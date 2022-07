In queste ore, MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — mette a disposizione l’ennesima, interessante, iniziativa promozionale che potrebbe fare gola a molti potenziali acquirenti: sono attive le offerte dello Sconto World (“Offerte spaziali con sconti fino al 50%”), con tantissimi smartphone Android per tutte le tasche.

Dopo che giusto ieri vi avevamo segnalato un’altra promozione targata MediaWorld, quest’oggi andiamo a scoprire numerose altre offerte degne di nota rese disponibili dal rivenditore rosso.

MediaWorld “Sconto World” (fino al 10 luglio): info utili

Prima di entrare nel merito delle singole offerte disponibili nell’ambito di questa nuova promozione firmata MediaWorld, andiamo a scoprire in breve le informazioni più importanti dello Sconto World.

Partiamo con il dire che l’iniziativa è già attiva e che la scadenza è fissata per il prossimo 10 luglio. Tutte le offerte previste sono disponibili sia online che nei punti vendita fisici.

Il rivenditore, come al solito, permette di pagare in 20 rate a tasso zero gli acquisti a partire da 199 euro.

Offerte smartphone di MediaWorld “Sconto World” (fino al 10 luglio)

In questa sede verranno prese in esame solo e unicamente le offerte relative agli smartphone Android, tuttavia lo Sconto World di MediaWorld ne comprende anche tantissime altre su prodotti tecnologici delle categorie più disparate che potete trovare a questo link.

Ecco tutte le offerte proposte da MediaWorld:

Queste e tutte le altre offerte della promozione di MediaWorld relative agli smartphone Android sono visibili al link sottostante:

Offerte smartphone di MediaWorld “Sconto World” (fino al 10 luglio)

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto. Infine, tra pochi giorni ci sarà l’Amazon Prime Day 2022, salvate tra i preferiti la nostra pagina dedicata per non perdervi nessuna offerta.