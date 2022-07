L’ultima settimana di questo caldo mese di luglio si apre con una discreta raccolta di nuovi aggiornamenti software per smartphone Android: due di essi fanno capo a Realme, i restanti — tanto per cambiare — a Samsung, sempre più esempio da seguire nel mondo del robottino verde. Se da una parte non manca un major update stabile, per il resto troviamo essenzialmente una beta e tre aggiornamenti di sicurezza mensili. Ecco tutti i dettagli di questi nuovi update.

Samsung Galaxy A51 5G, A42 5G e A72: le novità degli aggiornamenti

Partendo dai modelli del produttore sudcoreano presenti nella raccolta di oggi, sono tre gli smartphone da segnalare, tutti di fascia media e della serie Galaxy A: Samsung Galaxy A51 5G, Samsung Galaxy A42 5G e Samsung Galaxy A72 (di cui trovate a questo link la nostra recensione).

Samsung Galaxy A51 5G sta ricevendo in queste ore l’aggiornamento di sicurezza di giugno 2022, dunque non proprio il più recente reso disponibile dal produttore. Per maggiori dettagli su tutti i fix della SMR (Security Maintenance Release) del mese scorso, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. Entrando nel merito di questo specifico update, il roll out è partito da Slovacchia e Paesi nordici, con la versione firmware A516BXXU5DVG4 che migliora anche la stabilità generale del dispositivo.

Samsung Galaxy A42 5G e Samsung Galaxy A72, invece, si tengono in pari ricevendo le patch di sicurezza di luglio 2022, per i cui dettagli vi rimandiamo al nostro articolo di inizio mese. Galaxy A72 — ormai passato nell’elenco dei modelli destinatari di aggiornamenti trimestrali — ottiene la versione firmware A725FXXU4BVG1 in vari Paesi come India e Russia, mentre Galaxy A42 5G passa alla versione A426BXXS3DVF3 in numerosi Paesi europei, Italia compresa. Per nessuno dei due si esclude la presenza di generici bugfix e miglioramenti di stabilità.

Realme 9 5G e Realme 9 5G SE: le novità degli aggiornamenti

Cambiando brand, Realme 9 5G e Realme 9 5G SE (Speed Edition) entrano in questa raccolta grazie al major update ad Android 12 con annessa realme UI 3.0, tuttavia per il secondo modello si tratta già di una release stabile, mentre per il primo è ancora soltanto il programma Open Beta. In entrambi i casi, l’annuncio è arrivato direttamente sul forum ufficiale del produttore cinese; vediamone qualche dettaglio in più.

Come detto, per Realme 9 5G SE prende il via già da questa settimana il roll out dell’aggiornamento stabile ad Android 12 con interfaccia realme UI 3.0; si tratta di un roll out graduale ed è richiesta la presenza della build più recente della realme UI 2.0. La versione firmware più recente per questo dispositivo è la RMX3461_11.A.11.

Per quanto riguarda Realme 9 5G, invece, dal 20 luglio è ufficialmente aperto il programma Open Beta per il major update in discorso. Tutti gli utenti interessati, possono apprendere maggiori informazioni a questo link, in ogni caso la versione richiesta prima di procedere è la RMX3388_11.A.06 e, trattandosi di una versione beta, il funzionamento potrebbe non essere ancora perfetto (si potrebbero presentare malfunzionamenti con app di terze parti e quant’altro) e gli utenti sono invitati a fornire i propri preziosi feedback.

Come aggiornare Samsung Galaxy A72, A51 5G, A42 5G, Realme 9 5G, Realme 9 5G SE

Non tutti gli smartphone, né tutti gli aggiornamenti descritti, sono già disponibili anche nel nostro Paese. In ogni caso, è possibile eseguire un controllo manuale di disponibilità tramite i seguenti percorsi:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa”;

per i Realme, “Impostazioni > Aggiornamenti software“;

per aderire al programma Open Beta di Realme, “Settings > Software Update > Tap on the settings icon in the top right corner > Trial Version > Submit your details > Apply Now”.

