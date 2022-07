Il lavoro di ottimizzazione e di miglioramento di WhatsApp da parte del team di sviluppatori di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma non conosce sosta e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’app dedicata i dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.16.14.

Le novità della versione 2.22.16.14 di WhatsApp Beta per Android

Lo scorso mese è emerso che il team di WhatsApp sta testando una nuova funzionalità, già messa a disposizione di una ristretta cerchia di utenti beta, in virtù della quale è possibile usare un filtro per le conversazioni non lette.

In pratica, attraverso tale funzione gli utenti hanno la possibilità di filtrare le loro conversazioni, mostrando soltanto quelle che contengono nuovi messaggi.

Dopo pochi giorni, tuttavia, il team di sviluppatori ha deciso di disabilitare tale funzionalità anche per i pochi utenti che l’avevano ricevuta ma con la versione 2.22.16.14 è tornata ad essere disponibile.

Così come viene mostrato da questi screenshot, nel momento in cui si prova a effettuare una ricerca tra conversazioni e messaggi è possibile utilizzare il nuovo filtro “chat non lette”, il quale consentirà agli utenti di visualizzare l’elenco di tutte le loro conversazioni non lette (anche se in precedenza sono state contrassegnate manualmente).

Al momento tale funzionalità è stata abilitata soltanto per pochi utenti beta e nei prossimi giorni probabilmente sarà messa a disposizione anche di altri. Prima che questo filtro venga implementato in una versione stabile dell’applicazione, invece, ci sarà da avere ancora un po’ di pazienza.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.16.14 di WhatsApp Beta per gli smartphone Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima questa versione dell’applicazione di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata all’app seguendo questo link).

