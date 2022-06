WINDTRE gioca d’anticipo e introduce i nuovi limiti per i Giga utilizzabili in roaming in UE senza sovrapprezzi. A partire da questa settimana, infatti, i clienti dell’operatore potranno utilizzare un numero maggiore di Giga del proprio piano tariffario durante un viaggio in UE. Con questo aggiornamento, WINDTRE si adegua ai nuovi limiti che entreranno in vigore, per tutti gli operatori, a partire dal 1° luglio 2022. Ecco, quindi, cosa cambierà per i clienti WINDTRE in vista della prossima estate:

WINDTRE introduce nuovi limiti per il roaming in UE a partire da oggi

Buone notizie per i clienti WINDTRE di rete mobile che a partire da oggi hanno la possibilità di sfruttare i nuovi limiti sui Giga utilizzabili in Roaming in UE, nel rispetto della normativa Roaming Like at Home. L’operatore di telefonia mobile, infatti, ha scelto di anticipare l’entrata in vigore dei nuovi limiti che, come prevede la normativa europea, dovranno essere applicati a partire dal mese di luglio.

Ricordiamo che il quantitativo di Giga utilizzabili in roaming in UE è legato ad una precisa formula che include l’importo del canone mensile della propria offerta. In modo molto semplice, maggiore è il canone mensile e maggiore sarà il quantitativo di Giga che l’operatore deve garantire al cliente durante il roaming in UE. La formula che entra in vigore oggi per WINDTRE e (per tutti gli operatori dal 1° luglio 2022) è la seguente:

Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 2] x 2

Con il nuovo meccanismo, i clienti WINDTRE con un’offerta da 10 euro al mese (IVA inclusa) potranno utilizzare fino ad un massimo di 9,2 GB al mese senza costi aggiuntivi in roaming in UE. Da notare che gli operatori di telefonia possono concedere dei bundle dati superiori rispetto al risultato che emerge dalla formula citata in precedenza ma non possono offrire di meno (salvo deroghe specifiche concesse però solo agli operatori virtuali più piccoli).

WINDTRE mette a disposizione dei suoi clienti uno strumento online per calcolare i GB disponibili in roaming in UE.

La normativa Roaming Like at Home è valida nei Paesi dell’Area Economica Europea:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro (esclusa la repubblica turca di Cipro del Nord) Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Guyana francese, La Reunion, Mayotte, Martinica) Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

A questi Paesi, si aggiunge il Regno Unito. WINDTRE, infatti, nonostante la Brexit, continua ad applicare la normativa Roaming Like at Home. Per i Paesi citati, inoltre, una volta esaurito il bundle mensile disponibile è prevista l’applicazione di una tariffazione a consumo (0,219 centesimi di euro per MB pari a poco più di 2 euro per GB).

Nuovi aggiornamenti alla normativa nei prossimi anni

La normativa Roaming Like at Home continuerà in futuro ed è stata recentemente prorogata per i prossimi 10 anni. In questo periodo di tempo sono in programma ulteriori adeguamenti della formula citata in precedenza. In totale, infatti, arriveranno 6 riduzioni dei prezzi all’ingrosso del traffico dati e, quindi, 6 incrementi del bundle dati utilizzabile in roaming in UE dagli utenti nel corso dei prossimi anni. Il nuovo meccanismo che entrerà in vigore il 1° luglio 2022 (oppure a partire da oggi per i clienti WINDTRE) sarà valido fino al prossimo 31 dicembre 2022.