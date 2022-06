Aggiornamento di giugno e un primato mondiale per la serie Samsung Galaxy S22

Sono giorni di grandi novità per la serie Samsung Galaxy S22: gli ultimi modelli di punta del brand sudcoreano stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software e, in aggiunta a questo, nelle scorse ore si sono presi il primato mondiale per il supporto alla tecnologia Vo5G. Procediamo con ordine e scopriamo tutte le novità.

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra: le novità dell’aggiornamento

Quando si parla di aggiornamenti software, Samsung è diventata un vero e proprio modello di riferimento nel mondo Android (ve ne abbiamo parlato di recente in un editoriale dedicato che trovate a questo link) e neppure nel mese di giugno 2022 si sta smentendo: le patch di sicurezza di questo mese sono in distribuzione per alcuni modelli già da qualche giorno e, dopo aver raggiunto gli ex flagship della serie Galaxy S21 un paio di giorni fa, nelle scorse ore hanno iniziato a spuntare anche sui più recenti Samsung Galaxy S22.

Le prime segnalazioni riguardavano i modelli con chipset Snapdragon 8 Gen 1, per intenderci quelli identificati dai model number SM-S901E, SM-S906E e SM-S908E. Per questi ultimi è in distribuzione la versione firmware S90xEXXU2AVEH e il roll out è partito dagli UAE. Per la verità, come si può notare dallo screenshot seguente, l’aggiornamento è già stato rilasciato anche per i modelli italiani: Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ (ecco la nostra recensione di entrambi) e Samsung Galaxy S22 Ultra (ecco la nostra recensione) stanno ricevendo la SMR — Security Maintenance Release — di giugno 2022, il cui contenuto non è stato ancora illustrato nei dettagli dal produttore.

Il file OTA in distribuzione pesa poco più di 1,5 GB e la versione firmware introdotta è la S90xBXXU2AVEH. Il registro delle modifiche segnala soltanto generici miglioramenti di stabilità, eliminazione di bug ed elenca una serie di applicazioni proprietarie che verranno aggiornate dopo l’installazione dell’update.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Come detto poc’anzi, questo nuovo aggiornamento è già in distribuzione anche nel nostro Paese, perciò, se siete possessori di uno smartphone della serie Samsung Galaxy S22 e non lo avete ancora ricevuto automaticamente, potete cercarlo manualmente tramite il seguente percorso: “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Samsung Galaxy S22 da primato: sono i primi al mondo con Vo5G

Mettiamo per un attimo da parte il discorso relativo agli aggiornamenti software, perché i tre modelli della serie Samsung Galaxy S22 si sono appena accaparrati un primato: sono i primi smartphone al mondo a supportare ufficialmente la nuova tecnologia Vo5G.

Se quanto appena letto vi ha lasciati un po’ perplessi, un po’ di contesto è sicuramente opportuno. Com’è noto, la tecnologia VoLTE, acronimo che sta per Voice over LTE, permette di effettuare le chiamate telefoniche utilizzando la rete 4G e porta con sé alcuni vantaggi importanti per la qualità delle chiamate e per la navigazione senza soluzioni di continuità. Entrambi i vantaggi sono una conseguenza del fatto che, mentre di norma durante le chiamate avviene uno switch sulla rete 3G, con il VoLTE questo passaggio non si rende necessario. Ebbene, la tecnologia Vo5G non è altro che un’ulteriore evoluzione di quella appena descritta in chiave 5G, infatti l’acronimo sta per Voice over 5G.

L’operatore telefonico mediorientale Zain Kuwait ha appena annunciato il lancio del suo servizio Vo5G — è il primo al mondo a renderlo disponibile per gli smartphone — e i primi e finora unici modelli a supportarlo sono proprio Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra.

Tornando per un attimo al dato tecnico, il “Vo5G Technical White Paper” di Huawei è datato 2018 e studiava l’evoluzione del Vo5G sotto diverse reti 5G, sottolineando inoltre come la diffusione dell’IMS e la commercializzazione del VoLTE fosse l’unica via per l’adozione del Vo5G. Huawei non mancava di sottolineare la comprensione nell’insieme delle soluzioni voce 5G di opzioni diverse come VoNR, VoLTE, EPS FB, RAT FB, etc., evidenziando la necessità di riferirsi generalmente a tutte come Vo5G. Parlando di 5G SA, si enucleano due stadi del 5G voce: il primo di costruzione della rete con EPS FB (appoggio al 4G); il secondo, una volta raggiunta una buona copertura NR, con VoNR. Il paper di Huawei parla anche di cooperazione Vo5G-VoLTE per garantire continuità di servizio.