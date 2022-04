Due nuovi smartphone Android, facenti capo rispettivamente a Motorola e a OnePlus sono appena stati avvistati nel database dell’ente di certificazione cinese TENAA e, mentre il primo, ovvero Motorola Moto G82 5G, era già stato oggetto di recenti indiscrezioni, il secondo è un totale inedito e solleva dubbi sparsi, dal nome commerciale all’approdo sul mercato. Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire le immagini — e dunque il design — e tutte le informazioni di natura tecnica su questi nuovi smartphone, apprese grazie alle rispettive certificazioni.

Motorola Moto G82 5G: immagini e specifiche tecniche (TENAA)

Come si diceva in apertura, quello di Motorola Moto G82 5G non è un nome completamente nuovo, infatti esattamente dieci giorni fa vi avevamo raccontato le prime indiscrezioni sul suo conto.

Lo smartphone presenta model number XT2225-2 e ha appena ottenuto la certificazione del TENAA, dopo quella 3C conseguita sempre in Cina agli inizi del mese. Proprio le certificazioni fanno pensare ad un possibile lancio nel giro di qualche giorno da parte di Motorola (che giusto la settimana scorsa ha ufficializzato altri due modelli di fascia media). Tra l’altro, sappiamo già che Moto G82 5G non verrà distribuito soltanto in terra cinese, visto che precedenti certificazioni fanno supporre una commercializzazione anche in altri mercati asiatici, come ad esempio Malesia e Thailandia.

Tornando alle informazioni in arrivo dal database del TENAA, Motorola Moto G82 5G è lo smartphone che vedete raffigurato nella seguente immagine. Il design è in perfetto stile Motorola, essendo in linea ad esempio con quello del recente top di gamma Edge 30 Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione).

Stante il posizionamento nettamente diverso rispetto a quest’ultimo, comunque, la scheda tecnica sarà parimenti rivista al ribasso. Infatti, Motorola Moto G82 5G potrà contare su un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) inserito in un corpo dalle dimensioni complessive di 160,8 x 74,4 x 7,9 mm e dal peso di 178 grammi. Le prestazioni saranno affidate al SoC Qualcomm Snapdragon 695, ad affiancare il quale ci saranno tagli di memoria con 8/10/12/16 GB di RAM e da 128/256/512 GB di memoria interna. Ad alimentare il tutto ci sarà una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 watt (svelata dalla certificazione 3C). Lo smartphone arriverà sul mercato con Android 12 out of the box.

Purtroppo, nessuna delle certificazioni ha ancora svelato informazioni riguardanti il comparto fotografico del dispositivo.

Per il resto, Moto G82 5G potrà contare su un sensore di impronte digitali e, stando al TENAA, potrebbe essere proposto in numerose colorazioni, ovvero: nero, bianco, grigio, argento, oro, blue, ciano, rosso e verde.

OnePlus PGZ110: sarà Ace Youth Edition? (TENAA)

OnePlus ha da poco creato una nuova serie di smartphone: pochi giorni fa vi abbiamo raccontato dell’annuncio in terra cinese dell’ampiamente anticipato OnePlus Ace e già adesso si apprende che il produttore potrebbe presto rincarare la dose. Sì, perché un inedito smartphone OnePlus con model number PGZ110 è stato appena certificato dall’ente cinese TENAA — con annesse prime immagini e informazioni sulle specifiche tecniche — e secondo le prime indiscrezioni potrebbe arrivare sul mercato con il nome OnePlus Ace Youth Edition.

Il design visibile nella seguente immagine, per la verità, è piuttosto diverso da quello del modello da cui dovrebbe derivare e ricorda molto di più quello del flagship OnePlus 10 Pro.

Quanto alla scheda tecnica, il TENAA attribuisce al presunto OnePlus Ace Youth Edition: un display LCD LTPS da 6,59 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2412 pixel), un corpo dalle dimensioni di 164,3 x 75,8 x 8,7 mm e dal peso di 205 grammi, un SoC octa-core a 2,85 GHz e 8/12 GB di memoria RAM con 128 o 256 GB di memoria interna. Lo smartphone dispone di una fotocamera anteriore da 16 MP e di una posteriore tripla da 64 MP + 8 MP + 2 MP. La batteria è da 4.890 mAh e non manca un sensore di impronte digitali. Lato software, si riporta Android 12 preinstallato.

Lo smartphone dovrebbe essere proposto nelle colorazioni grigio e blu.

Dal momento che tutto quanto detto finora suona come una ripetizione della scheda tecnica dell’appena annunciato OPPO K10 5G, anche le restanti specifiche dovrebbero corrispondere, dunque il SoC sarebbe il MediaTek Dimensity 8000-Max, il display avrebbe un refresh rate a 120 Hz e ci sarebbe la ricarica rapida 67W SuperVOOC.

Insomma, OnePlus PGZ110 sarebbe un mero rebrand di quest’ultimo e secondo l’informatore WHY LAB arriverà a maggio come OnePlus Ace Youth Edition.

Infine, a proposito di OnePlus, non bisogna dimenticare l’evento in programma tra due giorni.

Leggi anche: Pixel Watch, Pixel 6a e tanto altro: le novità in arrivo a maggio 2022 #NewSmartphone

In copertina OnePlus Ace