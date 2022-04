Quello di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è un nome che rimbalza ormai da diverse settimane e ogni volta c’è qualche altro tassello da aggiungere al mosaico che sta via via prendendo forma: quest’oggi ci sono varie informazioni da mettere insieme in ordine alle probabili specifiche tecniche e al design di questo inedito smartphone economico griffato OnePlus.

Quasi un mese fa vi avevamo segnalato dei nuovi render del dispositivo, ma già a fine febbraio si era parlato del design e della scheda tecnica e prima ancora si vociferava già di un lancio imminente. I più recenti rumor risalivano alla seconda metà di marzo, ma adesso è giunto il momento di fare il punto della situazione.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: le specifiche dagli ultimi leak

Partiamo con il dire che uno smartphone OnePlus non meglio identificato e contrassegnato dal model number GN2200 è stato recentemente certificato dalla FCC (Federal Communications Commission) e, salvo smentite, corrisponde proprio a OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.

Il dispositivo dispone di connettività 5G — con le bande: 2, 25, 41, 66, 71 — e pare sia dotato di un SoC Snapdragon di Qualcomm, in luogo dei Dimensity di MediaTek adottati finora dal resto della serie Nord 2 (OnePlus Nord 2 5G usa il Dimensity 1200, mentre OnePlus Nord CE 2 5G il Dimensity 900). Non mancano neppure Bluetooth e Wi-Fi dual band.

Lo stesso OnePlus GN2200 compare anche nel database del benchmark Geekbench ed esibisce risultati da interpretare: il SoC a bordo è uno tra lo Snapdragon 480+ e lo Snapdragon 695 di Qualcomm; entrambi sembrano far uso del nome in codice “holi“, tuttavia ci sono differenze che ne riflettono il diverso posizionamento: la CPU dello Snapdragon 695 usa Cortex-A78 contro i Cortex-A76 dello Snapdragon 480+ e la GPU del primo è la Adreno 619 contro la 619L del secondo. I risultati fatti registrare fanno propendere per lo Snapdragon 695 e questo conferma anche le voci del mese scorso, che attribuivano proprio questo SoC al nuovo economico di OnePlus.

In un modo o nell’altro, da Geekbench si ricavano altri due dettagli: in primis lo smartphone dispone di 6 GB di RAM; in secondo luogo, al momento del test (datato 2 marzo 2022), a bordo dello stesso c’era Android 11. Questa sarebbe una piccola delusione, ma neppure sorprendente, visto che OnePlus ha fatto debuttare anche il più costoso Nord CE 2 5G con tale versione di Android.

Dalle certificazioni di TUV Rheinland, invece, si ricavano altre informazioni di natura tecnica: il presunto OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è dotato di una batteria da 4.500 mAh (model number BLP907) e supporta la ricarica rapida SuperVOOC fino a 33 watt (l’output del caricabatterie, avente model number VCB3HDUH, è di 5-11V a 3A). Insomma, la stessa capacità del fratello maggiore, ma una rapidità di ricarica dimezzata.

Da un’altra fonte, vale a dire camerafv5, arrivano informazioni sul comparto fotografico dello smartphone, la cui fotocamera principale — da 64 megapixel — vanta un sensore da 1/1,8” con pixel da 0,7 µm, apertura f/1,7 e stabilizzazione elettronica dell’immagine. Tutti i render visti finora attribuiscono a Nord CE 2 Lite 5G una tripla fotocamera posteriore, anche se purtroppo le informazioni più aggiornate parlano di una macro e di una di profondità. La fotocamera anteriore da 16 MP farà compagnia al display da 6,6 pollici (con ogni probabilità, Full HD+ LCD con refresh rate a 12o Hz).

Design, specifiche e mancanze

Altri dettagli sulle specifiche tecniche, precisazioni su alcune caratteristiche e un render del dispositivo sono stati appena condivisi su Twitter dal Data Engineer Yogesh Brar (@heyitsyogesh). La fonte stila la seguente lista di specifiche tecniche:

display LDC FHD+ da 6,58″ a 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 695

6/8 GB di RAM

128 GB di memoria interna

fotocamera posteriore tripla: 64 MP + 2 MP mono + 2 MP macro

fotocamera anteriore da 16 MP

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 W (la certificazione parlava di 4.500 mAh)

OxygenOS 11.

Secondo la fonte, OnePlus nord CE 2 Lite 5G sarà sprovvisto dell’Alert Slider — una peculiarità da sempre molto apprezzata dei OnePlus — e avrà il sensore di impronte montato lateralmente.

Il render riportato mostra uno smartphone dal design moderno, con un foro nel display per la fotocamera anteriore, cornici ottimizzate ma un chin un po’ troppo evidente, il retro con finitura opaca e un modulo fotocamere forse troppo ingombrante in relazione alla dotazione (dato che i due sensori ausiliari dovrebbero essere i soliti, inutili, da 2 MP). Ecco OnePlus nord CE 2 Lite 5G.

Allo stato attuale non sappiamo ancora con precisione quando OnePlus Nord CE 2 Lite 5G verrà ufficializzato, tuttavia ogni tassello sembra essere già posizionato al posto giusto, pertanto non dovrebbe mancare molto. Infine, non va dimenticato che lo stesso smartphone viene commercializzato anche sotto i vessilli di un altro marchio della BBK Electronics, più precisamente con il nome Realme V25.

