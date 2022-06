Nel pieno rispetto della tabella di marcia comunicata all’inizio dello sviluppo e a 48 ore dal rilascio del Pixel Feature Drop di giugno su tutti gli smartphone Made by Google dotati di Android 12, Google ha reso disponibile agli sviluppatori la Beta 3 di Android 13 per tutti gli smartphone della famiglia Google Pixel che supporteranno la prossima versione del sistema operativo. Con la terza beta, la piattaforma Android 13 entra, finalmente, nella fase della stabilità: il grosso delle nuove funzionalità sono infatti state già rilasciate agli utenti nelle precedenti quattro versioni in anteprima.

La stabilità viene raggiunta dopo le due Developer Preview, la prima arrivata nel mese di febbraio e la seconda arrivata nel mese di marzo, e le due beta arrivate, rispettivamente, nei mesi di aprile e maggio (in concomitanza con l’inizio del Google I/O 2022).

Android 13: arriva la Beta 3 per gli sviluppatori

Come anticipato in apertura, Android 13 entra nella fase conclusiva dello sviluppo, raggiungendo il traguardo della stabilità della piattaforma: siamo giunti alla terza (di quattro) beta, che è ora disponibile a tutti gli sviluppatori in possesso di uno smartphone Google Pixel compatibile (dal Pixel 4 in poi).

L’annuncio del rilascio arriva tramite un post sul blog ufficiale degli sviluppatori di Android, in cui il team di sviluppo annuncia di avere portato la maggior parte delle funzionalità prevista e che adesso il focus si sposta sui processi di raffinazione e ottimizzazione delle prestazioni.

La beta 3 di Android 13 porta con sé tutte le novità introdotte con le due precedenti Developer Preview e con le due precedenti Beta, mostrando progressi costanti nel perfezionamento delle funzionalità e della stabilità del sistema operativo.

Il raggiungimento della Platform Stability sottintende che le API di livello 33 per SDK e NDK e tutti i comportamenti relativi alle app sono ormai quelli definitivi: il team di sviluppo ringrazia tutti i feedback condivisi dalla community per il raggiungimento di tale livello di maturità.

Di conseguenza, ora gli sviluppatori potranno liberamente sviluppare le proprie app e rilasciare gli aggiornamenti di compatibilità con Android 13 con la nuova consapevolezza che la piattaforma non cambierà.

Le novità della Beta 3

Come anticipato, la Beta 3 di Android 13 non porta con sé nuove funzionalità rispetto a quelle già introdotte con le precedenti Beta e Developer Preview.

Per farvi un’idea di tutte le novità che verranno introdotte con Android 13, vi rimandiamo a tutti gli articoli relativi alle precedenti versioni in anteprima:

Cosa implica la stabilità della piattaforma?

Come anticipato, in soldoni, la stabilità della piattaforma implica che gli sviluppatori di app potranno adesso godere di un ambiente di sviluppo che non verrà modificato perché ha raggiunto tutti gli obiettivi fissati.

Gli sviluppatori dovranno verificare la compatibilità dell’app che andrà ad essere eseguita su una nuova versione della piattaforma, ovvero su Android 13: con la nuova versione del sistema operativo, Google ha migliorato privacy, sicurezza ed esperienza utente complessiva. Questi cambiamenti possono influire sulle app e quindi è importante che gli sviluppatori testino le proprie applicazioni affinché possano apportare tutti gli aggiornamenti necessari e pubblicare un aggiornamento compatibile prima del rilascio ufficiale del sistema operativo.

Per gli sviluppatori interessati, all’interno del post sul blog ufficiale degli sviluppatori Android relativo al rilascio della Beta 3 di Android 13 sono riportati tutti i dettagli del nuovo aggiornamento e cosa essi dovrebbero fare per adattare le proprie app al funzionamento sulla nuova piattaforma che, come già discusso, riceverà nuove funzionalità e un migliore supporto per tablet e dispositivi con schermo di grandi dimensioni.

La Beta 3 per Android 13 è ora disponibile – Android Developers

Quando arriverà Android 13?

In accordo con la tabella di marcia divulgata dalla stessa Google, Android 13 verrà rilasciato ufficialmente nel Q3 del 2022, dopo due Developer Preview (step già superati) e quattro beta (siamo alla terza). La prossima versione del sistema operativo ha finalmente raggiunto la maturità in termini di stabilità: a questo punto, verranno finalizzate le API (livello 33, dal momento che Android 12L ha le API di livello 32) per SDK e NDK e i comportamenti di sistema relativi alle app.

Android 13, lato Google, è disponibile in anteprima agli sviluppatori su Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Inoltre, può essere installato su PC, tramite l’emulatore per Android, o su dispositivi compatibili con Project Treble tramite un’immagine di sistema generica.

Ricordiamo infine che sin dall’avvento della Beta 1 è stato aperto il programma Android Beta, tramite il quale è possibile iscriversi (con uno smartphne Pixel tra quelli compatibili) e installare l’aggiornamento via etere senza ricorrere all’installazione manuale; per farlo, basterà visitare la pagina ufficiale del programma. Con l’avvento della Beta 2, inoltre, Android 13 è arrivato, in Developer Preview su molti smartphone di terze parti.

