Due smartphone di casa OnePlus, OnePlus 10 e OnePlus Nord 2T, sono protagonisti di un buon numero di indiscrezioni ad opera del noto leaker Yogesh Brar, molto informato e, quasi sempre, sul pezzo per quanto concerne le mosse del produttore cinese.

Sebbene quest’anno, e per la prima volta dal 2019, la serie numerata di OnePlus è rimasta orfana del modello base (il produttore cinese ha presentato unicamente OnePlus 10 Pro). Almeno finora. Sembra che OnePlus 10 si farà ma non dovrebbe essere, come da tradizione, una versione ridimensionata della sua controparte Pro, almeno per quanto concerne il SoC, e soprattutto potrebbe non essere uno smartphone destinato al mercato globale. Andiamo a scoprire le ultime informazioni trapelate sui due smartphone.

OnePlus 10, sulla carta, sarà potentissimo

Già da qualche mese circolano indiscrezioni, che finora non hanno trovato riscontri ufficiali, sul prossimo OnePlus 10, smartphone di fascia alta del produttore cinese OnePlus.

Oltre ad alcune immagini che raffiguravano il presunto design dell’inedito smartphone, è partita una serie di speculazioni su quella che potrebbe essere la scheda tecnica del dispositivo. Le varie informazioni trapelate concordavano, però, su un aspetto comune: il prossimo OnePlus 10 non avrà un SoC di Qualcomm (il modello Pro ha lo Snapdragon 8 Gen 1) ma avrà un SoC targato MediaTek.

Ad avvalorare questa ipotesi, tramite un tweet, il noto leaker conferma che OnePlus sta lavorando ad uno smartphone in edizione limitata, spinto dal potentissimo SoC Dimensity 9000 di MediaTek; questo potrebbe essere proprio OnePlus 10. Rimanendo in ambito OnePlus, anche un altro membro della serie numerata, nello specifico il 10R destinato al mercato indiano, dovrebbe optare per una soluzione MediaTek, ma stavolta il Dimensity 8100.

Il Dimensity 9000, presentato lo scorso novembre, è un SoC di fascia alta che può contare su un processo produttivo a 4 nm, con un’architettura basata su un core Cortex-X2 con clock a 3,05 GHz, tre core Cortex-A710 con clock a 2,85 GHz e quattro core Cortex-A510 con clock a 1,8 GHz, e GPU ARM Mali-G710. Secondo varie indiscrezioni, questo SoC potrebbe giocarsela ad armi pari con l’Exynos 2200 e lo Snapdragon 8 Gen 1 (o addirittura superarli).

Ipotizzando lo stesso andamento mantenuto finora da OnePlus sui suoi device della serie numerata, ci aspettiamo che alcune specifiche dello smartphone siano riviste al ribasso rispetto al modello Pro, a partire dal display che dovrebbe essere più piccolo e con risoluzione “solo” Full HD+.

Brar conclude il suo intervento sottolineando che OnePlus sia anche nella piena fase di sviluppo del OnePlus 10 Ultra: questo smartphone potrebbe arrivare presto (si parla di terzo trimestre del 2022), piazzandosi un gradino sopra al OnePlus 10 Pro e andandosi a scontrare con i top gamma di fascia premium come Samsung Galaxy S22 Ultra, iPhone 13 Pro Max e il futuro Xiaomi 12 Ultra.

OnePlus Nord 2T è sempre più vicino

Sempre tramite Twitter, con un altro tweet, il leaker ci regala indiscrezioni sul prossimo OnePlus Nord 2T, successore del OnePlus Nord 2 (trovate qui la nostra recensione), fornendoci le specifiche chiave e un’immagine con il render dello smartphone.

Nel render, lo smartphone presenta una parte posteriore che riprende fedelmente quanto trapelato circa un mese fa, con un comparto fotografico dal design piuttosto particolare: all’interno di una placca rettangolare, sono presenti due grossi anelli, uno interamente dedicato al sensore principale (da 50 MP) e uno che contiene gli altri due sensori secondari; alla destra di entrambi gli anelli e centrati con essi, sono presenti due flash LED.

La parte anteriore dello smartphone ci mostra il display contornato da cornici che appaiono simmetriche su tre dei quattro lati; il mento è, invece, più pronunciato.

Dal render, oltre al bilanciere del volume posto sul lato sinistro e al tasto di accensione posto sul lato destro, si nota la presenza del comodissimo alert slider (sempre sul lato destro).

Di seguito, riportiamo le presunte pecifiche tecniche dello smartphone condivise da Yogesh Brar:

Display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+

da con risoluzione SoC MediaTek Dimensity 1300

Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

Fotocamera anteriore da 32 MP

Batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W

con supporto alla ricarica rapida a Speaker stereo con supporto a Dolby audio

Quando arriveranno OnePlus 10 e Nord 2T?

L’arrivo di OnePlus Nord 2T sembra molto vicino, con la presentazione prevista già entro la fine del mese di aprile. Non abbiamo, tuttavia, informazioni circa i mercati a cui verrà destinato.

Per quanto concerne OnePlus 10, invece, dobbiamo fare un passo indietro e tornare alle parole “edizione limitata” contenute nel post: queste potrebbero, purtroppo, indicare che lo smartphone arriverà solo su mercati selezionati; in pole position ci sarebbero India e Cina.

In entrambi i casi, solo il tempo confermerà o smentirà tutte le indiscrezioni su questi due smartphone di OnePlus. Vi invitiamo, come sempre, a prendere tutte queste informazioni con la dovuta cautela, e rimaniamo in attesa di scoprirli ufficialmente.

