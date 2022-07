In occasione del nono anniversario della serie Chromecast il team di Google ha annunciato che Chromecast con Google TV riceverà finalmente il supporto per la visione di feed video in diretta dai nuovi dispositivi Nest.

In particolare, stando a quanto è stato reso noto dal colosso di Mountain View, sono diversi i dispositivi supportati da questa funzionalità, ossia tutti i modelli di Nest Cam e Nest Doorbell (inclusi quelli lanciati nel 2021), come Nest Cam (outdoor e indoor con batteria), Nest Cam (indoor con cavo), Nest Cam con proiettore e Nest Doorbell (con batteria).

Come sfruttare la nuova funzione di Chromecast con Google TV

A dire di Google gli utenti potranno beneficiare di questa nuova funzionalità in modo molto semplice:

con il telecomando vocale di Chromecast sarà sufficiente dire da quale dispositivo si desidera avviare la trasmissione del feed dal vivo (per esempio dicendo “mostrami la videocamera della porta principale” per vedere il feed del campanello)

con altri dispositivi abilitati per Google Assistant sarà sufficiente il comando “Ok Google, mostrami la videocamera della porta d’ingresso sulla mia TV”

Così come viene spiegato dal colosso di Mountain View, l’obiettivo dell’azienda è quello di consentire agli utenti di tenere sotto controllo la propria casa in modo ancora più semplice, senza la necessità di distogliere lo sguardo dalla TV.

Il team di Google ha precisato che la nuova funzione verrà implementata “a partire da questa settimana” ma potrebbe essere necessario avere un po’ di pazienza (e attendere qualche giorno o settimana) prima che divenga effettivamente disponibile per tutti gli utenti a livello globale.

Al momento il colosso di Mountain View ha nominato soltanto Chromecast con Google TV ma la speranza è che presto questa funzionalità possa essere implementata anche in tutti gli altri dispositivi basati su Android TV e Google TV.

