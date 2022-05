HONOR, che da ormai più di 1 anno si è definitivamente staccata da Huawei, in oriente sta snocciolando numeri da capogiro e non si accontenta di essere uno dei top brand in patria ma è già ampiamente proiettata sui mercati globali, Italia compresa. Dopo essersi fatta notare con un più che valido HONOR 50 di fascia media, porta ora sul mercato due interessanti soluzioni di fascia bassa che puntano tutto sul rapporto qualità prezzo, parliamo di HONOR X7 e HONOR X8, quest’ultimo oggetto della nostra analisi in questa recensione.

Partiamo proprio dal prezzo perché si orienta a quei clienti che vogliono spendere poco, tra i 200 e i 300 Euro, ma che al tempo stesso non vogliono rinunciare a un buon livello di qualità generale.

Unboxing di HONOR X8

All’interno della confezione di HONOR X8 è presente l’alimentatore da 22,5 W il cavo USB Type-C, la spilla per il cassetto della SIM, una pellicola protettiva pre-applicata allo smartphone e la classica manualistica, tutto sommato completa degli accessori di base. Non è presente invece una cover o custodia.

Design & Ergonomia

HONOR X8 è uno smartphone semplice dal punto di vista estetico. Le linee sono pulite, è uno smartphone con pochi fronzoli e con un retro indubbiamente appariscente. Viene commercializzato in Italia in diverse colorazioni tra cui un blu che ricorda l’iconico colore di uno dei best seller storici dell’azienda ovvero HONOR 8.

Misura 159.9 x 75.1 x 8.4 mm e pesa 189 grammi, quindi tutto sommato non è uno smartphone più impegnativo di altri. L’unico aspetto meno interessante è il mento frontale sotto al display, un po’ pronunciato e che stona con gli altri tre bordi invece super ottimizzati.

Sul fronte è ovviamente protetto da vetro mentre il retro e il frame laterale sono in plastica ma che restituisce una buona sensazione al tatto, non sembra uno smartphone particolarmente economico, anzi. Sotto al vetro un display ampio display da 6,7” a tecnologia LCD IPS con refresh rate a 90 Hz, di buona qualità e che dunque offre un’esperienza visiva molto piacevole e fluida. L’audio invece è mono ma è presente il foro da 3,5 mm per collegare le cuffie cablate.

Per quanto concerne la sicurezza e lo sblocco dello schermo, il sensore di impronte digitali è collocato sul latro destro in concomitanza del tasto di accensione. Rapido, sicuro ed efficace nello sblocco.

Funzionalità

HONOR X8 è uno smartphone che funziona bene e questo è possibile grazie al rodato Android 11 con interfaccia Magic UI 4.2. I più smanettoni potrebbero vedere di cattivo occhio il fatto che non ci sia già Android 12, tuttavia le patch di sicurezza sono sufficientemente aggiornate di conseguenza mancano giusto alcune funzionalità della nuova versione che probabilmente arriveranno nei prossimi mesi. È un sistema operativo fluido, reattivo e questo è ciò che conta maggiormente sulla fascia bassa del mercato dove spesso il processore a bordo non riesce a offrire le adeguate prestazioni.

A livello di funzioni vere e proprie c’è l’essenziale; sono presenti tutte le applicazioni di Google, compreso il Play Store da cui scaricare altre app, ed è presente anche la funzione di espansione della memoria RAM, molto in voga di recente, che permette di aggiungere 2 GB utilizzando temporaneamente parte della memoria di archiviazione.

Fra le impostazioni possiamo sdoppiare le applicazioni social, come Facebook e WhatsApp per avere più account contemporaneamente e diverse modalità di risparmio energetico qualora abbiate una giornata particolarmente impegnativa e vogliate preservare l’autonomia.

Prestazioni

Il processore di HONOR X8 è uno Snapdragon 680 di Qualcomm, azienda che resta una garanzia ma che con alcune ultime soluzioni non aveva sbancato, come ad esempio lo Snapdragon 695G. In questo caso però sembra che la CPU inserita su questo smartphone sia una di quelle da promuovere perché coniuga buone performance e consumi calmierati. È affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna.

Neo di questo processore però la mancanza di un modem 5G e quindi della relativa connettività. Non che questo rappresenti un problema in assoluto, è una mancanza che in molte città italiane non verrà nemmeno percepita ma che potrebbe far desistere dall’acquisto i più tecnologici che vogliono essere pronti alle reti di nuova generazione.

Fotocamera

Sul retro di HONOR X8 sono presenti quattro sensori fotografici:

64 MP, f/1.8, sensore principale;

5 MP, f/2.2, sensore ultra grandangolare;

2 MP, f/2.4, macro;

2 MP, f/2.4, di profondità.

Un sistema completo nei numeri ma, così come su altri smartphone della stessa fascia, ha principalmente 2 sensori realmente utili ovvero il primario e l’ultra grandangolare. Quest’ultimo permette di catturare nella scena più soggetti ma la qualità è inferiore e non sempre particolarmente accattivante a causa di mancanza di dettaglio. Molto meglio invece il sensore principale da 64 mpx che con buona luce permette di togliersi diverse soddisfazioni.

In video può registrare fino al massimo alla risoluzione FHD a 30 fps e non è possibile passare da un sensore all’altro durante la registrazione, la qualità in questo caso è discreta.

Batteria & Autonomia

HONOR X8 ha una batteria da 4000 mAh, non particolarmente emozionante nei numeri ma ciò che conta è nei fatti e, grazie a un processore decisamente calmierato nei consumi, gli permette di superare tranquillamente la giornata lavorativa senza problemi di consumi anomali o durata limitata, superando le 5-6 ore di utilizzo a schermo acceso. Supporta la ricarica rapida a 22,5W per cui si ricarica da 0 a 100 in poco più di 1 ora.

In conclusione

HONOR X8 è disponibile ufficialmente da fine aprile 2022 al prezzo di listino di 259,90 Euro. Fin dal lancio però è disponibile una promozione per acquistarlo con 10 o 20 Euro di sconto. Si tratta di un prezzo tutto sommato in linea con la proposta e che diventerà sicuramente un ottimo acquisto quando scenderà appena sotto la soglia psicologica dei 200 Euro. Complessivamente ha qualche mancanza come il 5G e l’audio stereo, ma funziona bene e si difende in una fascia molto competitiva.

Potete acquistarlo sul sito HiHonor a 239,90 Euro col coupon AHONORX8.