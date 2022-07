WINDTRE, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, è tornato ad aggiornare la lista degli smartphone compatibili con il servizio VoLTE per le chiamate e l’aggiornamento di luglio 2022 ha portato in dote tanti nuovi nomi di vari brand; in aggiunta a questo, ci sono anche altre novità importanti su cui occorre richiamare l’attenzione.

Nelle ultime settimane abbiamo parlato di WINDTRE soprattutto per la crescita relativa al 5G e per le possibilità offerta ad alcuni clienti di provare la rete di nuova generazione, oltre che per la commercializzazione dell’interessante Nothing Phone (1). Quest’oggi non parliamo né di questo né di offerte telefoniche, bensì di un servizio che finalmente sta guadagnando una più ampia diffusione: il VoLTE.

Nuovi smartphone compatibili col VoLTE WINDTRE (luglio 2022)

Qualche mese dopo l’ultima volta, dunque, WINDTRE ha deciso finalmente di aggiornare la lista degli smartphone provvisti di supporto ufficiale per il servizio VoLTE (Voice over LTE), che ricordiamo consentire di effettuare chiamate su rete 4G, coi principali vantaggi di: evitare lo switch a 3G/2G, continuare a navigare senza rallentamenti e aprire le porte alle chiamate in alta definizione.

Per poter fruire del servizio è necessario disporre di uno smartphone compatibile e adesso il sito ufficiale di WINDTRE riporta la lista aggiornata al mese di luglio 2022. Tra i nuovi arrivi figurano la gamma iPhone 13 e l’economico iPhone SE 2022 di Apple, ma anche sei modelli di HONOR, OnePlus Nord 2T 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione), Realme C25Y e tre modelli di TCL; senza dimenticare 14 modelli di ASUS, 6 modelli Huawei, 3 nuovi Motorola, 4 nuovi OPPO e 13 nuovi Samsung (tra cui anche due tablet), 5 vivo, addirittura 25 nuovi modelli dell’universo Xiaomi. Rispetto alla vecchia lista, sono stati rimossi Oppo Reno2 (CPH1907) e Reno2 Z (CPH1951).

Nuovo elenco completo dei dispositivi compatibili

Ecco, dunque, la nuova lista completa, aggiornata a luglio 2022, degli smartphone abilitati al VoLTE di WINDTRE:

APPLE iPhone 11 (A2111)

APPLE iPhone 11 (A2221)

APPLE iPhone 11 (A2222)

APPLE iPhone 11 (A2223)

APPLE iPhone 11 Pro (A2160)

APPLE iPhone 11 Pro (A2215)

APPLE iPhone 11 Pro (A2216)

APPLE iPhone 11 Pro (A2217)

APPLE iPhone 11 Pro Max (A2161)

APPLE iPhone 11 Pro Max (A2218)

APPLE iPhone 11 Pro Max (A2219)

APPLE iPhone 11 Pro Max (A2220)

APPLE iPhone 12 (A2172)

APPLE iPhone 12 (A2402)

APPLE iPhone 12 (A2403)

APPLE iPhone 12 (A2404)

APPLE iPhone 12 mini (A2176)

APPLE iPhone 12 mini (A2398)

APPLE iPhone 12 mini (A2399)

APPLE iPhone 12 mini (A2400)

APPLE iPhone 12 Pro (A2341)

APPLE iPhone 12 Pro (A2406)

APPLE iPhone 12 Pro (A2407)

APPLE iPhone 12 Pro (A2408)

APPLE iPhone 12 Pro Max (A2342)

APPLE iPhone 12 Pro Max (A2410)

APPLE iPhone 12 Pro Max (A2411)

APPLE iPhone 12 Pro Max (A2412)

APPLE iPhone 13 (A2482)

APPLE iPhone 13 (A2631)

APPLE iPhone 13 (A2633)

APPLE iPhone 13 (A2634)

APPLE iPhone 13 (A2635)

