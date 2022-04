È un periodo ricco di novità in casa OnePlus che, dopo aver presentato il OnePlus N20 5G e in attesa di presentare i nuovi OnePlus Ace e Nord 2 CE Lite, sta lavorando ad un’ulteriore novità: il OnePlus Nord 2T. Lo smartphone è già da tempo al centro di rumor e indiscrezioni e si avvicina al suo debutto ufficiale, programmato, probabilmente, per il mese di maggio. In attesa di maggiori dettagli ufficiali, in queste ore emergono nuove informazioni sul progetto. Andiamo, quindi, a riepilogare tutte le ultime novità sul futuro OnePlus Nord 2T:

OnePlus Nord 2T: nuove conferme sul comparto fotografico

A confermare il lancio imminente del nuovo OnePlus Nord 2T è l’arrivo di alcune certificazioni. Il dispositivo è stato avvistato nel database TDRA con il numero di modello CPH2399. Lo stesso codice è indicato anche sul sito GCF Global Certification. OnePlus potrebbe aver completato tutti i passaggi necessari per avviare le vendite su scala globale del suo nuovo smartphone. Da notare, inoltre, che il database Camera FV5 conferma che il nuovo Nord 2T potrà offrire scatti da 12,6 Megapixel.

Questo dato conferma la presenza di un sensore principale da 50 Megapixel e di un sistema di binning dei pixel. Da notare che tale sensore presenta un’apertura di f/1.9 ed una lunghezza focale di 24,6 mm. Tra le specifiche emerse c’è anche il supporto alla stabilizzazione elettronica EIS. La camera anteriore scatterà ad 8 Megapixel. Lo smartphone dovrebbe, quindi, presentare un sensore da 32 Megapixel e, secondo le indiscrezioni emerse fino ad oggi, potrà contare su di un’apertura f/2.4 e sul supporto EIS.

Le prime informazioni sulla scheda tecnica

La scheda tecnica del nuovo OnePlus Nord 2T è al centro di rumor e indiscrezioni da diverso tempo. Secondo le prime informazioni, lo smartphone potrà contare sul SoC MediaTek Dimensity 1300 e su di un display AMOLED da 6.43 pollici di diagonale con refresh rate di 90 Hz. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 4.500 con supporto alla ricarica rapida da 80 W. Il comparto fotografico includerà una tripla camera posteriore. Oltre al già citato sensore principale da 50 Megapixel, infatti, ci saranno altri due sensori, un ulta-grandangolare da 8 Megapixel ed un sensore per la profondità di campo da 2 Megapixel. Lato software, il nuovo OnePlus Nord 2T proporrà Android 12 con Oxygen OS 12.

Arriverà in Europa?

Il nuovo smartphone di OnePlus è oramai ad un passo dal debutto ufficiale. L’arrivo delle ultime certificazioni e i rumor sempre più precisi sulle specifiche ci anticipano un debutto imminente. Come anticipato in precedenza, la presentazione del nuovo OnePlus Nord 2T potrebbe avvenire nel corso del prossimo mese di maggio. Resta da capire se il nuovo dispositivo arriverà o meno anche in Europa. OnePlus sta lavorando a svariati progetti in parallelo (solo nella seconda metà del mese di aprile è previsto il lancio di tre smartphone) e solo alcuni di questi sono destinati al mercato europeo. Maggiori dettagli potrebbero arrivare già nei prossimi giorni.