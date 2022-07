Uno degli smartphone più acclamati a gran voce di questo 2022 è Samsung Galaxy A73 5G, un prodotto che nelle dimensioni continua a essere coerente con i modelli precedenti ma che dal punto di vista tecnico si avvicina, anzi migliora il plurivenduto, e pluripremiato, Samsung Galaxy A52s 5G. La prima cosa da sapere però è che questo è al momento uno smartphone esclusivo, disponibile nel mondo in pochi pezzi e purtroppo difficile da acquistare, non solo in Italia. Se e quando un giorno arriverà però, rappresenterà un’altra solida e concreta alternativa sulla fascia media. Vediamo il perché in questa recensione.

Unboxing di Samsung Galaxy A73 5G

All’interno della confezione di vendita di Samsung Galaxy A73 5G è presente solo il cavo USB Type-C per ricarica e trasferimento file e la clip per rimuovere il carrellino di SIM e MicroSD.

Video recensione di Samsung Galaxy A73 5G

Design & Ergonomia

Samsung Galaxy A73 5G è assolutamente simile al fratello più piccolo, nelle dimensioni, Samsung Galaxy A53, e a loro volta poco differiscono rispetto alla precedente generazione di Galaxy A52. Principalmente le uniche novità in termini di design sono delle nuove colorazioni e un trattamento leggermente più lucido della cover posteriore, invariati invece i materiali dove è presente plastica sui bordi e glastic sul retro, e il leggero rialzo del comparto fotografico. Resta invece la certificazione contro acqua e polvere IP67 che sulla fascia media è sempre molto rara.

Aspetto importante di Galaxy A73 5G invece sono le dimensioni, misura infatti 163,7 x 76,1 x 7,6 mm e ha un peso di 181 grammi, dove può preoccupare di più è indubbiamente nell’ingombro ma sapete benissimo che se volete qualcosa di più contenuto c’è l’ottimo A52s che è praticamente il fratello più piccolo.

Questo è dovuto logicamente alla presenza di un display più ampio da 6,7” Super Amoled con risoluzione FHD+ e refresh rate di 120 Hz, offrendo un’altissima fluidità nella scorrevolezza delle animazioni. L’aspetto multimediale è indubbiamente uno dei principali punti di forza dato che il pannello è di ottima fattura, con una buona taratura dei colori. Sotto di esso è presente il solito sensore di impronte digitali la cui reattività è inferiore rispetto alla concorrenza ma fa il suo dovere.

L’audio è di tipo stereo, offerto dallo speaker principale inferiore e dalla capsula auricolare che riproduce in altoparlante all’occorrenza. Manca invece il foro da 3,5 mm per eventuali cuffie cablate.

Funzionalità

Dove Samsung punta sempre molto sono le funzionalità e questo Samsung Galaxy A73 5G non è da meno. Fin dall’acquisto è dotato di Android 12 con Samsung One UI 4.1, senza particolari rinunce rispetto ai fratelli top di gamma. Sono previsti ben 3 aggiornamenti di Android e 4 anni di patch di sicurezza.

Fra le applicazioni pre-installate troviamo la classica suite di Samsung con Smart Switch per importare dati da uno smartphone vecchio, Smart Things per controllare prodotti IOT, Registratore vocale, Archivio per esplorare i file nella memoria, il browser Internet, Samsung Health per monitorare la salute, Galaxy Wearable per associare smartwatch e Bixby ovvero l’assistente vocale di Samsung che risponde pronunciando “Hey Bixby” e fornisce risposte in maniera similare, ma in misura ridotta, a Google Assistant (che ovviamente non manca). Completano il software le app di Google (Maps, Gmail, Drive, etc.) e alcune applicazioni di Microsoft come Outlook, Linkedin, OneDrive e Office Mobile per gestire e modificare documenti.

Essendo dotato di chip NFC è presente anche Samsung Pay per fare pagamenti contactless oppure potete installare Google Pay dal Play Store.

Fra le impostazioni ci sono diverse funzioni interessanti fra cui la possibilità di modificare l’azione eseguita alla pressione del classico tasto Power che di default è impostato per aprire il menu di spegnimento. Grazie a un’impostazione possiamo collegare lo smartphone a Windows per condividere messaggi, notifiche, foto e altro, mentre alla voce “Movimenti e gesti” modificare il comportamento di azioni agevolati che si attivano ad esempio sollevando lo smartphone o guardandolo.

Degno di nota e anche qui presente il Game Launcher che altro non è che un’applicazione che raggruppa i giochi installati dandoci informazioni interessanti riguardo statistiche di gioco, oltre a migliorare il funzionamento dello smartphone per offrire prestazioni superiori a scapito della batteria. Non manca poi infine la funzione “Duplicazione App” che permette di avere più account ad esempio di WhatsApp o Facebook. Pensate, è così ricca da mantenere anche la funzione “Pannello Edge”, solitamente presente solo negli smartphone con bordi laterali curvi.

