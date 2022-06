L’annuncio della partnership tra Google e iFixit per la vendita di pezzi di ricambio originali degli smartphone della serie Pixel risale allo scorso mese di aprile, ma ora finalmente porta dei frutti concreti: sullo store — anche europeo — di iFixit è possibile acquistare tantissimi parti di ricambio originali per tutti gli smartphone Made by Google prodotti dal 2017 ad oggi.

Questo vuol dire che tutti gli utenti più smaliziati, quelli più esperti o semplicemente quelli che hanno voglia di sporcarsi le mani — magari per uno smartphone non più coperto dalla garanzia ufficiale del colosso di Mountain View —, possono rivolgersi ad iFixit non soltanto per le guide utili, ma anche per acquistare i ricambi originali necessari.

Google Pixel su iFixit: per quali modelli sono disponibili i ricambi

Ad annunciare la disponibilità all’acquisto è stato direttamente il team di Google con un tweet pubblicato dall’account Made By Google. Entrando più nel dettaglio dei prodotti che è possibile acquistare, la lista completa dei modelli comprende: Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 3a, Google Pixel 3a XL, Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, Google Pixel 4a, Google Pixel 4a 5G, Google Pixel 5, Google Pixel 5a, Google Pixel 6 (ecco la nostra recensione) e Google Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione).

Tanto per citare alcuni esempi, il kit per la sostituzione delle fotocamere posteriori di Google Pixel 6 Pro costa da 169,95 euro (solo parti di ricambio) a 174,95 euro (fix kit incluso); per la batteria di Pixel 6 Pro e Pixel 6 si parte da 42,95 euro; per lo schermo di un Pixel 6 Pro il prezzo è di 189,95 euro.

Se volete consultare la lista completa dei ricambi disponibili, oppure procedere all’acquisto di quello che vi occorre, potete visitare lo store europeo di iFixit a questo link.

