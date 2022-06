A distanza di qualche giorno dal rilascio di Android 13 Beta 3 per il team di sviluppatori di Google è già arrivato il momento di dare il via al roll out di una nuova release del prossimo sistema operativo mobile del colosso di Mountain View: stiamo parlando di Android 13 Beta 3.1.

Spesso avviene che il team di sviluppatori di Google rilasci un aggiornamento X.1 solo che in questo caso ciò è avvenuto in tempi piuttosto rapidi e, cosa un po’ più insolita, con la risoluzione di un solo bug.

Android 13 Beta 3.1 è già disponibile per l’installazione

La nuova versione ripristina l’app Android Beta Feedback, che avrebbe dovuto essere inclusa nella versione Beta 3 iniziale ma che, per qualche motivo, non lo era.

Questi aggiornamenti incrementali per introdurre le correzioni dei bug più importanti non sono insoliti e molte versioni di Android li ottengono ed è soltanto la tempistica ridotta a pochi giorni a suscitare un po’ di curiosità.

Del resto, se si considera che Android 13 Beta 3 non includeva un meccanismo per consentire agli utenti di dare i propri feedback (ossia una funzionalità fondamentale per valutare la qualità di una release beta e l’eventuale presenza di bug rilevanti), si comprende la volontà del team di sviluppatori del colosso di Mountain View di rilasciare un aggiornamento correttivo il prima possibile.

Tale modifica è la sola menzionata da Google nel changelog ufficiale ma, ovviamente, non è possibile escludere che vi siano pure altre novità “nascoste” (anche se, in questo caso, probabilmente si tratterà soltanto di piccole modifiche).

L’aggiornamento OTA ha un “peso” di circa 6 MB, porta il software alla versione TPB3.220513.017.B1 ed è già in fase di implementazione per i Google Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Le immagini OTA sono già disponibili sul sito ufficiale:

Android 13 Beta 3.1 è disponibile – Android Developers

Non ci resta altro da fare che augurarvi un buon aggiornamento.

