Dopo una vera e propria pioggia di rumor che ha caratterizzato le ultime settimane, Samsung ha presentato ufficialmente Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G, due nuovi membri della famiglia Galaxy A con cui il produttore sudcoreano va a rinnovare la propria proposta per la fascia media, vero e proprio campo di battaglia tra tutti i maggiori produttori. Andiamo a scoprire quindi questi due nuovi medio-gamma a marchio Samsung.

La massima espressione Galaxy al giusto prezzo

L’intento di Samsung è quello di fornire un’esperienza di alto livello con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Niente processore Qualcomm o MediaTek per i due smartphone che puntano sul nuovissimo Exynos 1280 a 5 nm; il SoC, che dona ad entrambi gli smartphone il supporto alle reti 5G, permetterà alla fotocamera posteriore, composta per entrambi gli smartphone da quattro sensori, di realizzare scatti di altissimo livello in qualunque condizione, perfino in notturna, grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Il design dei due smartphone riprende quello della passata generazione: è presente il design Ambient Edge che “fonde” la fotocamera con il corpo dello smartphone senza soluzione di continuità. Entrambi gli smartphone, inoltre, sono protetti dal vetro Gorilla Glass 5 di Corning e godono della certificazione IP67.

Sebbene Samsung abbia rimosso il caricabatterie anche dai propri smartphone di fascia media, questa cattiva notizia viene compensata da un’ottima notizia: anche Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G, che arrivano sul mercato con Android 12 e la One UI 4.1, riceveranno quattro generazioni di aggiornamenti di One UI e Android e fino a cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Sul software, anche di questi nuovi Galaxy A vi è una concentrazione maniacale da parte di Samsung, che va a integrare la piattaforma di sicurezza Knox anche nei nuovi dispositivi, offrendo servizi come Private Share per condividere file in sicurezza. Un’altra novità è data da Samsung Wallet, servizio sicuro per conservare biglietti, carte di imbarco o carte di credito.

I nuovi Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G sono pensati per integrarsi perfettamente con gli altri dispositivi Galaxy per offrire un’esperienza completa e connessa dell’intero ecosistema. I due smartphone supportano la tecnologia Audio 360 con le Galaxy Buds compatibili.

In ambito produttività, è possibile utilizzare “Collegamento a Windows” anche sui nuovi Galaxy A, per connettere gli smartphone ad un PC Windows ed effettuare operazioni come copia-incolla, trasferimento file o anche rispondere in modo semplice e diretto alle chiamate o ai messaggi tramite il computer stesso.

Queste le parole di TM Roh, Presidente di Samsung Electronics MX:

“Crediamo che tutti debbano avere l’opportunità di sperimentare l’impatto positivo che la tecnologia mobile può avere sulla loro vita. Con le ultime novità della serie Galaxy A, stiamo rendendo più accessibile che mai l’esperienza mobile avanzata e innovativa di Galaxy a un ottimo prezzo”.

Samsung Galaxy A53 5G vuole far dimenticare Galaxy A52s 5G

L’obiettivo di Samsung Galaxy A53 5G è quello di far dimenticare il predecessore, Samsung Galaxy A52s 5G, e per riuscirci, prova a ripartire da un’estetica familiare cambiando il cuore pulsante.

Dal punto di vista del design, il frontale è dominato dall’ampio display Super AMOLED da 6,5” con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, interrotto solo dal piccolo foro che contiene la fotocamera anteriore da ben 32 MP per consentire videochiamate e selfie in altissima qualità.

Il posteriore resta praticamente immutato: nell’angolo in alto a sinistra è collocato il comparto fotografico che, con il design Ambient Edge, si fonde in un tutt’uno con la scocca.

Il comparto fotografico è dotato di quattro sensori e offre una discreta versatilità: il sensore principale è da ben 64 MP, stabilizzato otticamente e dotato di tecnologia VDIS per scattare foto nitide e stabili in qualsiasi momento; ad esso, vengono affiancati un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e due sensori accessori (macro e profondità di campo) da 5 MP.

Addio Snapdragon anche sulla fascia media: il cuore pulsante del nuovo Galaxy A53 5G è, infatti, l’inedito Exynos 1280 che punta tutto su potenza bruta e intelligenza artificiale per estrarre il massimo dal comparto fotografico dello smartphone: l’app fotocamera, migliorata, non farà mancare nulla allo smartphone che può godere di tutte le soluzioni presenti anche su dispositivi di fascia più alta (come Gomma Oggetto, Rimasterizza Immagine, Divertimento, Ritratto, Modalità Notte).

Il nuovo Galaxy A53 5G si presenta come uno smartphone completo anche dal punto di vista della connettività ed è inoltre dotato di una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida (via cavo) a 25 W.

