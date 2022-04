Come da previsioni, il brand cinese OnePlus ha da poco presentato ufficialmente OnePlus Ace, il primo membro di una nuova famiglia di smartphone che caratterizzerà la propria proposta per la fascia media.

Questo smartphone Android, del quale a grandi linee si sapeva già tutto (anche che avrà un gemello destinato al mercato indiano), è dotato di un particolare SoC MediaTek, offre varie configurazioni di memorie (fino alla più spinta 12+512 GB) e supporta la ricarica rapida a 150 W.

OnePlus Ace è ufficiale con un particolare SoC MediaTek

Il nuovo OnePlus Ace, da poco presentato in Cina, presenta numerose caratteristiche interessanti e vuole strizzare l’occhio ai videogiocatori, grazie ad alcuni accorgimenti. Il SoC è il Dimensity 8100-Max di MediaTek, una particolare edizione personalizzata del Dimensity 8100, che combina il motore di stabilizzazione dei frame di gioco HyperBoost, l’intelligenza artificiale e funzionalità ottimizzate per la cattura dei video, soprattutto in notturna.

Non mancano i sistemi di dissipazione del calore per tenere a bada le temperature e garantire sempre prestazioni al massimo delle possibilità: oltre a un’area di dissipazione pari a 35198,2 mm2, troviamo infatti una camera di vapore e il primo sistema di raffreddamento al mondo in grafite super-cristallina.

OnePlus Ace, che ricorda molto da vicino il cugino realme GT Neo3, è dotato di un ampio display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e frequenza di campionamento dei tocchi a 1000 Hz; è, inoltre, il primo smartphone del produttore cinese ad essere dotato di una fotocamera anteriore, contenuta all’interno di un foro circolare, posizionata al centro e non defilata nell’angolo sinistro, oltre ad essere uno dei pochi smartphone del brand cinese ad essere sprovvisto del comodo e iconico alert slider.

Sia anteriormente che posteriormente, presenta superfici piatte realizzate in vetro (il frame, invece, è in plastica), con una particolare lavorazione “a cascata” nella scocca posteriore o, almeno, nella metà sinistra di essa. Sempre posteriormente, in alto a sinistra è collocata la placca rettangolare che ospita il comparto fotografico, con i tre sensori posti in modo da occupare i tre vertici di un triangolo. Inusuale, infine, la collocazione del logo OnePlus, non centrato come usuale ma defilato nella parte in basso a destra della scocca.

Il comparto fotografico è dotato, come anticipato, di tre sensori: al principale, il Sony IMX766 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, sono affiancati un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera anteriore, invece, è da 16 megapixel.

Completano il pacchetto, un completissimo comparto connettività e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo 150W SuperVOOC di OPPO. Il software è la ColorOS 12.1 basata su Android 12 (il “gemello” OnePlus 10R dovrebbe arrivare con la OxygenOS 12).

Specifiche tecniche

Dimensioni: 163,3 x 75,5 x 8,2 mm

x x Peso: 186 g

Display: AMOLED da 6,7” FHD+ (1080 x 2412 pixel) Refresh rate: 120 Hz Campionamento dei tocchi: 1000 Hz Luminosità di picco: 950 nits Supporto all’ AOD (always-on display) Protezione: Corning Gorilla Glass 5

da (1080 x 2412 pixel) SoC: MediaTek Dimensity 8100-Max (5 nm, octa-core @ 2.85 GHz) con GPU Mali-G510 MC6

(5 nm, octa-core @ 2.85 GHz) con GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR5)

o (LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB (UFS 3.1)

, o (UFS 3.1) Fotocamera anteriore: 16 MP (f/2.4)

(f/2.4) Tripla fotocamera posteriore con flash LED Sensore principale da 50 MP (f/1.88) con OIS e PDAF Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 119° Sensore macro da 2 MP (f/2.4)

Audio: speaker stereo, Dolby Atmos, no jack audio da 3,5 mm

Lettore delle impronte digitali sotto al display

Rete mobile: Dual SIM, 5G (SA/NSA), Dual 4G VoLTE

(SA/NSA), Dual 4G VoLTE Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 LE , USB Type-C (2.0), GPS , NFC

(802.11 ax), , (2.0), , Batteria: 4500 mAh con ricarica rapida via cavo a 150 W (150W SuperVOOC)

con ricarica rapida via cavo a (150W SuperVOOC) Sistema operativo: ColorOS 12.1 basata su Android 12

Immagini dello smartphone

Prezzi e disponibilità di OnePlus Ace

Il nuovo OnePlus Ace arriva nelle due colorazioni Back to Blue e Voice Chat Black e in ben quattro configurazioni di memoria, fino a 12+512 GB, proposte ai seguenti prezzi:

Configurazione 8+128 GB al prezzo di 2499 yuan (circa 356€ al cambio)

al prezzo di (circa 356€ al cambio) Configurazione 8+256 GB al prezzo di 2699 yuan (circa 385€ al cambio)

al prezzo di (circa 385€ al cambio) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 2999 yuan (circa 427€ al cambio)

al prezzo di (circa 427€ al cambio) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 3499 yuan (circa 499€ al cambio)

Lo smartphone, che è già disponibile al pre-ordine sul sito ufficiale e sarà in vendita in Cina a partire dal prossimo 26 aprile, verrà presentato in India il prossimo 28 aprile con il nome di OnePlus 10R. Non sappiamo, tuttavia, se questo arriverà ufficialmente da queste parti.

