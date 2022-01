Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono due degli smartphone più interessanti in circolazione, tuttavia non sono esattamente perfetti, anzi hanno avuto una lista di problemi piuttosto lunga dal lancio e uno di questi attiene al funzionamento con DAC esterni, che però non verrà risolto in tempi brevi.

Con questa nuova generazione di smartphone, il colosso di Mountain View ha messo il piede in fallo proprio su quello che è generalmente il suo punto di forza, vale a dire il software. È sufficiente guardare alla vicenda dell’aggiornamento di dicembre, risoltasi fortunatamente con quello del mese corrente.

Il problema di cui parliamo oggi, per la verità, tocca una nicchia di utenti piuttosto ristretta, visto che implica l’utilizzo di un DAC — Digital (to) Analog Converter — esterno in abbinamento agli ultimi smartphone Made by Google.

Già lo scorso mese di dicembre era stato fatto notare come Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione) non andassero d’accordo con DAC esterni collegati tramite la porta USB-C: Poweramp, un’app molto nota e apprezzata per l’ascolto di musica salvata in locale, va in crash ogniqualvolta si provi ad avviare la riproduzione di un brano o di un album; altre app producono un forte rumore stridente non esattamente piacevole per i timpani dell’utente.

Evidentemente Google ha dato per scontato che tutti gli acquirenti dei Pixel 6 avrebbero usato cuffie true wireless — come le sue meno costose Google Pixel Buds A, di cui trovate a questo link la nostra recensione —, non preoccupandosi di implementare un supporto adeguato per i DAC esterni tanto cari agli audiofili.

Per quanto ciò non sorprenda particolarmente, la situazione rimane comunque frustrante, visto che parliamo di un brand importante e non di smartphone economici.

A questo punto arriviamo alla svolta della storia, che porta con sé una notizia positiva e una negativa: Big G ha ascoltato le richieste degli utenti e attraverso l’account PixelCommunity (Official Google Account) ha fatto sapere su Reddit che un fix è stato identificato e verrà rilasciato, sì, ma soltanto la prossima estate.

Insomma, se stavate pensando di acquistare un Pixel 6 e usarlo col vostro DAC e le vostre cuffie da audiofili, dovrete pazientare ancora diversi mesi (non è stata indicata una finestra temporale di rilascio più precisa).