Scheda tecnica di Samsung Galaxy A53 5G

Dimensioni: 159,6 × 74,8 × 8,1 mm

× × Peso: 189 g

Display: Super AMOLED da 6,5” con risoluzione Full HD+ Display Infinity-O Refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione Lettore delle impronte digitali sotto al display

SoC: Exynos 1280 (octa-core @ 2,4 GHz)

(octa-core @ 2,4 GHz) Memoria RAM: 6 o 8 GB

o Storage interno: 128 o 256 GB (espandibile con microSD fino a 1 TB)

o (espandibile con microSD fino a 1 TB) Quadrupla fotocamera posteriore: Sensore principale da 64 MP con apertura f/1.8, OIS e AF Sensore ultra-grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2 Sensore macro da 5 MP con apertura f/2.4 Sensore per la profondità di campo da 5 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 32 MP con apertura f/2.2

con apertura f/2.2 Connettività: Reti 5G Wi-Fi 5 11 ac (2,4 GHz e 5 GHz) Bluetooth 5.1

Certificazioni: IP67

Batteria: unità da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo a 25 W

con ricarica rapida via cavo a Sistema operativo: Android 12 con interfaccia One UI 4.1

Samsung Galaxy A33 5G vuole attaccare la fascia sotto i 400€

Il nuovo Samsung Galaxy A33 5G condivide gran parte della scheda tecnica e delle scelte estetiche col fratello “maggiore”, del quale, praticamente, ricalca dimensioni e peso.

Dal punto di vista estetico, le uniche due differenze tangibili si rilevano nella parte anteriore dello smartphone: è presente, in basso, un mento più pronunciato; inoltre, la fotocamera anteriore (che qua è da 13 MP) non è collocata all’interno di un foro ma si trova all’interno di un piccolo notch, caratteristico dei display Infinity-U di Samsung.

Dal punto di vista delle specifiche, viene praticamente confermato tutto quanto abbiamo visto su Galaxy A53 5G, al netto di qualcosa che viene, inevitabilmente, rivista al ribasso.

Il display, ad esempio, perde il refresh rate a 120 Hz che qua si ferma a 90 Hz ma resta comunque un pannello Super AMOLED con risoluzione Full HD+.

Anche il comparto fotografico è leggermente ridimensionato rispetto al fratello maggiore, non tanto in termini di quantità (anche qua vi sono quattro camere posteriori) quanto in termini di qualità: il sensore principale scende da 64 MP a 48 MP (ma rimane la stabilizzazione ottica) e l’ultra-grandangolare scende da 12 MP a 8 MP; leggermente meno performante anche il sensore per la profondità di campo (che passa a 2 MP).

A parte queste piccole differenze, su aspetti probabilmente trascurabili per qualcuno, Samsung ha deciso di lasciare tutto invariato, a partire dal processore Exynos 1280, per permettere allo smartphone di avere tante frecce al proprio arco nell’attacco alla sua fascia di prezzo, quella al di sotto dei 400€.

Scheda tecnica di Samsung Galaxy A33 5G

Dimensioni: 159,7 × 74,0 × 8,1 mm

× × Peso: 186 g

Display: Super AMOLED da 6,4” con risoluzione Full HD+ Display Infinity-U Refresh rate a 90 Hz

da con risoluzione Lettore delle impronte digitali sotto al display

SoC: Exynos 1280 (octa-core @ 2,4 GHz)

(octa-core @ 2,4 GHz) Memoria RAM: 6 GB

Storage interno: 128 GB (espandibile con microSD fino a 1 TB)

(espandibile con microSD fino a 1 TB) Quadrupla fotocamera posteriore: Sensore principale da 48 MP con apertura f/1.8, OIS e AF Sensore ultra-grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 Sensore macro da 5 MP con apertura f/2.4 Sensore per la profondità di campo da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 13 MP con apertura f/2.2

con apertura f/2.2 Connettività: Reti 5G Wi-Fi 5 11 ac (2,4 GHz e 5 GHz) Bluetooth 5.1

Certificazioni: IP67

Batteria: unità da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo a 25 W

con ricarica rapida via cavo a Sistema operativo: Android 12 con interfaccia One UI 4.1

Disponibilità, prezzi e promozioni al lancio

I due smartphone appena presentati da Samsung arriveranno entrambi nelle quattro colorazioni nero, bianco, arancione e blu.

Samsung Galaxy A53 5G è disponibile in preordine già da oggi, 17 marzo; chi procederà al preordine entro il 31 marzo 2022 riceverà, in omaggio, gli auricolari true wireless Galaxy Buds2.

Lo smartphone arriva in due configurazioni di memoria:

Configurazione 6+128 GB al prezzo di 469,90€

al prezzo di Configurazione 8+256 GB al prezzo di 529,90€ (ma sarà esclusiva dello shop Samsung)

Samsung Galaxy A33 5G sarà, invece, disponibile a partire dalle prime settimane di aprile al prezzo di 389,90€ nella sola configurazione 6+128 GB.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy A52s 5G: il più completo della fascia media