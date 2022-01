HONOR Magic V è ufficiale ed è il primo smartphone pieghevole del produttore cinese. L’intento di quest’ultimo è quello di contrastare Samsung Galaxy Z Fold3 5G e OPPO Find N: ci riuscirà? Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi andiamo a scoprire tutti i dettagli del nuovo dispositivo.

HONOR Magic V ufficiale: ecco specifiche e funzionalità del nuovo pieghevole

HONOR non vedeva l’ora di entrare nel mercato dei pieghevoli con il suo Magic V, come dimostrano le parole di George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd:

“Siamo davvero entusiasti di lanciare il nostro primo flagship pieghevole 5G, HONOR Magic V, che si fa portavoce della nostra esperienza e delle nostre innovazioni nella progettazione del sistema, nonchè del nostro impegno costante nel fornire un’esperienza utente best-in-class. HONOR ha forti ambizioni, vuole diventare il marchio di smartphone più performante nel mercato foldable premium e siamo sicuri che il nostro primo flagship della categoria sarà molto competitivo rispetto ai modelli esistenti.”

HONOR Magic V “riprende” il form factor dei due rivali citati più su mettendo a disposizione uno schermo 21,3:9 esterno OLED da 6,45 pollici a risoluzione 2560 x 1080 (431 ppi) con refresh rate di 120 Hz e uno principale OLED, interno, da 7,9 pollici a risoluzione 2272 x 1984 (381 ppi) e a 90 Hz. I display supportano una gamma di colori DCI-P3 al 100% e offrono fino a 1,07 miliardi di colori: si tratta inoltre del primo smartphone pieghevole a disporre della certificazione IMAX Enhanced.

Ad “alimentare” il dispositivo ci pensa il nuovo SoC di punta di casa Qualcomm, ossia lo Snapdragon 8 Gen 1, accompagnato da 12 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna. La connettività è completa e vede la presenza di 5G dual SIM, NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 dual band, GPS e USB Type-C (3.1). A bordo anche un sistema stereo con doppi altoparlanti e il supporto DTS: X Ultra.

Grazie alla GPU Adreno 730 offre un aumento delle prestazioni grafiche del 30% rispetto al SoC della generazione precedente. Il tutto senza dimenticarsi un sistema di raffreddamento intelligente che comprende grafene di ultima generazione e un sistema di gestione termica con IA per raffreddare lo smartphone nel modo più efficace.

Le fotocamere sono in tutto cinque: due da 42 MP integrate attraverso altrettanti fori nei display (una in quello principale e una in quello secondario) e tre sul retro. Per quanto riguarda queste ultime abbiamo sensore principale da 50 MP con apertura f/1.9, sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.2) e un sensore Spectrum Enhanced da 50 MP (f/2.0). Magic V dispone dell’HONOR Image Engine, un sistema di imaging avanzato potenziato dall’Intelligenza Artificiale, e permette di scattare foto e girare video nelle modalità Notte, HDR e Zoom.

La batteria scelta da HONOR per il suo primo pieghevole è un’unità da 4750 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata da 66 W che consente di raggiungere il 100% in 40 minuti. Lato software abbiamo a bordo Android 12 con la personalizzazione Magic UI 6.0: la versione eventualmente venduta sul mercato europeo potrà naturalmente contare sui servizi Google, visto il distaccamento di HONOR da Huawei.

L’ultima versione della Magic UI è dotata del motore IA di HONOR, Magic Live: attraverso la consapevolezza del contesto, la previsione del profilo e un ampio grafico di conoscenza, lo smartphone è in grado di imparare in modo smart le abitudini e i comportamenti dell’utente. Presente il supporto al sistema multi-windows per avere più finestre allo stesso tempo, completato da AI Smart Intelligent, che rileva i contenuti adatti al multiwindows in base all’uso.

HONOR Magic V è inoltre dotato di un sistema a doppia sicurezza (HTEE+QTEE) per soddisfare i requisiti per i servizi principali, e di un chip indipendente in grado di offrire la massima sicurezza per password e dati biometrici.

Scheda tecnica HONOR Magic V

display esterno 21,3:9 OLED da 6,45 pollici a risoluzione 2560 x 1080 con 120 Hz

display interno principale OLED pieghevole da 7,9 pollici a risoluzione 2272 x 1984 con 90 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Cortex-X2, 3 Cortex-A710 e 4 Cortex-A510) con GPU Adreno 730

12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.9), ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.2) e Spectrum Enhanced da 50 MP (f/2.0)

fotocamere selfie da 42 MP (f/2.4)

connettività 5G, Wi-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C

doppi altoparlanti

batteria da 4750 mAh con ricarica rapida cablata da 66 W

Android 12 con Magic UI 6.0

dimensioni: 160,4 x 141,1 x 6,7 mm (aperto), 160,4 x 72,7 x 14,3 mm (chiuso), peso di 288 g (Burnt Orange) o 293 g

Design di HONOR Magic V

HONOR Magic V è stato progettato utilizzando la tecnologia waterdrop screen tra le più sottili sul mercato e un corpo simmetrico; secondo il produttore offre la migliore esperienza utente e costituisce il nuovo punto di riferimento nel design dei dispositivi pieghevoli. Viene lanciato in tre colorazioni, due più classiche (Black e Space Silver) e una decisamente più vistosa, pensata per chi vuole un prodotto più vivace (Burnt Orange); quest’ultima si differenzia dalle altre anche per il materiale: il retro è infatti completamente in pelle.

Realizzato con una lega di titanio ad alta resistenza, metalli liquidi di zirconio e fibre di carbonio ad alta resistenza che riducono la densità del device, Magic V risulta leggero (288-293 grammi) quando si tiene nel palmo della mano.

La forma scelta è quella utilizzata da Samsung e da OPPO con i loro Z Fold3 5G e Find N: display esterno secondario e schermo principale interno ideale per la visualizzazione dei contenuti e per il multitasking. Una decisione evidentemente vincente anche secondo HONOR.

Prezzo e uscita di HONOR Magic V

HONOR Magic V è stato presentato in Cina e sarà disponibile all’acquisto nel Paese dal 18 gennaio 2022 in due varianti, una da 256 GB e una da 512 GB, e in tre colorazioni (Black, Space Silver e Burnt Orange): il prezzo è di rispettivamente 9.999 e 10.999 yuan, corrispondenti a circa 1389 e 1528 euro al cambio attuale.

Per ora non ci sono indicazioni riguardanti la possibile commercializzazione globale: continuate a seguirci perché torneremo probabilmente a parlarne nei prossimi giorni.

