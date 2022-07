Da WINDTRE arriva una nuova iniziativa che probabilmente farà contenti molti dei suoi già clienti: l’operatore telefonico, infatti, ha deciso di regalare ad alcuni clienti selezionati la possibilità di usare la sua rete 5G senza costi aggiuntivi.

Stando a quanto si apprende, tale “regalo” potrà essere per un periodo limitato di mesi o in alcuni casi anche a tempo indeterminato e i clienti saranno avvisati attraverso una campagna informativa via SMS.

Un regalo gradito da WINDTRE per alcuni clienti

I clienti interessati da tale nuova iniziativa sono alcuni tra quelli che usano uno smartphone 5G ma non hanno ancora abilitato sulla loro SIM tale connettività.

L’operatore ha una sezione dedicata sul proprio sito alla rete 5G e di recente l’ha aggiornata per ricordare che “…garantisce il funzionamento ottimale del servizio 5G su tutti i dispositivi commercializzati attraverso i propri canali ufficiali, in abbinamento con una propria offerta abilitata al 5G e nelle aree di copertura 5G di WINDTRE”.

Ecco un esempio di SMS che l’operatore invierà ai clienti con spesa di fascia alta, per i quali l’abilitazione del 5G è a tempo indeterminato:

Caro cliente, a breve la tua offerta sarà abilitata senza costi aggiuntivi al servizio 5G con Priority Pass. Potrai così utilizzare al meglio la nostra rete anche quando tanti utenti navigano contemporaneamente! Per utilizzare il 5G, occorre avere un dispositivo 5G abilitato alla rete WINDTRE ed essere nelle aree coperte dal 5G di WINDTRE. Info e copertura su WINDTRE.IT/5G. Il servizio sarà visibile nella sezione Info Linea dell’App WINDTRE

Per altri clienti, invece, l’iniziativa sarà limitata e il 5G rimarrà attivo sino al 30 settembre 2022 (salvo eventuali proroghe):

Caro cliente, fino al 30/9 la tua offerta sarà abilitata senza costi aggiuntivi al servizio 5G con Priority Pass. Potrai così utilizzare al meglio la nostra rete anche quando tanti utenti navigano contemporaneamente! Per utilizzare il 5G, occorre avere un dispositivo 5G abilitato alla rete WINDTRE ed essere nelle aree coperte dal 5G di WINDTRE. Info e copertura su WINDTRE.IT/5G. Il servizio sarà visibile nella sezione Info Linea dell’App WINDTRE. Disattivazione automatica

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

