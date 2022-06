Samsung migliora la fotocamera dei Galaxy S22 e rilascia altri aggiornamenti

Samsung è diventata un vero e proprio modello di riferimento per gli aggiornamenti software nel mondo Android (ve ne abbiamo parlato di recente in un editoriale dedicato che trovate a questo link) e anche nel mese di giugno 2022 sta rimanendo fedele al suo modus operandi: il produttore sudcoreano ha annunciato le novità di questo update per la serie flagship Samsung Galaxy S22 e sta distribuendo le ultime patch di sicurezza per altri modelli.

Samsung Galaxy S22, S20, Tab Active Pro: le novità degli aggiornamenti

I dispositivi da prendere in esame in questa raccolta sono: Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ (ecco la nostra recensione di entrambi) e Samsung Galaxy S22 Ultra (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra e Samsung Galaxy Tab Active Pro. Ecco tutti i dettagli.

Miglioramenti alla fotocamera per la serie Samsung Galaxy S22

Se nel leggere il nome dei Samsung Galaxy S22 avete avuto una sensazione di déjà vu, avete ragione: vi avevamo parlato del rilascio dell’aggiornamento di giugno 2022 per questi tre modelli la settimana scorsa, tuttavia l’update che abbiamo di fronte ora è chiaramente diverso per contenuti. Mentre nell’update già arrivato anche in Italia nei giorni scorsi si faceva riferimento soltanto alle patch di sicurezza di questo mese e a generici miglioramenti di stabilità, questo nuovo firmware in roll out a partire dalla Corea del Sud si parla anche di vari miglioramenti per il comparto fotografico.

Come mostrano gli screenshot riportati di seguito, condivisi su Twitter dal solito Ice Universe, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra stanno ricevendo la versione firmware S90xNKSU1AVF1 in patria; il file OTA pesa ben 1,7 GB. Neppure in questo caso il registro delle modifiche, in realtà, si fa menzione della fotocamera, tuttavia un portavoce del produttore facente parte proprio del team che si occupa della fotocamera di Samsung ne ha parlato apertamente sul forum ufficiale. Il portavoce riferisce dei seguenti miglioramenti: nitidezza più naturale e di un contrasto delle immagini migliorato; correzione del bug che arrestava la cattura di foto dopo un singolo scatto in modalità Single Take; miglioramento dell’algoritmo AWB (bilanciamento del bianco automatico) per restituire un colore bianco più naturale quando si scattano foto di cani; ottimizzazione della memoria per la registrazione video; miglioramento delle prestazioni della modalità ritratto e ottimizzazione delle prestazioni della fotocamera.

Insomma, una lunga lista di migliorie piccole e grandi che dovrebbero tradursi in un’esperienza d’uso complessivamente migliore con le fotocamere degli attuali modelli di riferimento del brand.

Il roll out di questo aggiornamento è partito, come detto, dalla Corea del Sud e dovrebbe raggiungere anche altri mercati nel corso delle prossime settimane.

Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Tab Active Pro

La lista delle novità è nettamente più breve nel caso degli ex top di gamma della serie Galaxy S20 e del tablet rugged Galaxy Tab Active Pro: Samsung sta curando la distribuzione delle patch di sicurezza di giugno 2022 e adesso anche questi altri quattro nomi si aggiungono alla lista.

Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra hanno iniziato ad aggiornarsi in Europa, tanto nelle varianti LTE che in quelle 5G (Galaxy S20 FE è momentaneamente rimasto indietro). La distribuzione della versione firmware G98xxXXSEFVE6 è in corso in vari mercati e non ci sono altre novità da segnalare.

Samsung Galaxy Tab Active Pro, invece, si sta aggiornando nel Regno Unito, sia nella variante Wi-Fi che in quella LTE: la prima alla versione firmware T540XXS3CVE1, la seconda alla T545XXS3CVE1_B2BF.

Per maggiori dettagli sulla SMR (Security Maintenance Release) di giugno 2022, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Come aggiornare smartphone Samsung

Possedete uno di questi modelli? Verificate subito la presenza dei nuovi aggiornamenti tramite il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.