Purtroppo lo sappiamo bene, nessuno è perfetto, e questo vale anche e soprattutto in campo tecnologico dove, per diversi motivi, anche i dispositivi più prestanti e blasonati possono riscontrare bug e problemi di funzionamento derivanti dalle cause più svariate. Oggi vi riportiamo l’ennesimo esempio che affligge gli smartphone di Google, perché ennesimo? Bè perché gli ultimi nati in casa di Big G, Pixel 6 e Pixel 6 Pro stanno riscontrando negli ultimi mesi diversi problemi: bug con la suoneria, con il widget At a Glance, problemi con i DAC esterni, con Magic Eraser e con il Wi-Fi.

Il display di Pixel 6 Pro si spegne anche se il dispositivo è acceso e attivo

Il problema in questione è stato segnalato sia su Reddit che su Twitter, alcuni utenti lamentano come il loro Pixel 6 Pro spenga il display durante l’utilizzo, lasciando l’utilizzatore impotente di fronte ad una schermata totalmente nera. Lo smartphone risulta comunque attivo, è infatti possibile percepire la vibrazione del dispositivo eseguendo ad esempio la gesture con doppio tocco per aprire la fotocamera, senza poi ovviamente avere possibilità di fare altro; l’unica soluzione al problema sembra essere un riavvio completo del telefono, tenendo premuto il tasto di accensione per 30 secondi.

Per quanto la problematica in questione non sia difficile da rilevare (chiunque è in grado di accorgersi se lo schermo del proprio smartphone si spegne), è interessante notare come il primo utente a segnalare il bug non sia proprio alle prime armi, si tratta infatti di Artem, fondatore di Android Police. A seguito della sua segnalazione sui social, altri possessori dello smartphone in questione hanno confermato la problematica che, a quanto pare, si verifica solo sui dispositivi dotati di Android 12 stabile e non affligge le unità con a bordo la beta di Android 13.

A detta di molti questo problema è apparso di recente, è dunque lecito presumere che il bug possa essere stato introdotto con l’aggiornamento di aprile, probabilmente coinvolgendo il sensore di prossimità che potrebbe erroneamente rilevare una presenza per la quale provvede a spegnere il display.

Ad ogni modo visto che, come già detto nessuno è perfetto, siamo sicuri che Google valuterà attentamente le segnalazioni degli utenti, al fine di fornire una soluzione al problema, magari attraverso un fix software, il prima possibile.

Potrebbe interessarti anche: Google rilascia le patch di sicurezza di maggio per i Pixel, novità e download