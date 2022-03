Realme ha lanciato ufficialmente in India due nuovi dispositivi della serie Realme 9, rispettivamente Realme 9 5G e Realme 9 5G Speed Edition, scopriamoli insieme.

Realme 9 5G il nuovo medio gamma dell’azienda

Senza perderci in inutili chiacchiere diamo un primo sguardo alle caratteristiche del nuovo nato di casa Realme, lo smartphone è dotato di un display LCD FullHD+ da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, con foro nella parte alta sinistra per alloggiare la fotocamera anteriore da 16 MP. Realme 9 5G è alimentato dal processore Mediatek Dimensity 810 coadiuvato da 4 GB o 6 GB di RAM (espandibili virtualmente tramite DRE) e memoria interna da 64 GB o 128 GB, espandibile fino a 1 TB tramite MicroSD.

Il comparto fotografico principale è composto da un sensore primario da 48 MP, una fotocamera in bianco e nero da 2 MP e un sensore macro da 2 MP; sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W. Lo smartphone viene rilasciato con Realme UI 2.0 e Android 11, ma l’azienda dichiara che riceverà Realme UI 3.0 e Android 12.

Scheda tecnica completa:

Schermo LCD Full HD+ da 6,5 ​​pollici (2400 × 1080 pixel) con luminosità fino a 600 nit, frequenza di aggiornamento di 90 Hz

Processore Octa Core MediaTek Dimensity 810 6nm (dual 2.4GHz Cortex-A76 + Hexa 2GHz Cortex-A55 CPU) con GPU Mali-G57 MC2

4 GB di RAM LPDDR4x con 64 GB (UFS 2.2) di archiviazione / 6 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB (UFS 2.2) di archiviazione, memoria espandibile fino a 1 TB con MicroSD

Doppia SIM (nano + nano + MicroSD)

Android 11 con interfaccia utente Realme 2.0

Fotocamera posteriore da 48 MP con apertura f/1.8, flash LED, 2 MP in bianco e nero e sensore macro da 2 MP da 4 cm con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.1

Sensore di impronte digitali montato lateralmente

Jack audio da 3,5 mm, audio ad alta risoluzione

Dimensioni: 162,5 × 74,8 × 8,5 mm; Peso: 188 g

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida Dart Charge da 18W

Realme 9 5G è disponibile nelle colorazioni Stargaze White e Meteor Black, con prezzi di lancio di 14.999 Rs (circa 178 euro al cambio attuale) per la configurazione 4 GB + 64 GB e 17.499 Rs (circa 207 euro) per la versione 6 GB + 128 GB.

Realme 9 5G Speed Edition

Realme lancia un altra variante della stessa famiglia, questa volta lo smartphone è dotato di un display LCD FullHD+ da 6,6 pollici e frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz, presenta un foro nella parte alta sinistra dove trova posto la fotocamera anteriore da 16 MP. Realme 9 5G Speed Edition è dotato di processore Snapdragon 778G con 6 GB o 8 GB di memoria RAM (anche qui espandibili tramite Dynamic RAM Expansion) e archiviazione interna da 128 GB con supporto alle MicroSD fino a 1 TB.

Il comparto fotografico principale cambia forma rispetto al fratello, ma sembra composto dagli stessi sensori, ovvero uno principale da 48 MP, una fotocamera in bianco e nero da 2 MP e un sensore macro da 2 MP; è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W, in grado di ricaricare il dispositivo fino al 50% in 25 minuti. Realme 9 5G Speed Edition viene venduto con Realme UI 2.0 e Android 11 ma , anche qui, l’azienda dichiara che verranno rilasciati Android 12 e Realme UI 3.0.

Scheda tecnica completa:

Schermo LCD Full HD+ da 6,6 pollici (2400 × 1080 pixel) con luminosità fino a 600 nit, frequenza di aggiornamento variabile di 144 Hz

Octa Core (4 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz Kryo 670 CPU) Snapdragon 778G 6nm Piattaforma mobile con GPU Adreno 642L

6 GB / 8 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB (UFS 2.2), memoria espandibile fino a 1 TB con MicroSD

Doppia SIM (nano + nano + MicroSD)

Android 11 con interfaccia utente Realme 2.0

Fotocamera posteriore da 48 MP con apertura f/1.8, flash LED, 2 MP in bianco e nero e sensore macro da 2 MP da 4 cm con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.1

Sensore di impronte digitali montato lateralmente

Jack audio da 3,5 mm, audio ad alta risoluzione

Dimensioni: 164,4 × 75,8 × 8,5 mm; Peso: 199 g

5G SA/NSA (bande n41/n28/n77/n78), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida Dart Charge da 30 W

Realme 9 5G Speed Edition è disponibile in due colorazioni, Starry Glow e Azure Glow, al prezzo di 19.999 Rs (circa 237 euro al cambio attuale) per la versione 6 GB + 128 GB e al costo di 22.999 Rs (circa 273 euro) per la configurazione 8 GB + 128 GB.