato.

Design & display

Ad un primo sguardo Nokia 5.4 sembra essere uno smartphone dal look ricercato e diverso da tutti gli altri smartphone di fascia bassa, ha una colorazione seriosa e una trama che ricorda vagamente smartphone di altri tempi. Insomma, ci sono pochi giochi di luce, pochi colori giovanili, è uno smartphone che non vuole attirare l’attenzione su di sé ad ogni costo.

Il display invece è l’elemento moderno. Il pannello è grande ma non grandissimo, sono 6,4″ con risoluzione HD+ e aspect ratio di 20:9, la tecnologia è IPS. La risoluzione è bassa, poteva starci tranquillamente un pannello FullHD+ ma in Nokia sono andati al risparmio proprio dove non dovevano. Un peccato perché in fondo, la qualità del pannello non è nemmeno malaccio, il punto di bianco è pulito come da tradizione IPS ed anche la riproduzione delle tonalità scure non è sballata eccessivamente sul grigio. Il rapporto schermo/scocca è ok ma il logo frontale sulla cornice inferiore non è più una cosa bella da vedere. Comprensibile l’esigenza di distinguersi ma il logo frontale ha fatto il suo tempo. Invece la fotocamera frontale è nascosta nel foro in alto a sinistra del display, secondo elemento di modernità.

L’audio non è il massimo, sia in termini di qualità che di quantità. La pressione sonora non è elevatissima, la definizione del suono emesso convince solo per metà ma, in fondo, lo speaker posto in basso riesce comunque a portare a casa il lavoro. Per i nostalgici c’è il jack audio ed un sensore di impronte digitali fisico sul retro.

Funzionalità

Nokia 5.4 arriva direttamente con Android 10 in versione stock con pochissime aggiunte da parte del brand. Nulla di nuovo sotto al cielo, in fondo è il principale vantaggio di una soluzione certificata Android One. Nokia tiene tantissimo ad un software sempre aggiornato con patch di sicurezza mensili in aggiunta ad almeno 2 grandi aggiornamenti di sistema, però qui la situazione è strana. Android 10 è una versione del 2019, questo smartphone dovrebbe avere Android 11 o almeno la possibilità di riceverlo a breve, per salvarsi giusto in calcio d’angolo.

Sul Nokia 5.4 l’integrazione con i servizi Google è ai massimi livelli, il tutto viene certificato dalla presenza di un tasto fisico dedicato a Google Assistant, davvero comodissimo. Per il tutto resto ci sono le classiche funzioni di un sistema Android 11 liscio. Qualche aggiunta di Nokia c’è come ad esempio la radio FM e l’applicazione My Phone per tenere sotto controllo lo stato dello smartphone e richiedere assistenza.

Prestazioni

Nokia 5.4 è prima di ogni cosa un telefono e fa bene il suo dovere. La ricezione è buona, il segnale è sempre solido ed anche il riaggancio è rapido. La qualità telefonica è sufficiente, non di più. Il suono trasmesso è nella media, il volume è abbastanza alto mente, stesse prestazioni durante le conversazioni in vivavoce.

Parte telefonica doverosa a parte, anche fare lo smartphone gli riesce abbastanza bene. Il processore è uno Snapdragon 662 ed è accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile via MicroSD. Nel 2021 queste non sono più specifiche impressionanti per uno smartphone di fascia media, se si guarda al resto del mercato, i competitors offrono molto di più.

Fortunatamente però le operazioni quotidiane vengono eseguite bene ma con qualche lentezza di troppo quando si fa un multitasking già più accentuato. Il merito è del software stock super snello, diversamente avrebbe arrancato facilmente. In ogni caso, regge bene l’urto di un tipo di utilizzo più esigente ma lo fa con lentezza, è facile imbattersi in rallentamenti e secondi di troppo da attendere. Non sarà un update a migliorare la situazione, il processore è tutto sommato valido ma il quantitativo di RAM non permette spazio di manovra.

Sia chiaro, con il Nokia 5.4 si riesce a fare tutto ma lo si fa con la sensazione che da un momento all’altro si possa attendere qualche secondo di troppo e che qualche tap venga perso con dei lag sull’interfaccia abbastanza visibili. Insomma, funziona e spesso funziona bene nelle operazioni basiche ma già qualche social con effetti e funzioni più dure da gestire fa rallentare il tutto.

