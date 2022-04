Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro hanno aperto un nuovo importante capitolo nella storia degli smartphone della casa di Mountain View e, per questo motivo, sono dispositivi molto in vista, pertanto ogni volta che un nuovo bug salta fuori — e, purtroppo per Big G, sta capitando con una certa frequenza — non tarda a fare notizia.

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato dello strano comportamento del widget At a Glance, ma prima ancora era stata la volta dei DAC esterni (fix, finalmente, in arrivo), della funzione Magic Eraser e della connettività Wi-Fi. Rieccoci, dunque, a parlare di un bug piuttosto insolito riscontrato da alcuni possessori degli ultimi smartphone Made by Google.

Google Pixel 6 e 6 Pro cambiano suoneria da soli

Stando all’esperienza raccontata da alcuni utenti che li possiedono, sta capitando che, in maniera del tutto casuale, Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro cambino la suoneria e i suoni delle notifiche e delle sveglie.

Nei giorni addietro, qualche utente ha raccontato di aver udito il proprio smartphone emettere suoni diversi da quelli abituali e/o impostati manualmente. Lo strano bug riguarda, come detto, sia la suoneria per le chiamate che quelle delle notifiche e delle sveglie.

Nel caso della fonte — facente uso di un Pixel 6 Pro con Android 12 QPR3 Beta 1.1 —, le suonerie impostate erano “87_r80_gcam_o_video_start”, “reverse_charging_start” e “Mash-up”. Gli stessi suoni non possono essere selezionati manualmente dall’utente finale e sono usati in varie parti del sistema. Altri report arrivati su Reddit, invece, si pongono sulla scia del rilascio delle patch di sicurezza di aprile, avvenuto la settimana scorsa.

In ogni caso, non c’è motivo di allarmarsi: in primo luogo, pare che il bug non sia particolarmente diffuso; secondariamente, anche nel caso in cui dovesse presentarsi, basterebbe entrare nelle Impostazioni dello smartphone alla sezione “Suoni e vibrazione” e impostare nuovamente quelle desiderate. Ricordiamo che quelle predefinite sono:

Suoneria telefono : The Big Adventure

: The Big Adventure S uono di notifica predefinito : Popcorn

: Popcorn Sveglia: Bright Morning