APPLE iPhone 13 mini (A2481)

APPLE iPhone 13 mini (A2626)

APPLE iPhone 13 mini (A2628)

APPLE iPhone 13 mini (A2629)

APPLE iPhone 13 mini (A2630)

APPLE iPhone 13 Pro (A2483)

APPLE iPhone 13 Pro (A2636)

APPLE iPhone 13 Pro (A2638)

APPLE iPhone 13 Pro (A2639)

APPLE iPhone 13 Pro (A2640)

APPLE iPhone 13 Pro Max (A2484)

APPLE iPhone 13 Pro Max (A2641)

APPLE iPhone 13 Pro Max (A2643)

APPLE iPhone 13 Pro Max (A2644)

APPLE iPhone 13 Pro Max (A2645)

APPLE iPhone 6S (A1633)

APPLE iPhone 6S (A1688)

APPLE iPhone 6S (A1691)

APPLE iPhone 6S (A1700)

APPLE iPhone 6S Plus (A1634)

APPLE iPhone 6S Plus (A1687)

APPLE iPhone 6S Plus (A1690)

APPLE iPhone 6S Plus (A1699)

APPLE iPhone 7 (A1660)

APPLE iPhone 7 (A1778)

APPLE iPhone 7 (A1779)

APPLE iPhone 7 (A1780)

APPLE iPhone 7 (A1853)

APPLE iPhone 7 (A1866)

APPLE iPhone 7 Plus (A1661)

APPLE iPhone 7 Plus (A1784)

APPLE iPhone 7 Plus (A1785)

APPLE iPhone 7 Plus (A1786)

APPLE iPhone 7 Plus (A1854)

APPLE iPhone 7 Plus (A1867)

APPLE iPhone 8 (A1863)

APPLE iPhone 8 (A1905)

APPLE iPhone 8 (A1906)

APPLE iPhone 8 (A1907)

APPLE iPhone 8 Plus (A1864)

APPLE iPhone 8 Plus (A1897)

APPLE iPhone 8 Plus (A1898)

APPLE iPhone 8 Plus (A1899)

APPLE iPhone SE (A1662)

APPLE iPhone SE (A1723)

APPLE iPhone SE (A1724)

APPLE iPhone SE 2020 (A2275)

APPLE iPhone SE 2020 (A2296)

APPLE iPhone SE 2020 (A2297)

APPLE iPhone SE 2020 (A2298)

APPLE iPhone SE 3rd edition (A2595)

APPLE iPhone SE 3rd edition (A2782)

APPLE iPhone SE 3rd edition (A2783)

APPLE iPhone SE 3rd edition (A2784)

APPLE iPhone SE 3rd edition (A2785)

APPLE iPhone X (A1865)

APPLE iPhone X (A1901)

APPLE iPhone X (A1902)

APPLE iPhone X (A1903)

APPLE iPhone XR (A1984)

APPLE iPhone XR (A2105)

APPLE iPhone XR (A2106)

APPLE iPhone XR (A2107)

APPLE iPhone XR (A2108)

APPLE iPhone XS (A1920)

APPLE iPhone XS (A2097)

APPLE iPhone XS (A2098)

APPLE iPhone XS (A2099)

APPLE iPhone XS (A2100)

APPLE iPhone XS MAX (A1921)

APPLE iPhone XS MAX (A2101)

APPLE iPhone XS MAX (A2102)

APPLE iPhone XS MAX (A2103)

APPLE iPhone XS MAX (A2104)

ASUS ROG Phone (ZS600KL)

ASUS ROG Phone 2 (ZS660KL)

ASUS ROG Phone 2 Elite (ZS660KL)

ASUS ROG Phone 2 Ultimate (ZS660KL)

ASUS ROG Phone 3 (ZS661KS)

ASUS ROG Phone 5 (ZS673KS)

ASUS ROG Phone 5 Ultimate (ZS673KS)

ASUS ZenFone 5 (ZE620KL)

