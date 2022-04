Nella giornata di ieri, Google ha ufficialmente dato il via al programma beta di Android 13, rilasciando la beta 1 a tutti i possessori di uno smartphone Google Pixel compatibile (dal Pixel 4 in poi). Il team di sviluppo ha inoltre messo a disposizione di tutti gli utenti interessati le immagini di sistema generiche della beta 1 della prossima versione del sistema operativo Android.

Andiamo a scoprire tutte le novità introdotte con questo nuovo aggiornamento, che vanno ad aggiungersi o ad affinare quelle già introdotte in precedenza fino alla Developer Preview 2, rilasciata nel mese di marzo.

Android 13 andrà ad affinare le funzionalità e i dettami estetici introdotti da Android 12 ma include tantissimi cambiamenti “sotto il cofano” oltre a nuove svariate API destinate agli sviluppatori. La prossima release software conterrà ottimizzazioni per i dispositivi con schermo grande o con particolare fattore di forma, grazie al lavoro svolto da Google con Android 12L.

È da tempo noto che Android 13 verrà rilasciato ufficialmente nel Q3 del 2022, dopo due Developer Preview (step già superati) e quattro beta (ora siamo alla beta 1). La prossima versione del sistema operativo dovrebbe raggiungere la maturità in termini di stabilità solo con la terza beta, prevista per il mese di giugno del 2022, che sancirà l’ingresso nella fase tre dello sviluppo: con la beta 1 siamo entrati nella fase due dello sviluppo.

Così come per le Developer Preview, ad analizzare a fondo Android 13, ci ha pensato il solito Mishaal Rahman, caporedattore tecnico del blog di Esper, che, tramite un lunghissimo post sul blog (raggiungibile a questo link) fornisce e documenta tutte le novità presenti nella prossimo major update di Android. Andiamo quindi a scoprire tutte le novità scoperte finora in Android 13: il “finora” è d’obbligo perché il sistema operativo è ancora in via di sviluppo e le future release agli sviluppatori introdurranno sicuramente ulteriori novità.

Prima di lasciarvi al corposo insieme di novità scovate dall’analisi approfondita della beta 1 di Android 13, vi riportiamo i link ai nostri articoli riguardanti le novità scoperte con le precedenti Developer Preview 1 e Developer Preview 2.

Novità della DP1 – Novità della DP2 – Altre Novità della DP2

Nel prosieguo dell’articolo, vi riportiamo tutte le novità di Android 13 introdotte con l’avvento della beta 1.

The old Google App search bar is back in Beta 1, but the newer, unified search bar can be re-enabled. Once enabled, there's a nice transition as the background of the search bar fades from white to match the theme color. pic.twitter.com/dkPuDMlUYr

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 26, 2022