Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra stanno ricevendo in Europa e in Corea del Sud un nuovo aggiornamento software che porta con sé le patch di sicurezza di aprile 2022 e altre novità. A giudicare dal peso dell’update dovrebbero essere inclusi grossi miglioramenti.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

L’aggiornamento in distribuzione per la serie Samsung Galaxy S22 riporta un changelog diverso in base alla zona: in Corea del Sud vengono citati miglioramenti nell’usabilità della fotocamera, mentre in Europa troviamo solo miglioramenti nella “stabilità complessiva delle funzioni” e nella sicurezza. Nonostante queste differenze il download richiesto è di quasi 1,4 GB in entrambi i casi, e questo sarebbe solo parzialmente spiegato dall’aggiornamento di alcune app di sistema (come Galaxy Wearable, Internet Samsung e SmartThings).

Visto che il changelog preferisce restare sul vago, non sappiamo se il nuovo firmware, versione BXXU1AVCJ, includa anche la soluzione al problema del GPS di cui abbiamo parlato i giorni scorsi. Certamente sono invece incluse le patch di sicurezza di aprile 2022, ma per conoscere nel dettaglio tutte le correzioni alle vulnerabilità del mese ci toccherà aspettare i prossimi giorni.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

L’aggiornamento è già in distribuzione in Europa e dovrebbe raggiungere tutti i dispositivi italiani in queste ore. Per verificare l’arrivo dell’update potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo non vi resta che attendere ancora qualche ora o al massimo giorno prima di riprovare.

grazie a Mattia B. per la segnalazione e lo screenshot

