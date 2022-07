In futuro, WhatsApp annuncerà le nuove funzioni direttamente in app

Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’app per Android attraverso il Google Play Beta Program: è disponibile la versione 2.22.17.10. La novità più interessante di questa nuova build dell’app non è in realtà ancora disponibile per nessun utente e lo sarà soltanto con un prossimo aggiornamento: il team di WhatsApp ha intenzione di portare direttamente all’interno dell’applicazione gli annunci delle nuove funzioni introdotte.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato tantissime novità interessanti relative a WhatsApp, sia per la versione stabile che per la Beta. Partendo dalle reazioni ai messaggi finalmente disponibili per tutti e persino già rinnovate, ai nuovi indicatori della crittografia end-to-end, passando per la futura possibilità di utilizzo su più di uno smartphone e per gli strumenti per gli amministratori dei gruppi, fino al lavoro di miglioramento dei messaggi effimeri. Il tutto senza tralasciare i gruppi allargati fino a 512 persone disponibili per tutti, la lista degli ex partecipanti, l’abbonamento WhatsApp Premium, le future possibilità di modifica dei messaggi di testo e di utilizzo di avatar nelle videochiamate, il doppio codice di verifica per contrastare i furti di account, nuove opzioni per la privacy e per lo stato online, il passaggio da Android ad iOS e le note vocali negli aggiornamenti di stato. Tra le novità più recenti possiamo ricordare i messaggi conservati e i miglioramenti per la gestione delle chat. Nel caso in cui vi foste persi una o più di queste novità, le potete recuperare tramite i link riportati qui sopra, ma ora guardiamo oltre e andiamo a scoprire una funzione che non è ancora disponibile neppure per i beta tester.

WhatsApp Beta per Android: le novità dell’aggiornamento 2.22.17.10

A questa nuova funzione, attualmente in fase di sviluppo e scovata in WhatsApp Beta per Android, è possibile attribuire il nome di WhatsApp Chat. Come probabilmente sapete già, tenere il passo con le ultime novità di WhatsApp non è difficile: il noto servizio di messaggistica cura infatti un profilo ufficiale Twitter che viene utilizzato proprio per annunci e altre comunicazioni. Questo canale di comunicazione, per quanto sia efficace, presenta il lato negativo di costringere gli utenti di WhatsApp a fare uso di un’altra piattaforma per conoscere le novità del servizio; il team di sviluppo sta dunque lavorando ad una nuova funzione che permetterà di superare questa limitazione spostando direttamente nell’app di WhatsApp tutte le comunicazioni di servizio.

Come potete vedere dallo screenshot seguente, il piano sarebbe quello di creare una WhatsApp Chat ufficiale per gli annunci e non solo. In questo modo, tutti gli utenti potranno avere contezza delle ultime novità attraverso la semplice lettura di un messaggio. In aggiunta a questo, tale chat permetterebbe anche di arricchire l’esperienza d’uso del servizio guidando gli utenti nella scoperta di funzioni e trucchi per usare al meglio l’app e fornendo loro maggiori informazioni in tema di sicurezza e privacy. La chat in questione sarebbe di sola lettura, coperta dalla solita crittografia end-to-end e, ove indesiderata, potrebbe essere facilmente bloccata dagli utenti.

Purtroppo, WhatsApp Chat non è ancora disponibile per nessuno in quanto ancora in fase di sviluppo. Come sempre, saranno gli utenti del ramo beta i primi a poterla provare.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli su tutti i metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.