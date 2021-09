Sembra ormai evidente che Realme ci voglia stupire con dispositivi da fascia alta di mercato a prezzi altamente concorrenziali. Dopo aver visto il GT Master Explorer Edition in versione cinese, eccoci a parlarvi dell’ultimo arrivato, il GT Master Edition. Lo smartphone è caratterizzato da un prezzo da urlo e una serie di caratteristiche hardware di fascia medio – alta che non vi faranno senz’altro rimpiangere un top di gamma al doppio del suo prezzo.

Realme GT Master Edition è bello, curato e specialmente pensato per un utenza che vuole spendere il giusto senza rinunciare a nulla, scopriamolo quindi insieme all’interno della nostra recensione.

Video recensione Realme GT Master Edition

Design ed Ergonomia

Le linee di questo Realme GT Master Edition non fanno senz’altro gridare al miracolo. Se avete già familiarità con i prodotti del marchio o se conoscete altri dispositivi del gruppo BBK di cui fanno parte anche Oneplus, Oppo e Vivo vi sembrerà senz’altro di averlo già visto. Il produttore ammette di essersi ispirato alle valige nello sviluppo del design di questo smartphone, ma fatta eccezione per la colorazione grigia nella quale cogliamo l’accostamento in questa che stiamo testando non ne capiamo il senso.

Tra i colori disponibili infatti il bianco è quello che risulta più anonimo e che purtroppo conferisce allo smartphone un look più cheap e meno ricercato. Peccato perché nulla è lasciato al caso e la qualità di realizzazione è davvero ottima, pur essendo realizzato in materiale plastico per contenere il peso e inevitabilmente anche il costo. Rispetto a tanti altri dispositivi sul mercato lui potrebbe essere quasi considerato piccolo nei suoi 159.2 x 73.5 x 8.7 mm di grandezza e con un peso di 178 grammi.

Frontalmente il display è la cosa che più ci ha colpito, nella luminosità e nei buonissimi contrasti. Si tratta di un pannello AMOLED da 6.43″ con risoluzione FullHD+ e un refresh rate di 120 Hz, che almeno in questa fascia di prezzo non è assolutamente qualcosa di comune per tutti i produttori. Come si può intuire quindi ha anche il tanto apprezzato lettore d’impronte sotto al display che si comporta bene ed è sempre pronto e affidabile.

Per i nostalgici è inoltre presente anche il Jack audio da 3.5 mm nella parte inferiore del dispositivo.

Hardware e Prestazioni

Il connubio perfetto tra hardware e software ha sempre fatto miracoli, dobbiamo quindi ammettere che questo Realme GT Master Edition non fa assolutamente eccezione. Lo Snapdragon 778G con processo produttivo a 6 nm con gli 8 GB di RAM nella versione da noi testata fanno davvero un lavoro sopraffino per mantenere la fluidità di sistema a livelli ben oltre lo standard. Un plauso dobbiamo comunque darlo come sempre alla Realme UI 2.0, la stessa che equipaggia tutti gli ultimi smartphone del produttore e che poggia le sue basi sulla versione 11 di Android.

Si tratta di un software completo di tutto e che punta molto ad un utenza più creativa con una serie di personalizzazioni mirate alla modifica della homescreen come ad esempio la possibilità di andare a sostituire icone, layout, sfondi, transizioni e chi più ne ha più ne metta. Per qualsiasi altro dubbio o voglia di approfondimento vi consigliamo di buttare un occhio alle nostre precedenti recensioni dove entriamo nel dettaglio della UI.

Questo è uno smartphone tuttofare e questo gli permette di poter essere sfruttato senza rinunce anche per del gaming mobile. Esattamente anche come il fratello maggiore Realme GT mantiene il sampling dei tocchi sul display a 360 HZ che in accoppiata al refresh rate da 120 HZ rende l’esperienza fluida e appagante. Non abbiamo poi notato alcun tipo di surriscaldamento anomalo, nemmeno dopo sessioni di gioco prolungate.

Connettività

Realme GT Master Edition è chiaramente uno smartphone 5G con una ricezione davvero ottima. E’ inoltre presente anche l’ NFC e il GPS può avvalersi dell’ausilio del GLONASS, Galileo, Beidou. Anche il Bluetooth è di ultima generazione, vantando la versione 5.2.

Fotocamera

Il comparto fotografico di Realme GT Master Edition è composto da una tripla fotocamera in configurazione:

64 megapixel con apertura f/1.8 (non stabilizzato otticamente ma digitalmente);

con apertura f/1.8 (non stabilizzato otticamente ma digitalmente); 8 megapixel ultra grandangolare f/2.3 con ampiezza di campo da 119°;

ultra grandangolare f/2.3 con ampiezza di campo da 119°; 2 megapixel monocromatica. La fotocamera frontale selfie invece è da 32 megapixel f/2.5. Previous Next Fullscreen

Trattandosi di uno smartphone di fascia media non c’è chiaramente da aspettarsi miracoli, ma comunque è capace di dire la sua in condizioni di buona luminosità. L’unica pecca sono dei colori spenti e poco saturi, a meno che non si usi la modalità “Street Photography“, prerogativa di questo modello. La stessa permette di migliorare saturazione e contrasti di uno scatto per ottenere delle foto di qualità senza avvalersi di applicazioni di terze parti per l’editing. Di notte nonostante la modalità dedicata si nota del rumore e gli scatti perdono inevitabilmente dettaglio.

Batteria e Autonomia

Analogamente a quanto visto sul Oppo Find X3 Lite, questo Realme è equipaggiato con una batteria da 4300 mAh in grado portare lo smartphone a sera senza troppe rinunce con circa 5/6h di schermo attivo in base all’utilizzo. La presenza della ricarica rapida Dart a 65W permette poi al dispositivo di ricaricarsi in soli 33 minuti, evitando quindi di lasciarci a piedi qualora non avessimo il tempo per una ricarica completa.

In Conclusione

Il prezzo di lancio di Realme GT Master Edition è di 349 Euro per la versione da 6/128 GB e 399 Euro per la versione 8/256GB. In via del tutto promozionale però, il 6, 7, 15, 16 e 17 settembre la versione base sarà offerta a soli 299 Euro, un prezzo decisamente più allettante a cui conviene sicuramente di più acquistarlo. Anche perché al prezzo di listino diventa difficile preferirlo all’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G che di più offre la certificazione contro acqua e polvere.

Potete acquistarlo su Amazon: