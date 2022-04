Il prossimo 28 aprile sarà una giornata molto importante per OnePlus che presenterà, in via ufficiale, due nuovi smartphone. Oltre al già confermato OnePlus 10R, in arrivo anche in Cina con il nome di OnePlus Ace, è in cantiere anche il debutto dell’inedito OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Il nuovo smartphone andrà a posizionarsi, all’interno della gamma del brand, al di sotto del recente Nord CE 2 5G, già disponibile da alcune settimane anche sul mercato italiano. In attesa di capire se e quando il nuovo smartphone di OnePlus arriverà in Europa, in queste ore sono emerse nuove conferme ufficiali sul progetto che si mostra anche nei primi render. Ecco tutti i dettagli:

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: il nuovo smartphone si mostra in alcuni teaser ufficiali

In attesa del debutto ufficiale, il nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite 5G si mostra già in una prima immagine ufficiale che ci svela il design posteriore dello smartphone. Quest’immagine è disponibile anche sul microsito di Amazon India che ci conferma la data del debutto in programma il prossimo 28 di aprile. La prima immagine del nuovo smartphone di OnePlus conferma la presenza di una tripla fotocamera con un design molto simile al Realme 9 Pro 5G, una delle più recenti novità della gamma di casa Realme. Da notare che, dal teaser, si può notare la presenza di un sensore di impronte digitali laterale. Sulla back cover, naturalmente, non può mancare il logo OnePlus.

Il modulo delle fotocamere presenta due sensori più grandi ed uno più piccolo ed un flash LED posizionato nella parte inferiore. La scocca dello smartphone presenta una colorazione azzurra che, stando a quanto rivelato da Amazon India, si chiamerà Blue Tide. Anche se non ci sono immagini a confermarlo, il nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, come anticipato dal microsito di Amazon India, potrà contare su di un display con un foro per la fotocamera anteriore posizionato nella parte in alto a sinistra del display.

Qui di seguito potete recuperare la recensione del Realme 9 Pro+, smartphone che presenterà diversi punti di contatto con il nuovo dispositivo di OnePlus.

Le specifiche del nuovo smartphone OnePlus

Le prime informazioni sul nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite 5G risalgono alle prime settimane del 2022. Lo smartphone è oramai pronto al debutto e la sua scheda tecnica è stata anticipata da diverse indiscrezioni ed in quasi ogni dettaglio. Stando a quanto emerso in queste settimane, lo smartphone di OnePlus potrà contare su di un display da 6,58 pollici con pannello IPS Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 695 supportato da un massimo di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 33 W. Il comparto fotografico presenterà un sensore principale da 64 Megapixel e due sensori da 2 Megapixel, uno per le macro ed uno per la profondità di campo. Non ci saranno i sensori ultra-grandangolare e teleobiettivo, un dettaglio che ci conferma il carattere più economico del nuovo CE 2 Lite rispetto al CE 2 svelato qualche settimana fa.

Stando alle prime informazioni sul progetto, inoltre, lo smartphone potrebbe arrivare con Android 11 e Oxygen OS 11 di serie per poi ricevere l’aggiornamento ad Android 12 solo in un secondo momento. L’appuntamento con il nuovo smartphone di OnePlus è fissato per la fine del mese di aprile. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori conferme sulle caratteristiche del progetto. Resta da capire se ci sarà anche un lancio in Europa per il nuovo smartphone. In tal caso, possiamo ipotizzare un prezzo inferiore ai 300 euro considerando che il CE 2 5G parte da 359 euro.