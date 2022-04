Questo primo lunedì del mese di aprile 2022 è stato caratterizzato da numerose offerte interessanti con gli smartphone Android in prima linea, ma se siete alla ricerca di maggiori opportunità di risparmio, sappiate che è nuovamente attiva la promozione del 20% di sconto sugli articoli Amazon Warehouse.

Insomma, dopo aver visto questa mattina le migliori occasioni attualmente disponibili per acquistare Realme GT Neo 2 e Xiaomi 11T 5G su Amazon, scopriamo insieme quali altri smartphone meritano di essere presi in considerazione in questo momento.

Sconti del 20% sugli articoli Amazon Warehouse

Della riproposizione di questa apprezzata iniziativa promozionale — che fa il paio con le Offerte di Primavera — vi avevamo già parlato nei giorni scorsi in un articolo dedicato.

Per chi avesse poca o nessuna familiarità con Amazon Warehouse, si tratta di una sezione della piattaforma che raccoglie tantissimi prodotti usati e come nuovi, resi ma controllati da parte dello staff di Amazon e rimessi in vendita. A seconda delle condizioni è possibile trovare quattro diverse etichette che rappresentano lo stato degli stessi: come nuovo, ottime condizioni, buone condizioni e condizioni accettabili (qui trovi tutti i dettagli del servizio Amazon Warehouse). Tutti tali prodotti, a prescindere dalle condizioni, sono provvisti dei classici benefici Amazon per quel che riguarda le spedizioni, il diritto di reso e l’assistenza clienti.

Per quanto riguarda la promozione in esame: lo sconto del 20% si applica direttamente al check-out sui prodotti selezionati (nella pagina degli articoli idonei viene visualizzato il relativo messaggio promozionale che ne attesta l’idoneità); il periodo di validità si concluderà alle ore 23.59 del 13 aprile 2022; lo sconto non si applica agli articoli di venditori terzi, non si può combinare con altre offerte eventualmente attive e non è compatibile con la modalità di acquisto 1-Click.

Migliori offerte per sfruttare lo sconto 20% Amazon Warehouse

La selezione seguente comprende principalmente smartphone dei principali OEM Android, come Samsung, OPPO, OnePlus, Redmi e Huawei. Sono presenti anche alcuni articoli “bonus” come tablet e wearable. Per tutti gli articoli elencati di seguito il prezzo visibile è quello con lo sconto del 20% già applicato, ma voi lo vedrete soltanto al check-out. Ecco i prodotti:

Queste e tante altre offerte sono disponibili al link sottostante:

Offerte smartphone 20% di sconto Amazon Warehouse

