Il widget At a Glance è una delle funzioni esclusive dei Pixel di Google e, sebbene abbia ancora tante potenzialità inespresse, nella sua forma attuale non è neppure esente da bug, come quello relativo al meteo riscontrato da alcuni possessori di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.

Insomma, dopo che poco più di una settimana fa vi avevamo parlato in dettaglio dell’ultima interessante aggiunta al widget At a Glance, quest’oggi ci tocca portarvi una notizia decisamente meno piacevole.

Widget At a Glance: bug meteo su Google Pixel 6

Stando a quanto raccontato su Reddit da diversi utenti possessori di Google Pixel 6 (di cui trovate a questo link la nostra recensione) e Google Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione), le informazioni sul meteo stanno scomparendo dal widget At a Glance.

L’utente PurficPourBY, possessore di uno di questi modelli, è riuscito a ripristinare il corretto funzionamento del widget con un rimedio molto semplice: tenere premuta la data per aprire le impostazioni di At a Glance, disattivare e poi attivare nuovamente le informazioni sul meteo (“See more features” > “Personalization” > “Location History” > “Turn on for accurate weather info and location-related features”).

Purtroppo per la casa di Mountain View, a lamentare il bug sono diversi possessori di smartphone della serie Pixel 6, con un utente che riferisce persino di aver dovuto installare un’app di terze parti — CARROT Weather — per ovviare al problema.

Altri utenti ancora riferiscono di esperienze simili avute in passato anche con altri modelli della serie Pixel, ad esempio polyblackcat parla di un bug analogo presente inizialmente su Google Pixel 4a 5G, non risparmiando a Google una — meritata — tirata d’orecchi per mancanze relative alla tanto pubblicizzata attenzione per i dettagli.

E in effetti, sebbene bug di questo tipo non siano talmente gravi da compromettere l’esperienza d’uso dei dispositivi, non possono che far storcere il naso.

Siete possessori di un Pixel 6 o di un Pixel 6 Pro? Avete notato anche voi strane sparizioni? Ditecelo nei commenti.

