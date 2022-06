Un paio di settimane fa il team di Samsung ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento di sicurezza con le patch di giugno 2022 ma fino a questo momento il colosso coreano non ha svelato per quali vulnerabilità è stata implementata una soluzione con tale update.

Finalmente nelle scorse ore il team di Samsung ha deciso che è arrivato il momento di fornire qualche dettaglio al riguardo e ha pubblicato il changelog relativo all’aggiornamento che porta con sé le patch di sicurezza di giugno 2022.

Le novità dell’aggiornamento di sicurezza di giugno per i Samsung

Stando a quanto si apprende, con l’aggiornamento di questo mese il team di sviluppatori del colosso coreano introduce la risoluzione per 65 vulnerabilità relative alla privacy e alla sicurezza: 5 di tali vulnerabilità sono di livello critico, 14 sono di livello elevato, 13 sono di livello moderato.

Delle suddette vulnerabilità, 48 sono quelle che sono state risolte dal team di sviluppatori di Google mentre il merito per il fix delle altre va al colosso coreano (e sono relative alla sua interfaccia personalizzata).

Tra le vulnerabilità più pericolose corrette vi sono quelle relative all’accesso ai dati della scheda SIM, all’esecuzione di codice remoto, ai controlli di accesso impropri, alle informazioni sull’indirizzo MAC e all’accesso alla fotocamera. In sostanza, fino a quando non viene installato questo aggiornamento, eventuali hacker potrebbero riuscire ad arrestare da remoto il software del telefono.

Inoltre, con l’update di giugno 2022 vengono risolte anche le vulnerabilità relative a Bluetooth, Wi-Fi e account Samsung.

Già diversi smartphone del colosso coreano hanno ricevuto questo aggiornamento e molti altri lo riceveranno nei prossimi giorni (o nel giro di alcune settimane).

Potete trovare il bollettino sull’aggiornamento di giugno sul sito di Samsung.

Nel momento in cui l’update sarà disponibile per i vostri smartphone, sarete avvisati con una notifica. I più impazienti possono comunque procedere ad un controllo manuale, andando nel menu delle impostazioni e scorrendo fino alla sezione dedicata agli aggiornamenti.

