Durante la nostra recensione su OPPO Find X3 Pro, che trovate linkata in calce alla news, non abbiamo esitato a definirlo uno tra i migliori smartphone Android del 2021. Con questo dispositivo la compagnia cinese si è superata e ha realizzato uno smartphone singolare, completo, con un design premium e una fotocamera estremamente valida.

Caratteristiche OPPO Find X3 Pro Photographer Edition

In queste ore la compagnia annuncia ufficialmente OPPO Find X3 Pro Photographer Edition, parente stretto del sopracitato Find X3 Pro ma con alcune particolari aggiunte a livello del design e della fotocamera. Partendo con ordine, il nuovo modello ruota attorno a un design molto più simile a una fotocamera classica che a uno smartphone per via dello stacco tra la porzione metallica superiore e l’inserto in pelle ruvida.

Dal punto di vista fotografico, invece, OPPO Find X3 Pro Photographer Edition dispone adesso di 14 filtri esclusivi che cambiano in base alla posizione geografica, supporta gli scatti a lunga esposizione con formato RAW e lato video è adesso disponibile la registrazione a risoluzione 4K HDR. A parte queste novità, il modello presentato è del tutto identico a Find X3 Pro.

Una chicca interessante

Durante l’evento di presentazione di ColorOS 12, la personalizzazione Android a marchio OPPO basata su Android 12, OPPO Find X3 Pro Photographer Edition sarà il primo tra tutti i dispositivi OPPO a montare la nuova versione di ColorOS, mentre la serie OPPO Find X3 riceverà la prima beta a partire dal mese di novembre.

Prezzo e disponibilità OPPO Find X3 Pro Photographer Edition

OPPO Find X3 Pro Photographer Edition è esclusiva del mercato cinese, dove sarà disponibile in pre-ordine da oggi nell’unica colorazione mostrata in foto. La vendita inizierà giorno 22 settembre a un prezzo di lancio pari a 6.499 yuan, circa 850 euro al cambio.

C’è spazio anche per OPPO Watch 2 ECG Edition

Assieme allo smartphone di fascia alta, l’azienda cinese ha svelato anche una piccola novità lato wearable: lo smartwatch OPPO Watch 2 ECG Edition. Anche in questo caso si tratta di una rivisitazione di un dispositivo a noi già noto, OPPO Watch 2.

La importante novità è l’introduzione del supporto all’ECG che permette agli utenti di registrare un elettrocardiogramma direttamente dal polso poggiando un dito sul tasto fisico laterale. Il design dello smartwatch presenta un frame in acciaio inossidabile 316L con una cover in ceramica e zaffiro.

Lo smartwatch è già disponibile in Cina al prezzo di 2499 yuan, circa 330 euro al cambio.

Potrebbe interessarti anche: recensione OPPO Find X3 Pro