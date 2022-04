OnePlus Nord è stato il capostipite della serie Nord del brand, nonché un modello di grande successo di pubblico e di critica, e adesso sta finalmente compiendo il salto ad Android 12 con la OxygenOS 12, sebbene si tratti soltanto di una prima versione beta, dunque non ancora alla portata di — né consigliata a — tutti i possessori dello smartphone.

OnePlus Nord: le novità dell’aggiornamento

L’annuncio di questo nuovo aggiornamento software firmato OnePlus è arrivato, come al solito, attraverso il forum ufficiale della casa cinese. Come si spiegava già in apertura, in ogni caso, non si tratta di un update software rivolto a tutti gli utenti: essendo una prima release Open Beta, non viene esclusa — anzi viene confermata — la presenza di alcuni bug.

Dunque, OnePlus Nord (di cui trovate a questo link il nostro confronto col successore e altri concorrenti) riceve finalmente un primo assaggio ufficiale della OxygenOS 12 (di cui vi avevamo parlato illo tempore in un video dedicato) con base Android 12 grazie a questa Open Beta 1. Qui di seguito potete leggere il changelog completo pubblicato dal produttore:

Key updates System [Added] Smart Battery Engine, a feature that prolongs your battery life based on smart algorithms and biomimetic self-restoration technology [Optimized] desktop icons with improved textures, by using a design inspired by brand-new materials and uniting lights and layers

Dark mode [Supported] three adjustable levels, bringing a more personalized and comfortable user experience

Shelf [Added] new additional style options for Cards, making data contents more visual and easier to read [Added] access to OnePlus Scout in Shelf, allowing you to search multiple contents on your phone, including Apps, Settings, Media Data, etc

WorkLife Balance [Added] WorkLife Balance feature, allowing you to effortlessly switch between Work and Life mode via quick settings [Supported] automatic Work/Life mode switching, based on specific locations, Wi-Fi network, and time, also bringing customized App notification profiles according to the personalization

Gallery [Supported] switching between different layouts with a two-finger pinch gesture, intelligently recognizing the best-quality pictures, and cropping the thumbnail based on the content, making the gallery layout more pleasing

Canvas AOD [Added] new diverse styles of lines and colors, for a more personalized lock screen experience with inspiring visuals [Added] multiple brushes and strokes and support for color adjustment [Optimized] software algorithm and improved face recognition to better identify the features and skin color of different figures

Games [Added] HyperBoost end-to-end frame rate stabilizer [Added] Voice effect preview to allow you to record your voice effect or check your voice effect in real-time.



Come si accennava poco sopra, siamo al cospetto di una prima build Open Beta, pertanto la presenza di qualche bug o malfunzionamento è da mettere in preventivo. Nello stesso post di annuncio, infatti, vengono segnalati i problemi noti dell’aggiornamento, che vanno dalla possibile scomparsa del tasto della tastiera nell’angolo in basso a sinistra all’impossibilità di navigare, scaricare ed eliminare immagini in Cloud a possibili problemi di sfarfallio dello schermo nell’anteprima dopo aver scattato delle foto. Ecco la lista completa dei problemi noti:

The left bottom button of the keyboard may disappear. Unable to browse, delete and download pictures in Cloud. Personal Safe may not respond. Anti-shake effect in Snapchat may not be obvious. The screen may flicker when previewing after taking pictures.

Come aggiornare OnePlus Nord

Dal momento che parliamo di una build Open Beta, il solito percorso per la ricerca manuale di aggiornamenti (“Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“) non basta. I passaggi da seguire sul vostro OnePlus Nord — a patto di essere perfettamente consapevoli di ciò che fate: il rollback (scaricando questo pacchetto) è possibile, ma cancella tutti i dati dello smartphone — sono questi:

Scaricare l’ultima versione della ROM disponibile a questo link. Copiare il pacchetto nella memoria interna dello smartphone. Entrare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“, toccare l’icona in alto a destra, selezionare “Aggiornamento locale”, individuare il file corretto e attendere il completamento dell’installazione.

Per la procedura di rollback, vi rimandiamo alla guida ufficiale.

Leggi anche: migliori smartphone Android di aprile 2022