Il primo aggiornamento di Chromecast con Google TV del 2022 è finalmente in distribuzione sette mesi dopo il rilascio dell’ultimo update. Con la nuova versione del firmware il dispositivo ottiene le patch di sicurezza da ottobre 2021 a maggio 2022.

Chromecast con Google TV riceve il primo aggiornamento del 2022

Le novitĂ elencate da Google per il dispositivo includono miglioramenti della piattaforma con alcune app durante la riproduzione di video HDR 4K e DRM, ulteriori ottimizzazioni relative a Wi-Fi e Bluetooth, oltre alle varie correzioni di bug e ai miglioramenti delle prestazioni. Purtroppo l’aggiornamento non introduce Android 12.

Per scaricare l’aggiornamento 2022 di Chromecast con Google TV basta selezionare l’immagine del proprio profilo nell’angolo in alto a destra e poi andare in Impostazioni > Sistema > Informazioni > Aggiornamento del sistema.

L’aggiornamento OTA occupa 140 MB e include anche un nuovo firmware 26.0 per il telecomando, quindi dopo l’installazione è necessario andare in Impostazioni > Rimuovi e accessori > [seleziona telecomando].

All’inizio di quest’anno è emerso un nuovo dispositivo della serie Google Chromecast con Google TV. Il prodotto in questione dovrebbe chiamarsi Chromecast HD with Google TV e il presunto nome ufficiale suggerisce quella che dovrebbe essere una delle principali caratteristiche del nuovo modello di Google Chromecast che potrebbe essere prossimo al lancio.