Fotocamera

Nella sezione circolare della back cover di Nokia 5.4ci sono ben quattro fotocamere. Diciamolo fin da subito, due fotocamere servono realmente mentre le altre due sono totalmente inutili. Ecco nel dettaglio la composizione della Quad camera di Nokia 5.4:

Camera principale da 48 Megapixel

Camera ultra wide da 5 Megapixel

Camera macro da 2 Megapixel

Camera profondità da 2 Megapixel

Gli scatti con la camera principale e con la ultra wide sono sufficienti di giorno, il sensore da 48 Megapixel principale ha una gestione delle luci buona e poco elaborata. Il livello di dettaglio è bassino, la dinamica degli scatti non è ampia e nemmeno le foto in HDR risolvono. La fotocamera ultra wide da 5 Megapixel fa molto peggio anche di giorno rispetto al sensore principale, c’è tanta disparità cromatica e un livello di dettaglio molto impastato.

Solo la camera principale riesce a mantenere sufficiente la qualità degli scatti in condizioni di luce artificiale, la ultra wide inizia davvero a perdere colpi fino a quando non si arriva alle fotografie in condizioni di scarsa luminosità dove entrambe le fotocamere faticano a raccogliere luce e dettaglio. La modalità notte prova a mettere una pezza ma senza una forte fonte di luce, anche il sensore migliore non riesce a raggiungere la sufficienza.

Sample foto di Nokia 5.4 (immagini ridimensionate):

Previous Next Fullscreen

Le altre due fotocamere da 2 megapixel fanno solo numero. Se volete fare uno scatto macro non utilizzate la 2 megapixel dedicata ma fate uno scatto classico e fate un crop in post produzione. Per quanto riguarda la 2 megapixel per la profondità di campo, lì non c’è nulla da dire, è veramente inutile. Molto più utile parlare della camera frontale da 16 Megapixel che restituisce dei selfie soddisfacenti di giorno, meno di notte.

La registrazione video di Nokia 5.4 si spinge fino al FullHD a 60 fps. I risultati migliori però si ottengono con la registrazione a 30 fps, il tutto risulterà sicuramente meno fluido ma con meno artefatti. In questo caso, un piccolo update software potrebbe fixare qualche imprecisione nella raccolta dei 60 fps ma per quanto riguarda la cattura dei video, è uno smartphone che riesce a non deludere.

Batteria & autonomia

Fortunatamente è un vero punto di forza c’è ed è l’autonomia. Nokia 5.4 con i suoi 4000 mAh è uno di quei smartphone che non necessitano di particolari attenzioni per chiudere la giornata, la batteria dura tanto. In termini di ore di schermo acceso, che valgono quel che valgono ma almeno danno un riferimento, è davvero semplice raggiungere le 5 ore di schermo acceso ed avere un bel po’ percentuale residua.

In conclusione

Come accennato in apertura recensione, Nokia ha già lanciato la nuova linea di prodotti che non è ancora arrivata sul mercato. Questo Nokia 5.4 si pone nel mezzo di due generazioni di prodotto, si trova in una posizione un po’ scomoda ma che potrebbe giocare a suo favore. Il prezzo di listino di 199 Euro è decisamente ma decisamente troppo alto, il mercato in questa fascia di prezzo è troppo aggressivo per presentare con alcune carenze come il display solo HD+ e delle prestazioni così così.

Però, proprio perché si trova a ridosso delle nuove proposte Nokia, il suo prezzo di listino potrebbe calare velocemente e sotto i 150 Euro, il Nokia 5.4 potrebbe essere preso in considerazione per alcune peculiarità che sono un po’ il marchio di fabbrica di Nokia negli ultimi anni.

Sicuramente la presenza di Android One su uno smartphone di fascia bassa è un vantaggio sia in termini di prestazioni, sia in termini di longevità del software. Poi c’è un design che è abbastanza sobrio, serioso senza voler sprizzare freschezza da tutti i pori, per alcuni potrebbe essere un bene. Tirando le somme, su uno smartphone di fascia media ci sono sempre dei compromessi da accettare ma quello più grande del Nokia 5.4 è il suo prezzo. Abbattuto quello, lo si può valutare.

