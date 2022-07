Il team di sviluppatori di WhatsApp è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e ciò sia attraverso la risoluzione dei vari bug riscontrati dagli utenti che con l’introduzione di nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza più ricca e piacevole.

Tra le novità su cui il team di WhatsApp sta lavorando ne troviamo anche una che riguarda i messaggi “effimeri”, ossia quelli che scompaiono automaticamente dopo un periodo di tempo determinato e che possono essere convertiti in “messaggi conservati”.

Come funzioneranno i messaggi conservati di WhatsApp

I messaggi conservati sono dei determinati messaggi effimeri che gli utenti decidono di fare durare oltre la loro naturale scadenza e che, pertanto, vengono trasformati in messaggi “normali”.

I messaggi conservati possono essere visualizzati nella pagina delle informazioni sulla chat, all’interno di un’apposita sezione a cui possono avere accesso tutti i partecipanti alla conversazione.

Questa feature è ancora in fase di sviluppo ma il team di WhatsApp sta ora lavorando per introdurla, fornendo alcune informazioni sul suo funzionamento in vista di un futuro aggiornamento della beta di WhatsApp Desktop.

In pratica, con questo avviso gli sviluppatori spiegano che sarà possibile mantenere un messaggio effimero per impedirne l’eliminazione automatica per tutte le persone nella conversazione e che tutti avranno anche la possibilità di annullare la conservazione del messaggio per altre persone in un momento successivo.

Gli amministratori dei gruppi avranno la potere di limitare questa funzionalità e, pertanto, probabilmente ci sarà una nuova apposita impostazione sulla privacy.

Al momento questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione degli utenti beta.

Come provare le versioni beta del servizio di messaggistica

Se desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e macOS (qui).

Chi, invece, desidera provare in anteprima le novità studiate per gli smartphone Android, può farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al canale di beta testing (trovate la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installando manualmente i file APK di una delle versioni beta, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

L’app stabile per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

