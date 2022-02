Lenovo annuncia l’arrivo in Italia di due nuovi tablet premium: Lenovo Tab P12 Pro e Lenovo Tab P11 5G. Si tratta di due nuovi prodotti che puntano su di un design ricercato, funzionalità intelligenti e un comparto tecnico completo per soddisfare le esigenze di utilizzo ibrido che rappresenta il vero target di riferimento dei nuovi prodotti di casa Lenovo. I nuovi tablet Android di Lenovo sono disponibili da subito in Italia e possono beneficiare del programma Affidabilità Garantita. Vediamo tutti i dettagli sui nuovi prodotti presentati oggi dall’azienda:

Lenovo annuncia il debutto dei nuovi Tab P12 Pro e Tab P11 5G: ecco le specifiche complete

Il nuovo Lenovo Tab P12 Pro è il primo tablet di casa Lenovo a proporre un display di “livello cinematografico” caratterizzato dalla presenza di un pannello AMOLED da 12.6 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel, rapporto tra le dimensioni di 16:10, refresh rate di 120 Hz e luminosità di 600 Nits. A gestire il funzionamento del nuovo tablet è il SoC Qualcomm Snapdragon 870, garanzia di ottime prestazioni.

Il SoC sarà supportato da 6/8 GB di memoria RAM LPDDR5 e da 128/256 GB di storage UFS 3.1 con possibilità di espansione via microSD. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 10.200 mAh con supporto alla ricarica rapida Qualcomm QC 4.0 da 45 W. Da segnalare la presenza di una fotocamera anteriore da 8 Megapixel supportata da un sensore ToF e di una doppia fotocamera posteriore, una da 13 Megapixel e una ultra-grandangolare da 5 Megapixel.

Il tablet è dotato di una scocca Storm Grey e presenta dimensioni pari a 285,61 x 184,53 x 5,63 mm per un peso complessivo di 565 grammi. Lato software, troviamo il sistema operativo Android 11. Sul tablet è possibile installare la prima Developer Preview di Android 12L. A disposizione degli utenti c’è la Lenovo Precision Pen 3 disponibile in bundle e una tastiera esterna, disponibile come opzione.

Il nuovo tablet Lenovo arriva sul mercato anche in una variante 5G ed include la nuova soluzione software di connettività wireless Project Unity che consente di connettere facilmente il proprio tablet ad un PC Lenovo con Windows 10 o Windows 11, estendendo il desktop al tablet per ulteriore spazio o per eseguire il mirroring e andando a massimizzare le prestazioni con un utilizzo ibrido.

A completare la nuova gamma di tablet Lenovo troviamo il Lenovo Tab P11 5G. Questo tablet presenta un display IPS LCD da 11 pollici di diagonale con risoluzione di 2000 x 1200 pixel e rapporto tra le dimensioni di 15:9. Il pannello ha luminosità massima di 400 nits e può contare su di un refresh rate di 60 Hz. A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 750G supportato da 6/8 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage. La batteria è da 7.700 mAh con ricarica rapida Qualcomm Quick Charge QC 3.0 da 20 W.

Tra le specifiche del tablet troviamo una fotocamera anteriore da 8 Megapixel, con sensore ToF di supporto, e una fotocamera posteriore da 13 Megapixel. Il sistema operativo è Android 11. Il nuovo Lenovo Tab P11 5G può contare su dimensioni pari a 163 x 258 x 7,9 mm con un peso di 520 grammi. È presente il supporto al 5G. Il tablet arriva sul mercato nelle colorazioni Storm Grey, Moon White e Modernist Teal.

Da notare che il Lenovo Tab P11 5G è abbinabile ad accessori come la tastiera e la Lenovo Precision Pen 2, entrambi disponibili come opzioni aggiuntive. Il comparto audio è arricchito da quattro altoparlanti JBL sintonizzati con Lenovo Premium Audio per massimizzare l’esperienza d’uso.

Prezzi e disponibilità

I nuovi tablet di Lenovo arrivano in questi giorni in Italia. Per i nuovi prodotti è disponibile il programma Affidabilità Garantita che consente di ricevere fino ad un massimo a 350 euro, oltre alla possibilità di riparare il dispositivo, nel caso in cui i tablet dovessero sviluppare problemi tecnici dopo 30 giorni e fino a 365 giorni dalla data di acquisto del dispositivo da parte del cliente.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, il nuovo Lenovo Tab P12 Pro con Precision Pen 3 è disponibile sul mercato con un prezzo di 899 euro. La Keyboard dedicata è, invece, acquistabile con un prezzo di 199 euro. Il Lenovo Tab P11 5G arriva sul mercato italiano con un prezzo di 599 euro con la possibilità di aggiungere gli accessori Keyboard P1 Tab al costo di 99 euro e Precision Pen 2 al costo di 59 euro.

I nuovi tablet e i vari accessori possono essere acquistati, in tutte le configurazioni, sullo store ufficiale Lenovo oppure su Amazon o presso vari rivenditori autorizzati. La disponibilità è immediata.