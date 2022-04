OnePlus si prepara a vivere una seconda metà di aprile davvero intensa con il lancio di due nuovi smartphone. Sono in arrivo, infatti, il nuovo OnePlus Ace, smartphone destinato al mercato cinese e pronto al debutto anche su quello globale (almeno in India) con il nome di OnePlus 10R. Si tratta di uno smartphone di fascia alta che può essere considerato come un vero e proprio rebrand del Realme GT Neo 3 da cui riprenderà anche la ricarica super veloce da 150 W. Il debutto del nuovo Ace è programmato per il 21 aprile.

A completare la gamma di OnePlus è in arrivo anche il nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Questo nome lunghissimo corrisponde al nuovo entry level della gamma Nord che, quindi, andrà a posizionarsi al di sotto del Nord CE 2 5G, già disponibile in Italia da alcune settimane. Lo smartphone sarà presentato il prossimo 28 aprile. Sui due smartphone sono già emerse molte indiscrezioni che ci hanno anticipato le specifiche.

Oggi, a completare il quadro, arrivano le prime immagini “ufficiali” diffuse dal sempre ben informato Evan Blass. Vediamo i dettagli:

Le prime immagini dei nuovi OnePlus Ace / 10R e Nord CE 2 Lite 5G

Partiamo dal OnePlus Ace (o 10R). Il nuovo smartphone proporrà un design particolare, caratterizzato da una back cover con una finitura insolita. Metà della parte posteriore dello smartphone sarà completamente liscia mentre l’altra metà presenterà alcune linee verticali. Il logo OnePlus è posizionato ora in basso a destra e non più al centro della scocca posteriore.

Il modulo delle fotocamere potrà contare su di un sensore di dimensioni più grandi, posizionato al di sopra di due sensori più piccoli. Lo smartphone è atteso in due colorazioni, entrambe mostrate nell’immagine qui di seguito. Da notare che il display presenta un foro per la camera anteriore posizionato in alto, centralmente e non in un angolo.

Per quanto riguarda il nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, invece, adotta una soluzione molto diverse. Anche in questo caso abbiamo una tripla fotocamera posteriore ma con due sensori “grandi” ed uno piccolo. Il logo OnePlus è, invece, posizionato, più tradizionalmente, al centro della back cover. Da notare che il display presenta un foro per la fotocamera collocato nell’angolo in alto a sinistra.

Un riepilogo delle specifiche dei nuovi smartphone OnePlus

Come già anticipato in precedenza, nelle ultime settimane, i due nuovi smartphone di OnePlus sono stati, a più riprese al centro di rumor e indiscrezioni. La scheda tecnica dei due smartphone è stata quasi del tutto confermata. Partiamo dall’OnePlus Ace che, come sottolineato in precedenza, presenterà diversi punti di contatto con il Realme GT Neo 3.

Questo legame si tradurrà nella presenza del SoC MediaTek 8100 che sarà supportato da un display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. In arrivo ci saranno due varianti dello smartphone per quanto riguarda RAM e storage. Il modello base avrà 8 GB di RAM e 128 GB di storage mentre quello top avrà 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Da notare, inoltre, che lo smartphone potrà contare su di una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 150 W. OnePlus India ha confermato anche la realizzazione di una variante con ricarica da 80 W per il nuovo OnePlus Ace / 10R. Come già avviene con il Realme GT Neo 3, quindi, lo smartphone di OnePlus potrebbe essere commercializzato in due varianti. La versione con ricarica da 80 W potrebbe, quindi, supportare una batteria da 5.000 mAh. La doppia variante non è stata confermata, per il momento, da OnePlus in Cina.

Getting a day's power in just 10 minutes is your cup of tea now! Experience the 150W SUPERVOOC and 80W SUPERVOOC Fast Charging with the all new #OnePlus10R. Launching on 28th April. #MorePowerToYou — OnePlus India (@OnePlus_IN) April 18, 2022

La scheda tecnica si completerà con una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel (Sony IMX766) supportato da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e da uno per la macro da 2 Megapixel. La camera anteriore sarà da 16 Megapixel (sensore Samsung ISOCELL S5K3P9SP).

Il nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, invece, dovrebbe presentare diversi punti di contatto con il Realme 9 Pro 5G. Lo smartphone in questione avrà, quindi, un display da 6,58 pollici con pannello IPS Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Da segnalare anche la presenza del SoC Snapdragon 695 supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage (ma ci saranno anche altre configurazioni) e da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33 W.

Nella parte posteriore troveremo tre fotocamere con un sensore principale da 64 Megapixel e due sensori da 2 Megapixel. Da notare che, secondo alcune indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe arrivare con Android 11 di serie per poi ricevere Android 12 solo in un secondo momento.

In copertina OnePlus Nord CE 2 5G