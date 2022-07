Roaming UE: ecco come aumentano da oggi i GB disponibili all’estero

La vecchia formula del “roam like at home” è ufficialmente andata in pensione nella giornata di ieri, 30 giugno, e da oggi — 1 luglio 2022 — la situazione cambia: diventa finalmente produttivo di effetti il nuovo regolamento europeo approvato nei mesi scorsi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Ue e che prevede che il Roaming UE alle stesse condizioni nazionali rimarrà valido fino al 2032 (dunque, per altri dieci anni).

Nuove soglie per il Roaming UE dal 1° luglio 2022

Il nuovo regolamento — come vi avevamo spiegato in un precedente articolo dedicato — non è una mera proroga del precedente, anzi prevede anche alcune novità significative che da oggi entrano ufficialmente nella quotidianità di tutti gli utenti che viaggeranno nel territorio dell’Unione europea.

Senza voler entrare nel merito di tutte le novità, che pure toccano la qualità dei servizi sfruttabili e sono di non poco momento, in questa sede ci preme porre l’accento su come cambiano a partire da oggi le soglie di traffico e dunque il quantitativo di GB che ciascun cliente degli operatori telefonici italiani può sfruttare ogni mese nell’UE.

Intendiamoci, si tratta ancora di una quantità inferiore rispetto a quelle messa a disposizione dalle offerte a livello nazionale, tuttavia il percorso è tracciato e il passo in avanti formalmente compiuto da ieri a oggi è degno di nota. Com’è noto, i GB sfruttabili ogni mese in roaming UE dipendono dal prezzo dell’offerta e da quello al gigabyte all’ingrosso e dai 2,50€ (IVA esclusa) per GB di ieri si è passati ai 2,00€ (IVA esclusa) per GB di oggi. Per i prossimi step vi rimandiamo a questo link, sappiate comunque che il percorso si concluderà in data 1 gennaio 2027, quando il massimale scenderà a 1,00€ (IVA esclusa) per GB.

Operatori telefonici italiani e formula utile

A questo punto è bene ricordare che il limite ai dati utilizzabili in Roaming UE esiste solo ove si abbia un piano telefonico con dati mensili illimitati, oppure ove il prezzo pagato per un GB sia inferiore al massimale all’ingrosso previsto a livello comunitario. Ad interessarci da vicino è la seconda ipotesi: praticamente tutti gli operatori telefonici italiani, infatti, applicano già un prezzo per GB inferiore ai 2 euro + IVA previsti da oggi, di conseguenza possono imporre dei limiti mensili per ciascuna offerta in listino.

In questi casi, i GB disponibili a livello nazionale sono irrilevanti, per scoprire quelli sfruttabili in roaming serve sapere il costo mensile dell’offerta e usare la formula apposita di seguito riportata:

[canone mensile della propria offerta (IVA esclusa) / costo per GB (IVA esclusa)] x 2

Grazie a questa, è possibile conoscere il volume minimo di dati che ogni mese il nostro operatore deve consentirci di usare in roaming UE, ma il volume massimo può essere ovviamente più elevato. Per questo motivo è utile dare un’occhiata al comportamento dei principali operatori telefonici italiani, ricordando che ognuno di essi è tenuto a comunicare in maniera chiara e trasparente nelle pagine dei vari piani telefonici sia le soglie di traffico utilizzabili in UE che il sovrapprezzo masismo applicato in caso di traffico extra-soglia.

Iliad

Iliad non ha tardato ad adeguarsi al nuovo regolamento, aggiornando le soglie previste per il traffico in roaming di ciascuna offerta:

Iliad Giga 80 offre 7 GB al mese (contro i 6 GB precedenti) e così anche le altre offerte da 7,99 euro

Dati 300 da 13,99 euro al mese passa da 10 GB a 12 GB

le offerte da 9,99 euro al mese passano da 7 GB a 9 GB

Iliad Giga 40 da 6,99 euro al mese passa da 5 GB a 6 GB

la prima offerta da 5,99 euro al mese passa da 4 GB a 5 GB.

Fino a fine 2022, la tariffa extra-soglia sarà di 0,00244 euro per ogni MB. Per maggiori dettagli, visitate il sito ufficiale.

TIM

TIM è uno degli operatori che avevano giocato d’anticipo: vi avevamo raccontato dell’adeguamento al nuovo massimale e del costo del traffico extra-soglia già a fine maggio. Pur senza andare oltre la formula prevista dalla normativa, alcune soglie sono state approssimate per eccesso, a vantaggio dei clienti. Si pensi alla TIM Young da 9,99 euro al mese, la quale offre 9 GB contro gli 8,18 derivanti dalla formula. Ogni cliente può verificare il traffico disponibile tramite MyTIM.

Vodafone

Vodafone mette a disposizione una pagina dedicata che permette di effettuare il calcolo e viaggiare sempre informati. Il prezzo all’ingrosso è esattamente quello previsto dal regolamento europeo.

WINDTRE (e Very Mobile)

WINDTRE non ha soltanto giocato d’anticipo, ma ha persino fatto più di quanto richiesto dalla normativa: applica già la tariffa di 1,80€ (IVA esclusa) per GB in vigore da gennaio 2023. È sufficiente visitare la pagina messa a disposizione per verificare il tutto e fare i calcoli anche includendo l’IVA.

Nel discorso è possibile inserire anche Very Mobile, del cui adeguamento anticipato vi avevamo già parlato il mese scorso.

Fastweb

Altro esempio virtuoso è quello di Fastweb, le cui offerte da 7,95 e 11,95 euro al mese offrono rispettivamente 8 GB e 10 GB in roaming UE, più di quanto previsto dalla formula ufficiale. Maggiori dettagli sul sito ufficiale.