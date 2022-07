MediaWorld rinnova il suo listino di offerte con una serie di promozioni esclusive, accessibili tramite il suo store ufficiale. Le nuove offerte MediaWorld prendono il via oggi e continueranno fino al prossimo 10 luglio. A disposizione degli utenti in cerca di un nuovo smartphone ci sono svariate opzioni da considerare. Non mancano, inoltre, offerte dedicate a tablet e dispositivi indossabili. Ecco, quindi, quali sono le migliori proposte di MediaWorld per la nuova serie di offerte La Tecnologia va in Vacanza.

Tanti smartphone in offerta da MediaWorld fino al prossimo 10 luglio

La settimana inizia con svariate offerte da non perdere proposte da MediaWorld. Fino al prossimo 10 luglio, infatti, sarà possibile acquistare diversi smartphone e altri dispositivi tech a prezzo fortemente scontato. Il risparmio è davvero alla portata di tutti. Le offerte sono, però, disponibili in esclusiva online (con possibilità di optare per il ritiro gratuito in negozio).

Tra i modelli di smartphone Android in offerta segnaliamo il Redmi Note 10 4/128 GB disponibile a 179,99 euro invece di 249,99 euro. Lo smartphone è dotato del SoC MediaTek Dimensity 700 e può contare sul supporto al 5G. C’è anche un display da 6,5 pollici con pannello IPS LCD e risoluzione Full HD. A completare le specifiche troviamo una tripla fotocamera posteriore (con sensore principale da 48 Megapixel) e una batteria da 5.000 mAh.

Da segnalare anche la possibilità di acquistare il Redmi Note 10 Pro 6/128 GB in offerta a 229,99 euro invece di 329 euro. Lo smartphone può contare sul SoC Snapdragon 732G supportato da un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche c’è spazio anche per quattro fotocamere posteriore con sensore principale da 108 Megapixel e per una batteria da 5.020 mAh.

Attenzione anche all’offerta dedicata al POCO M4 Pro 8/256 GB in sconto a 219,99 euro invece di 279,90 euro. Lo smartphone, che può contare su di una dotazione di RAM e storage decisamente superiore alla media della fascia di prezzo, si basa sul SoC MediaTek Helio G96 e può contare su di un display da 6,43 pollici con pannello AMOLED e risoluzione Full HD+. La batteria è da 5.000 mAh.

Tra le offerte MediaWorld al via questa settimana, in esclusiva online, ci sono anche diversi tablet in sconto. Ecco un elenco dei prodotti più interessanti:

Da segnalare anche alcune offerte dedicate a dispositivi indossabili come cuffie TWS e smartwatch. Ecco le migliori proposte:

I prodotti che abbiamo elencato qui di sopra sono solo una piccola selezione delle tante offerte MediaWorld in corso. Lo store della nota catena d’elettronica, infatti, è ricco di promozioni e le occasioni per un buon affare non mancano di certo. Dai link qui di sotto potete accedere all’elenco completo dei prodotti MediaWorld in offerta per individuare il dispositivo più adatto alle vostre esigenze.

Ricordiamo, inoltre, che scegliere di affidarsi a MediaWorld per i propri acquisti tech può davvero essere la mossa giusta. Lo store, infatti, propone tanti vantaggi a partire dalla possibilità di acquistare tramite finanziamento a tasso zero in 20 rate. Il finanziamento può essere richiesto e formalizzato interamente in modalità online, senza la necessità di recarsi in negozio. Da notare, inoltre, che è anche possibile scegliere di pagare con PayPal e sfruttare il pagamento in 3 rate senza interessi.

Per una panoramica completa sulle promozioni in corso da MediaWorld (le offerte del giorno, gli sconti sui prodotti ricondizionati e molto altro ancora) è possibile consultare la sezione delle offerte del sito MediaWorld.