Potrebbe interessarti: confronto tra Samsung One UI, Xiaomi MIUI, Oppo ColorOS e OxygenOS di OnePlus

Prestazioni

Dove Samsung Galaxy A73 5G si distingue però, rivelandosi così a tutti gli effetti come il fratellastro di Galaxy A52s, è nelle prestazioni dato che condivide lo stesso processore, ovvero il Qualcomm Snapdragon 778G, la naturale evoluzione del 765G e del 750G, quest’ultimo presente sul modello A52 5G, senza s. Un processore con la P maiuscola e l’unico di Qualcomm che abbia saputo sorprendere davvero nell’ultimo anno perché coniuga alte performance con bassi consumi della batteria. Questo poi ha un risvolto positivo anche nei problemi di surriscaldamento che su questo smartphone sono completamente assenti, anche durante queste calde giornate estive.

Se vi ricordate sul Samsung Galaxy A53 mi ero lamentato di qualche problema di troppo in termini di lag e basse prestazioni, seppur Samsung abbia risolto in parte la situazione resta il fatto che ha un processore meno riuscito dello Snapdragon 778G ovvero l’Exynos 1280, per questo motivo se mai arriverà sul mercato, indubbiamente A73 sarà quello da preferire a mio avviso.

A livello di memoria poi è dotato di 8GB di RAM e di 128 GB di memoria interna (espandibile tramite MicroSD rinunciando al secondo slot NanoSIM). Supporta poi WiFi dual band e Bluetooth 5.2 (mentre A52 5G e A52 4G hanno Bluetooth 5.0).

Fotocamera

Il comparto fotografico è complessivamente molto simile agli altri della gamma con la fotocamera anteriore da 32 megapixel (f/2.2 e 0,8µm), e 4 sensori fotografici sul retro, cambia per il sensore principale che invece di essere un 64 mpx è un 108 mpx:

108 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS;

12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm;

5 MP, f/2.4, (macro);

5 MP, f/2.4, (depth).

Questo comporta differenze davvero lievi in quanto in ogni caso le foto vengono scattate a 12 megapixel con la tecnica del pixel binning, ovvero la fusione di più pixel in uno unico, così da simularne uno più grande capace di catturare maggiore luce. A livello pratico è molto difficile cogliere le differenze e l’unica possibilità in più è quella di poter scattare a risoluzione piena una fotografica a 108 megapixel. Detto ciò complessivamente è un buon comparto fotografico sulla fascia media, il sensore che soffre maggiormente è la fotocamera ultra-grandangolare ma è comunque superiore alla media.

In ambito video è presente la stabilizzazione ottica sul sensore principale ma all’occorrenza si può attivare la stabilizzazione digitale che tuttavia effettua un crop importante sull’immagine. Si può registrare in Full HD a 30 fps o 60 fps o 4K a 30 fps, (differenza rispetto a A52 4G, 60fps) e a tutte le risoluzioni (ad eccezione dei 60 fps) è possibile passare da un sensore all’altro durante la registrazione.

Previous Next Fullscreen

Batteria & Autonomia

La batteria di Samsung Galaxy A73 5G è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida a 25 W mentre non supporta la ricarica wireless, se volete quest’ultima caratteristica il consiglio è di orientarvi sulla gamma S21 o S21 FE che si trova ora a ottimi prezzi. In termini di autonomia arriva a fare tra le 4 e le 5 ore di utilizzo attivo dello smartphone.

In conclusione

Il giudizio per Samsung Galaxy A73 5G è complessivamente più che positivo, a dispetto di altri Samsung usciti nell’ultimo periodo meno convincenti come il Galaxy M33 che abbiamo recensito qualche settimana fa, questo smartphone si merita di stare al fianco di Galaxy A52s 5G definendolo come lo smartphone più completo sulla fascia media, in grado di offrire prestazioni elevate, quasi da top di gamma, impermeabilità e multimedialità di livello.

Tutto però deve essere proporzionato al prezzo di lancio e qui tocchiamo il punto dolente, al momento Galaxy A73 5G non ha ancora un prezzo ufficiale di listino né è possibile acquistarlo nei canali ufficiali. Al momento è disponibile su alcuni siti poco conosciuti e su eBay dove però inevitabilmente stanno approfittando della scarsità di prodotto facendo lievitare i prezzi. Difficile infatti attualmente acquistarlo a meno di 600 Euro e su queste cifre ci sono tantissimi altri prodotti ancora più validi e ancora più completi, sia in casa Samsung come il Galaxy S21 FE, sia proposti da altri brand.