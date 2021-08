Samsung ha appena presentato lo smartphone Samsung Galaxy A12 Nacho, una versione quasi identica di Samsung Galaxy A12 che conosciamo più che bene e che abbiamo recensito durante il mese di marzo.

Caratteristiche Samsung Galaxy A12 Nacho

Guardando la scheda tecnica di questo “nuovo” smartphone e quella del modello a noi già noto, ci rendiamo conto che il colosso sudcoreano ha apportato ben pochi cambiamenti sul modello appena presentato. Samsung Galaxy A12 Nacho, infatti, presenta lo stesso design economico costituito da un pannello LCD da 6,5 pollici con notch a goccia e una risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel.

Sotto il cofano non troviamo più il processore Mediatek Helio P35 di Samsung Galaxy A12, ma bensì il SoC proprietario Exynos 850 accompagnato da 4 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile fino a 1 TB tramite microSD. La fotocamera posteriore resta fondamentalmente immutata – quattro sensori con il principale da 48 MP, uno ultra grandangolare da 5 MP, uno macro da 2 MP e uno di profondità da 2 MP -, mentre frontalmente il sensore selfie è da 8 MP.

La batteria è come sempre uno degli aspetti più importanti considerando il modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W, mentre come sistema operativo spicca Android 11 con la One UI 3.1.

Prezzo e disponibilità Samsung Galaxy A12 Nacho

Lo smartphone di Samsung è disponibile in Russia al prezzo di 11.990 rubli, pari a circa 140 euro al cambio, nelle colorazioni blu, nero, rosso e bianco. Non abbiamo informazioni circa l’eventuale lancio anche nel nostro Paese.

