La scorsa settimana Google ha rilasciato Android 13 Beta 3.1 per correggere i bug più critici, mentre oggi la società ha rilasciato l’aggiornamento Android 13 Beta 3.2 per fugare altri bug minori, tra cui il gesto indietro che non funzionava correttamente, la pagina delle impostazioni del widget At a Glance, il microfono che si accendeva e si spegneva inaspettatamente e l’app Google Foto che si bloccava frequentemente.

Ecco l’elenco completo delle correzioni di Android 13 Beta 3.2:

Risolto un problema per cui il gesto indietro non funzionava in alcune app.

Risolto un problema per cui la pagina delle impostazioni del widget At a Glance si comprimeva in modo incoerente durante lo scorrimento.

Risolto un problema per cui alcune app si bloccavano all’apertura.

Risolto un problema per cui il microfono si accendeva e si spegneva in modo imprevisto durante l’uso non correlato del dispositivo.

Risolto un problema per cui l’app Google Foto si bloccava frequentemente.

L’aggiornamento viene lanciato come TPB3.220610.004 e i nuovi file OTA e factory image sono già disponibili per le serie di smartphone Google Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 5, Pixel 5a e Pixel 6. Questo update dovrebbe essere distribuito via OTA per gli utenti iscritti al programma Android Beta.

Pixel Launcher riacquista una funzionalità con la patch Android 13 Beta 3.2

Secondo quanto riportato da 9To5Google dopo l’aggiornamento alla Beta 3.2 Google Pixel 4a ha ricevuto l’ultima icona di Google Lens nella barra di ricerca in basso nella schermata iniziale.

L’altra modifica introdotta con Android 13 Beta 3.2 è il ritorno della funzionalità “Mostra sempre tastiera” all’apertura del launcher che Google aveva sostituito con la nuova esperienza di ricerca combinata. L’opzione è disabilitata per impostazione predefinita ed è accessibile nelle impostazioni della schermata principale alla voce “Cerca nel telefono”.