ASUS ZenFone 5Z (ZS620KL)

ASUS Zenfone 6 (ZS630KL)

ASUS Zenfone 6 Pro (ZS630KL)

ASUS ZenFone 7 5G (ZS670KS)

ASUS ZenFone 7 Pro 5G (ZS672KS)

ASUS Zenfone 8 (ZS590KS)

ASUS Zenfone 8 Flip (ZS672KS)

HONOR 50 5G (NTH-NX9)

HONOR 50 Lite (NTN-LX1)

HONOR Magic4 Lite 5G (ANY-NX1)

HONOR Magic4 Pro 5G (LGE-NX9)

HONOR X7 (CMA-LX1)

HONOR X8 (TFY-LX1)

HUAWEI MATE 40 Pro (NOH-NX9)

HUAWEI Nova9 SE (JLN-LX1)

HUAWEI P30 (ELE-L29)

HUAWEI P30 Pro (VOG-L29)

HUAWEI P40 5G (ANA-NX9)

HUAWEI P40 Lite (JNY-LX1)

HUAWEI P40 Pro 5G (ELS-NX9)

HUAWEI P40 Pro+ 5G (ELS-N39)

MOTOROLA edge 20 (XT2143-1)

MOTOROLA edge 20 Lite (XT2139-2)

MOTOROLA edge 5G (XT2063-3)

MOTOROLA edge Plus 5G (XT2061-3)

MOTOROLA moto e6s 2020 (XT2053-1)

MOTOROLA moto e6s 2020 (XT2053-6)

MOTOROLA moto e7 (XT2095-2)

MOTOROLA moto e7 Plus (XT2081-2)

MOTOROLA moto e7 power (XT2097-2)

MOTOROLA moto e7 power (XT2097-6)

MOTOROLA moto e7i power (XT2097-13)

MOTOROLA moto e32 (XT2227-2)

MOTOROLA moto g 5G (XT2113-3)

MOTOROLA moto g 5G Plus (XT2075-3)

MOTOROLA moto g Power (XT2041-1)

MOTOROLA moto g Power (XT2041-3)

MOTOROLA moto g pro (XT2043-7)

MOTOROLA moto g10 (XT2127-2)

MOTOROLA moto g100

MOTOROLA moto g20 (XT2128-2)

MOTOROLA moto g22 (XT2231-2)

MOTOROLA moto g30 (XT2129-2)

MOTOROLA moto g40 (XT2133-2)

MOTOROLA moto g50 (XT2137-1)

MOTOROLA moto g8 (XT2045-2)

MOTOROLA moto g8 Plus (XT2019-1)

MOTOROLA moto g8 Power Lite (XT2055-1)

MOTOROLA moto g9 Play (XT2083-3)

MOTOROLA moto g9 plus (XT2087-2)

MOTOROLA moto g9 power (XT2091-3)

MOTOROLA one vision (XT1970-3)

MOTOROLA one zoom (XT2010-1)

MOTOROLA razr 5G (XT2071-4)

ONEPLUS Nord 2T 5G (CPH2399)

OPPO A16s (CPH2271)

OPPO A31 (CPH2015)

OPPO A5 2020 (CPH1943)

OPPO A53 (CPH2127)

OPPO A53s (CPH2135)

OPPO A54 5G (CPH2195)

OPPO A72 (CPH2067)

OPPO A73 5G (CPH2161)

OPPO A77 5G (CPH2339)

OPPO A9 2020 (CPH1941)

OPPO A91 (CPH2021)

OPPO A92 (CPH2059)

OPPO A94 5G (CPH2211)

OPPO F19 (CPH2219)

OPPO Find X2 Lite 5G (CPH2005)

OPPO Find X2 Neo 5G (CPH2009)

OPPO Find X3 Lite (CPH2145)

OPPO Find X3 Neo 5G (CPH2207)

OPPO Find X3 Pro (CPH2173)

OPPO Find X5 (CPH2307)

OPPO Find X5 Lite (CPH2371)

OPPO Find X5 Pro (CPH2305)

OPPO Reno4 (CPH2091)

OPPO Reno4 Pro 5G (CPH2089)

OPPO Reno4 Z 5G (CPH2065)

OPPO Reno6 (CPH2251)

OPPO Reno6 Pro (CPH2247)

OPPO Reno8 Lite 5G (CPH2343)

OPPO RX17 Neo (CPH1893)

REALME C25Y (RMX3289)

SAMSUNG Galaxy A02s (A025G/DSN)

SAMSUNG Galaxy A03 (A035G/DSN)

SAMSUNG Galaxy A03s (A037G)

SAMSUNG Galaxy A04s (A047F/DSN)

SAMSUNG Galaxy A10 (A105FN/DS)

SAMSUNG Galaxy A10s (A107F/DS)

SAMSUNG Galaxy A12 (A125F/DSN)

SAMSUNG Galaxy A12 (A127F/DSN)

SAMSUNG Galaxy A13 (A135F/DSN)

SAMSUNG Galaxy A13 5G A136B/DSN

SAMSUNG Galaxy A13 A137F/DSN

SAMSUNG Galaxy A20e (A202F/DS)

SAMSUNG Galaxy A20s (A207F/DS)

SAMSUNG Galaxy A21s (A217F/DS)

SAMSUNG Galaxy A21s A217F/DSN

SAMSUNG Galaxy A22 (A225F/DS)

SAMSUNG Galaxy A22 5G (A226B/DSN)

SAMSUNG Galaxy A22 (A225F/DSN)

SAMSUNG Galaxy A30s (A307FN/DS)

SAMSUNG Galaxy A31 (A315G/DS)

SAMSUNG Galaxy A32 5G (A326B/DS)

SAMSUNG Galaxy A32 (A325F/DS)

SAMSUNG Galaxy A33 5G (A336B/DS)

SAMSUNG Galaxy A33 5G (A336B/DSN)

SAMSUNG Galaxy A40 (A405FN/DS)

SAMSUNG Galaxy A41 (A415F/DSM)

SAMSUNG Galaxy A41 (A415F/DSN)

SAMSUNG Galaxy A42 5G (A426B/DS)

SAMSUNG Galaxy A5 (2017) Duos (A520F/DS)

SAMSUNG Galaxy A50 (A505FN/DS)

SAMSUNG Galaxy A51 (A515F/DS)

SAMSUNG Galaxy A51 5G (A516B/DS)

SAMSUNG Galaxy A51 (A515F/DSN)

SAMSUNG Galaxy A52 4G (A525F/DS)

SAMSUNG Galaxy A52 5G (A526B/DS)

SAMSUNG Galaxy A52s 5G (A528B)

SAMSUNG Galaxy A53 5G (A536B/DS)

SAMSUNG Galaxy A6 (A600FN)

SAMSUNG Galaxy A6 Duos (A600FN/DS)

SAMSUNG Galaxy A6+ (A605FN)

SAMSUNG Galaxy A6+ Duos (A605FN/DS)

SAMSUNG Galaxy A7 2018 DUOS (A750FN/DS)

SAMSUNG Galaxy A70 (A705FN/DS)

SAMSUNG Galaxy A71 (A715F/DS)

SAMSUNG Galaxy A72 (A725F/DS)

SAMSUNG Galaxy A8 2018 (A530F/DS)

SAMSUNG Galaxy A8 2018 (A530F)

SAMSUNG Galaxy A80 (A805F/DS)

SAMSUNG Galaxy A9 2018 (A920F)

SAMSUNG Galaxy A9 2018 Duos (A920F/DS)

SAMSUNG Galaxy Fold (F900F)

SAMSUNG Galaxy J3 2017 (J330FN)

SAMSUNG Galaxy J4+ Duos (J415FN/DS)

SAMSUNG Galaxy J5 2017 (J530F)

