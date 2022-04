Vivo ha svelato in Cina i nuovi Vivo X80 e Vivo X80 Pro, i nuovi punti di riferimento dell’offerta di smartphone del brand. Si tratta di due novità molto interessanti che rappresentano un deciso passo in avanti rispetto ai rispettivi predecessori. I nuovi smartphone di Vivo saranno in vendita in Cina già sul finire del mese di aprile. Da notare che, almeno per il momento, Vivo non ha presentato una variante Plus della nuova famiglia di top di gamma.

Il top di gamma X80 Pro è, sicuramente, il più completo e arriva sul mercato con una caratteristica insolita. Lo smartphone è commercializzato in due varianti, una con SoC Qualcomm e una con SoC MediaTek. Il nuovo X80 ha le stesse dimensioni del Pro, lo stesso design ma specifiche di fascia leggermente più bassa. Vediamo tutti i dettagli relativi ai nuovi Vivo X80 e X80 Pro ed alle rispettive schede tecniche:

Vivo X80 Pro: il top di gamma è disponibile in due varianti, una con SoC Qualcomm ed una con SoC MediaTek

Partiamo dal Vivo X80 Pro, il flagship del marchio. Il nuovo smartphone propone un comparto tecnico di altissimo livello e arriva sul mercato in due varianti. Queste due versioni del top di gamma di Vivo si differenziano tra di loro per il modello di SoC utilizzato. Una versione utilizza, infatti, il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 mentre un’altra include il SoC MediaTek Dimensity 9000.

Al netto di questa differenza a livello di SoC, la scheda tecnica del nuovo Vivo X80 non presenta altre variabili. Lo smartphone può contare su di un display AMOLED da 6,78 pollici di diagonale con risoluzione QHD+ (3200 x 1440 pixel). Il pannello LTPO 3.0 può contare su di un refresh rate adattivo con valore massimo di 120 Hz. Per quanto riguarda la luminosità del pannello, invece, Vivo dichiara un picco di 1500 nits.

La variante Snapdragon dello smartphone parte da 8 GB di RAM e 128 GB di storage ed arriva fino a 12 GB di RAM e 512 GB di storage. C’è anche un taglio intermedio con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Per quanto riguarda la versione con Dimensity 9000, invece, sono disponibili solo i tagli da 12 GB di RAM. Il modello entry level (8/128 GB) è, quindi, disponibile esclusivamente con SoC Qualcomm.

La RAM è LPDDR5 mentre la memoria d’archiviazione è UFS 3.1. Tutte le versioni possono contare su di una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W ed alla ricarica wireless da 50 W. Tra le specifiche troviamo un sensore di impronte digitali sotto al display, la certificazione IP68, il chip NFC ed il supporto Wi-Fi 6. Il sistema operativo è Android 12 con Origin OS.

Il comparto fotografico, invece, include quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 50 Megapixel ISOCELL GNV con OIS, sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel IMX598, sensore teleobiettivo 2x da 12 Megapixel e sensore periscopico 5x ottico e 60x digitale da 8 Megapixel. La camera anteriore è da 32 Megapixel. Il comparto fotografico può contare sul supporto delle ottiche Zeiss e sulla presenza dell’ISP Vivo V1 Plus.

Vivo X80: stesse dimensioni del Pro ma specifiche di fascia più bassa

Passiamo ora al nuovo Vivo X80. Lo smartphone è disponibile in una sola variante, con SoC MediaTek Dimensity 9000. Le dimensioni del display sono analoghe alla variante Pro ma il pannello è diverso. Il nuovo Vivo X80, infatti, monta un display Samsung AMOLED E5 con diagonale di 6,78 pollici e risoluzione Full HD+ (2376 x 1080 pixel) con refresh rate di 120 Hz. Anche in questo caso, la luminosità di picco è di 1500 nits.

Lo smartphone arriva sul mercato in quattro combinazioni di RAM e storage. C’è il modello base da 8 GB di RAM e 128 GB oltre ad una seconda variante base con 8/256 GB. Le versioni più complete sono da 12 GB di RAM e 256/512 GB di storage. Da notare che la memoria RAM è LPDDR5 mentre la memoria d’archiviazione è UFS 3.1. La capacità della batteria scende a 4.500 mAh ma è confermato il supporto alla ricarica rapida da 80 W e alla ricarica wireless da 50 W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, troviamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX866 da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e sensore teleobiettivo da 12 Megapixel con zoom 2x ottico e 20x digitale. La camera anteriore del nuovo smartphone Vivo è da 32 Megapixel. Anche in questo caso abbiamo un sensore di impronte digitali sotto al display. Non c’è la certificazione IP68. Il sistema operativo è Android 12 con Origin OS.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Vivo X80 e Vivo X80 Pro arriveranno sul mercato, in Cina, a partire dal 29 di aprile. Per il momento, il brand non ha anticipato alcun dettaglio in merito ad una futura commercializzazione su scala globale. Maggiori dettagli in tal senso arriveranno nel prossimo futuro. Per quanto riguarda i prezzi, invece, la gamma del Vivo X80 parte da 3.699 Yuan, pari a poco più di 520 euro al cambio attuale. Il nuovo Pro, invece, parte da 5.499 Yuan, poco più di 780 euro. Da notare che le versioni con SoC Qualcomm e MediaTek, a parità di RAM e storage, presentano lo stesso prezzo.