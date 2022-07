Ecco come acquistare subito Nothing Phone (1) con 120 euro di sconto

È inutile girarci intorno: in un mercato degli smartphone dove tanti prodotti cominciano ad assomigliarsi sempre di più e ad essere sempre meno originali, è sempre una buona notizia quando un nuovo brand cerca di proporre qualcosa di diverso, per questo motivo è comprensibile tutto l’interesse che ha accompagnato la nascita, la presentazione e ora il lancio sul mercato del nuovo Nothing Phone (1), che adesso può essere già acquistato in Italia — tramite il distributore ufficiale WINDTRE — ad un prezzo nettamente più basso (parliamo infatti di uno sconto di ben 120 euro) rispetto al listino ufficiale.

Nothing Phone (1) con WINDTRE: subito 120 euro di sconto

Presentato ufficialmente al mondo — pubblico italiano compreso — in data 12 luglio 2022, Nothing Phone (1) è il primo smartphone della nuova azienda creata da Carl Pei (ex di OnePlus). Il dispositivo, come vi abbiamo raccontato in sede di presentazione, sarà disponibile all’acquisto in più di 40 Paesi in tutto il mondo (Italia compresa) dal 21 luglio 2022 alle ore 8:00, con prezzi di listino a partire da 499 euro.

I canali di vendita ufficiali di Nothing Phone (1) saranno il sito ufficiale nothing.tech, Amazon.it, ma anche i punti vendita fisici di WINDTRE e il sito ufficiale dell’operatore, anche se soltanto nel taglio da 8 GB + 256 GB (529 euro), inpreordine dal 13 luglio 2022 con pagamento a rate di 4,99 euro al mese o in un’unica soluzione.

Ebbene, in questa sede vogliamo prendere in esame un’interessante opportunità di acquisto dello smartphone a prezzo scontato messa a disposizione proprio dall’operatore WINDTRE: la promozione Nothing Phone (1) con Smart Pack Protect 200 5G (Summer Edition) permette di portarsi a casa il dispositivo con una spesa di 10,99 euro al mese e di ottenere vari vantaggi inclusi nel pacchetto e uno sconto all’acquisto decisamente consistente (specialmente per uno smartphone letteralmente appena presentato): ben 120 euro.

Come viene esaustivamente spiegato sul sito dell’operatore, il pacchetto in discorso include — insieme allo smartphone — la protezione furto, 200 GB in 5G, il Call Center senza attese, minuti illimitati e 200 SMS. Inoltre, è previsto un contributo di 59,99 euro a titolo di anticipo con pagamento mediante carta di credito.

Dal momento che Nothing Phone (1) non è ancora disponibile all’acquisto in questo momento, si tratta di una prenotazione, che può essere effettuata dal sito di WINDTRE lasciando i propri dati per essere ricontattati da un operatore, oppure selezionando un punto vendita in cui recarsi fisicamente.

Per maggiori dettagli o per approfittare subito della promozione in discorso, vi lasciamo alla pagina dedicata:

Prenota Nothing Phone (1) con Smart Pack Protect 200 5G con 120 euro di sconto

Nothing Phone (1): riepilogo della dotazione tecnica

Se non siete convinti o non avete seguito con attenzione il lancio di questo nuovo prodotto, trovate qui di seguito la scheda tecnica completa di Nothing Phone (1) e a fine articolo il video completo della nostra diretta per la presentazione.

Scheda tecnica di Nothing Phone (1)

display OLED da 6,55 pollici Full-HD+ (2400 x 1080 pixel, 402 ppi) con refresh fino a 120 Hz, HDR10+ e 1200 nit di luminosità

SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ a 6 nm (1 A78 a 2,5 GHz, 3 A78 a 2,4 GHz e 4 A55 a 1,8 GHz)

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (f/1.88) e ultra-grandangolare Samsung JN1 da 50 MP (f/2.2)

fotocamera anteriore Sony IMX471 da 16 MP (f/2.45)

connettività 5G NSA/SA, Wi-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, porta USB Type-C

certificazione IP53, sensore d’impronte digitali integrato nello schermo, dual stereo speaker

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 33 W, wireless Qi da 15 W e inversa da 5 W

Android 12

dimensioni: 159,2 x 75,8 x 8,3 mm, peso di 193,5 g

La vera peculiarità del dispositivo, comunque, è l’interfaccia Glyph, un sistema di 900 LED sul retro del dispositivo in grado di indicare chi sta chiamando, di segnalare l’arrivo delle notifiche, di fornire lo stato della batteria e tanto altro.