SAMSUNG Galaxy J5 Pro 2017 Duos (J530F/DS) SAMSUNG Galaxy J6 (J600FN)

SAMSUNG Galaxy J6 Duos (J600FN/DS) SAMSUNG Galaxy J6+ (J610FN)

SAMSUNG Galaxy J7 (2016) Duos J710FN/DS SAMSUNG Galaxy M11 (M115F/DSN)

SAMSUNG Galaxy M12 (M127F/DSN) SAMSUNG Galaxy M20 (M205FN/DS)

SAMSUNG Galaxy M21 (M215F/DSN) SAMSUNG Galaxy M22 (M225FV/DS)

SAMSUNG Galaxy M30s (M307FN/DS) SAMSUNG Galaxy M31 (M315F/DSN)

SAMSUNG Galaxy M31s (M317F/DSN) SAMSUNG Galaxy M32 (M325FV/DS)

SAMSUNG Galaxy M51 (M515F/DSN)

SAMSUNG Galaxy Note 8 (N950F) SAMSUNG Galaxy Note 8 (N950F/DS)

SAMSUNG Galaxy Note 9 (N960F) SAMSUNG Galaxy Note 9 (N960F/DS)

SAMSUNG Galaxy Note 10 (N970F/DS)

SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite (N770F/DSM)

SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite (N770F/DS)

SAMSUNG Galaxy Note 10+ (N975F/DS)

SAMSUNG Galaxy Note 20 (N980F/DS)

SAMSUNG Galaxy Note 20 5G (N981B/DS)

SAMSUNG Galaxy Note 20 Ultra 5G (N986B/DS)

SAMSUNG Galaxy S8 (G950F)

SAMSUNG Galaxy S8+ (G955F)

SAMSUNG Galaxy S8+ Duos (G955FD)

SAMSUNG Galaxy S9 (G960F)

SAMSUNG Galaxy S9 (G960F/DS)

SAMSUNG Galaxy S9+ (G965F)

SAMSUNG Galaxy S9+ (G965F/DS)

SAMSUNG Galaxy S10 (G973F/DS)

SAMSUNG Galaxy S10 Lite (G770F/DS)

SAMSUNG Galaxy S10+ (G975F/DS)

SAMSUNG Galaxy S10e (G970F/DS)

SAMSUNG Galaxy S20 (G980F/DS)

SAMSUNG Galaxy S20 5G (G981B/DS)

SAMSUNG Galaxy S20 FE (G780F/DS)

SAMSUNG Galaxy S20 FE (G780G/DS)

SAMSUNG Galaxy S20 FE 5G (G781B/DS)

SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 5G (G988B/DS)

SAMSUNG Galaxy S20+ (G985F/DS)

SAMSUNG Galaxy S20+ 5G (G986B/DS)

SAMSUNG Galaxy S21 5G (G991B/DS)

SAMSUNG Galaxy S21 FE (G990B)

SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 5G (G998B/DS)

SAMSUNG Galaxy S21+ 5G (G996B/DS)

SAMSUNG Galaxy S22 5G (S901B/DS)

SAMSUNG Galaxy S22+ 5G (S906B/DS)

SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 5G (S908B/DS)

SAMSUNG Galaxy Tab A8 (SM-X205)

SAMSUNG Galaxy Tab S8 (SM-X706B)

SAMSUNG Galaxy Xcover 4 (G390F)

SAMSUNG Galaxy Xcover 4s (G398FN/DS)

SAMSUNG Galaxy Xcover 5 (G525F/DS)

SAMSUNG Galaxy Xcover Pro (G715FN/DS)

SAMSUNG Galaxy Z Flip (F700F/DS)

SAMSUNG Galaxy Z Flip 5G (F707B)

SAMSUNG Galaxy Z Flip3 5G (F711B/DS)

SAMSUNG Galaxy Z Fold2 5G (F916B)

SAMSUNG Galaxy Z Fold3 5G (F926B/DS)

