Pochi minuti fa vi abbiamo parlato in dettaglio del nuovo aggiornamento arrivato sui Galaxy S22 italiani e adesso rimaniamo in tema di aggiornamenti software per smartphone Android: accanto all’immancabile raffica di modelli Samsung, ne troviamo anche diversi di OPPO, Realme e Sony. Per alcuni si tratta di major update — con problema annesso per uno sfortunato Sony —, per altri di semplici patch di sicurezza mensili. Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto.

Samsung Galaxy A71 5G, A52s 5G, M21, M51, A12 Nacho: le novità degli aggiornamenti

Gli smartphone Samsung presenti in questa raccolta di aggiornamenti sono tanti e vari: ci sono medi di gamma, ex best buy e modelli economici. Ecco tutti i dettagli:

Per tutti i dettagli sulle patch di sicurezza di marzo di Samsung, potete fare riferimento al nostro articolo dedicato. Ricordiamo inoltre che, in linea generale, la One UI 4.1 comprende l’integrazione potenziata di Google Duo nel sistema, con la possibilità di condividere lo schermo di alcune app durante le videochiamate (come Galleria e Samsung Notes), l’app Expert Raw, miglioramenti per la Gomma oggetto, per la condivisione delle foto (anche con Quick Share) e per varie app (come Galleria, SmartThings, Smart Switch, Samsung Health), l’arrivo di Grammarly all’interno della tastiera (solo in inglese), la possibilità di personalizzare la dimensione della RAM virtuale, nuove azioni per Bixby Routines e tanto altro. Non manca il fix per la questione GOS, per cui Samsung si è recentemente scusata. Per ulteriori cambiamenti, vi rimandiamo all’articolo realizzato per la serie Galaxy S22, ricordandovi, però, che non tutte le novità per la Fotocamera verranno rese disponibili per tutti i modelli.

Realme 8 e 8i: le novità degli aggiornamenti

Ottime novità per Realme 8 e Realme 8i: il primo sta ricevendo la Realme UI 3.0 con base Android 12 in versione stabile, per il secondo si tratta di una versione early access.

Partendo dal primo, Realme 8 si sta aggiornando in India: è richiesta la versione firmware RMX3085_11.A.24 / RMX3085_11.A.26 mentre quella in roll out è la RMX3085_11.C.06. Ecco il changelog ufficiale:

New design • The all-new design, which emphasizes a sense of space, deliver a simple, clean, and comfortable visual and interactive experience. to make key information stand out. • Redesigns icons using new materials to give more depth and a greater sense of space and texture to the icons. • Optimizes Quantum Animation Engine: Quantum Animation Engine 3.0 implements the concept of mass to make animations more lifelike, and optimizes more than 300 animations to bring a more natural user experience. Convenience & efficiency • Adds “Background stream”, Apps in Background stream mode continue playing the audio of a video when you leave them or lock your phone. • Flex Drop is renamed Flexible Windows and is optimized: – Optimizes the method of switching floating windows between different sizes. – You can now drag a file from My Files or a photo from the Photos app to a floating window. Performance • Adds Quick launch, a feature that detects the apps you use frequently and pre-loads them so you can open them quickly. • Adds a chart to display your battery usage. • Improves the responsiveness of turning on or off Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode. Games • In team fight scenes, games run more smoothly at a stable frame rate. • Reduces the CPU load average and lowers the battery usage. Camera • You can now decide which camera modes are displayed on the menu bar and in what order they are displayed. • You can now drag the zoom slider to zoom in or out smoothly when shooting a video using the rear camera. System • Optimizes the auto brightness algorithm to adapt screen brightness to more scenes for a comfortable screen reading experience. Accessibility • Optimizes accessibility: – Adds visuals to text instructions for an intuitive understanding of accessibility functions. – Optimizes categorization of functions by grouping them into vision, hearing, interactive actions, and general. – TalkBack supports more system apps including Photos and Calendar.

Per Realme 8i è stato annunciato il roll out della build Early Access e sono persino arrivate le prime segnalazioni: la build RMX3151_11_C.01 comprende anche le patch di sicurezza di marzo 2022 e arriva con un OTA da 4,74 GB.

OPPO Find X3 Pro Photographer Edition, Reno3 Pro 5G, Reno3 Vitality Edition, K7: le novità degli aggiornamenti

Un poker di smartphone OPPO sta compiendo il salto ad Android 12 e alla ColorOS 12, anche se soltanto in Cina, si tratta di:

Sony Xperia Pro-I e Xperia 10 III: le novità degli aggiornamenti

Due buone notizie e una cattiva in casa Sony: due smartphone stanno ricevendo Android 12 in versione stabile, ma uno dei due si ritrova con un problema di tinte verdi sul display dopo l’aggiornamento.

Sony Xperia 10 III si sta aggiornando in Europa con la versione firmware 62.1.A.0.533 ed è lui quello sfortunato. L’aggiornamento, che comprende anche le patch di sicurezza di febbraio 2022, si lascia dietro un evidente problema: lo stesso utente Reddit che ne ha segnalato il roll out ha anche condiviso una foto in cui il display mostra un’evidente tinta verde.

Sony Xperia Pro-I, smartphone decisamente di nicchia, si sta aggiornando a sua volta ad Android 12 in Giappone (modello XQ-BE42): la versione firmware è la 61.1.F.2.2 e non mancano le patch di sicurezza di marzo 2022.

Come aggiornare smartphone Samsung, Realme, OPPO e Sony

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono già in roll out in Italia, in ogni caso potete provare a cercarli manualmente tramite i seguenti percorsi:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa”;

per gli OPPO e Realme, “Impostazioni > Aggiornamenti software“;

per i Realme (Early Access), “Settings > Software Update > Tap on the settings icon in the top right corner > Trial Version > Submit your details > Apply Now“;

per i Sony, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”.

Leggi anche: Arrivano gli smartphone “Poca spesa, tanta resa” in #NewSmartphone di aprile