SAMSUNG Galaxy Z Fold3 5G F926B TCL 20L+ (T775H)

TCL 30SE (6165H1)

TCL T306 (6102H)

Vivo V23 5G (V2102)

Vivo Y21 (V2111)

Vivo Y33s (V2109)

Vivo Y55 5G (V2127)

Vivo Y72 5G (V2041)

Vivo Y76 5G (V2124)

XIAOMI 11 Lite 5G NE (21061119DG)

XIAOMI 11T (21081111RG)

XIAOMI 11T Pro (2107113SG)

XIAOMI 12 (2201123G)

XIAOMI 12 Pro (2201122G)

XIAOMI Mi 10 | 5G (M2001J2G)

XIAOMI Mi 10 Lite | 5G (M2002J9G)

XIAOMI MI 10 Pro 5G (M2001J1G)

XIAOMI Mi 10T | 5G (M2007J3SY)

XIAOMI Mi 10T Lite | 5G (M2007J17G)

XIAOMI Mi 10T Pro | 5G (M2007J3SG)

XIAOMI Mi 11 (M2011K2G)

XIAOMI Mi 11 Lite (M2101K9AG)

XIAOMI Mi 11 Lite 5G (M2101K9G)

XIAOMI Mi 11i (M2012K11G)

XIAOMI Mi Note 10 (M1910F4G)

XIAOMI Poco F3 5G (M2012K11AG)

XIAOMI Poco X3 NFC (M2007J20CG)

XIAOMI Redmi 9 (M2004J19AG)

XIAOMI Redmi 9A (M2006C3LG)

XIAOMI Redmi 9AT (M2006C3LVG)

XIAOMI Redmi 9C (M2006C3MG)

XIAOMI Redmi 9T (M2010J19SG)

XIAOMI Redmi 9T (M2010J19SY)

XIAOMI Redmi 10 (2109119DG)

XIAOMI Redmi 10 5G (22041219NY)

XIAOMI Redmi 10 2022 (22011119UY)

XIAOMI Redmi Note 8 Pro (M1906G7G)

XIAOMI Redmi Note 8T (M1908C3XG)

XIAOMI Redmi Note 9 (M2003J15SG)

XIAOMI Redmi Note 9 Pro (M2003J6B2G)

XIAOMI Redmi Note 9T 5G (M2007J22G)

XIAOMI Redmi Note 10 (M2101K7AG)

XIAOMI Redmi Note 10 5G (M2103K19G)

XIAOMI Redmi Note 10 Pro (M2101K6G)

XIAOMI Redmi Note 10S (M2101K7BNY)

XIAOMI Redmi Note 11 (2201117TG)

XIAOMI Redmi Note 11 (2201117TY)

XIAOMI Redmi Note 11 Pro 5G (2201116SG)

XIAOMI Redmi Note 11S 5G (22031116BG)

ZTE Blade 10 Smart

ZTE Blade A5 2019

ZTE Blade A5 2020

ZTE Blade A51

ZTE Blade A52

VoLTE WINDTRE all’estero: USA e UE

Il servizio VoLTE di WINDTRE non è sfruttabile soltanto entro i confini nazionali, anzi già dallo scorso febbraio la tecnologia è stata gradualmente estesa all’estero, partendo dagli USA.

Restando nel Vecchio Continente, non si può non guardare alla nuova normativa sul Roaming UE: dei nuovi limiti relativi al traffico dati e dell’adeguamento anticipato di WINDTRE vi avevamo già parlato in altri articoli, ma in questa sede ci interessa il VoLTE: l’operatore dichiara espressamente che in UE non applica alcuna limitazione alle qualità e alle prestazioni dei servizi dati e voce, rispetto a quanto offerto ai clienti in ambito nazionale. Questo vuol dire che in teoria il VoLTE è sfruttabile anche in Roaming UE, tuttavia la fruibilità dipenderà dalla disponibilità nel Paese in cui ci si reca.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche